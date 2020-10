Hoe streng zijn andere landen in de tweede golf?

Gesloten terrassen in mei op het Leidseplein in Amsterdam. Beeld ANP

Het kabinet staat onder grote druk om na het weekeinde nieuwe, strenge maatregelen af te kondigen. Als het aantal besmettingen met covid-19 blijft oplopen zal premier Rutte zondag in het Catshuis bespreken of een hardere aanpak nodig is. Het is in de tweede golf zoeken naar de ideale mix tussen het beheersen van de uitbraak en de bewegingsvrijheid van de burger. Hoe pakken andere landen dit aan?

In maart gooiden veel landen de boel op resoluut op slot, zowel voor reizigers als voor eigen burgers. In de tweede golf, die zeker in Europa en Israël duidelijk zichtbaar is, is de wereld een stuk minder eensgezind. Langzamerhand lijken de netten zich weer te sluiten, maar heel anders dan in dit voorjaar. Veel landen werken met regionale maatregelen om zodat in de rest van het land de economie door kan draaien.

Nederland hanteert een dashboard met signaalwaarden, maar kwam pas ruim na het passeren van alle alarmbellen in actie. Veel landen hebben een systeem met stoplichten en grenswaarden, vaak op regionaal niveau. In bijvoorbeeld Ierland en Duitsland is al op voorhand besloten wat er gebeurt als de lijntjes te steil omhoog gaan.

Nederland is niet het enige land dat voorzichtig is met nieuwe maatregelen. Alleen de kleine Pitcairneilanden hebben nu de strengste lockdown sinds het begin van de crisis. Ruim zestig landen hebben nieuwe maatregelen getroffen sinds de zomer, maar niet zo streng als die in het voorjaar.

Vooral de grenzen weer op slot doen is een populaire maatregel, nadat reizigers deze zomer in een heel groot deel van de EU welkom waren. Ook worden regionaal scholen en horeca gesloten. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Oxford naar hoe strikt coronamaatregelen zijn. In Israël is echt een tweede lockdown gaande, maar in veel andere landen worden de maatregelen langzamer en schoksgewijs strenger.

De onderzoekers van Oxford kijken ook naar het risico van het eventueel versoepelen van de maatregelen. Waar het kabinet vorige week nog hoopvol sprak over drie weken met strengere maatregelen, zijn de onderzoekers niet zo optimistisch. Op basis van onder meer het aantal besmettingen en hoeveel besmettingen getraceerd kunnen worden bepalen zij hoe groot het risico van heropening is. In Nederland is dat risico nu 1. Op een schaal van 0 tot 1. Ook onder andere Tsjechië, Aruba en Andorra zitten op dit niveau. Bij meer dan 20 gevallen per 100 duizend inwoners per dag, een grens die Nederland op 2 oktober overschreed, is elke versoepeling een te groot risico, aldus de onderzoekers.

De maatregelen zijn in Nederland een stuk minder streng dan in veel andere landen die zoveel nieuwe besmettingen melden. In Tsjechië zijn de maatregelen ook wat minder streng, maar ze worden strikter. Zo mag in Tsjechische kerken niet meer worden gezongen.

Helpen de nieuwe maatregelen? In Israël, met de strenge tweede lockdown, neemt het aantal dagelijks gemelde besmettingen weer wat af, maar zijn de cijfers nog steeds een stuk hoger dan in juli en augustus. En dat terwijl de strenge maatregelen daar een week of drie geleden zijn ingegaan. Een panacee is een nieuwe lockdown dus niet, en geduld is nodig om het effect te zien.