Hoe stemde uw buurt? Acht opmerkelijke bevindingen van de Statenverkiezingen

Na de grote winst van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen is de Nederlandse vlag op veel plaatsen weer goed gehangen, zoals hier in de Achterhoek. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

BBB trekt veel Rotterdammers

Het was al bekend dat de grote verkiezingswinnaar BBB niet alleen op het platteland, maar ook in de grote steden kiezers wist aan te spreken. En hoe: in 98 stembureaus in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag werd de BBB zelfs de grootste. Vooral in Rotterdam was de BBB lokaal populair: de partij kreeg in 62 stembureaus de meeste stemmen, met de wijk Hoogvliet als uitschieter. In Den Haag ging in 20 stembureaus het hoogste aantal stemmen naar de BBB, in Amsterdam in 13 bureaus. Utrecht is een uitzondering: in de stad waar GroenLinks traditioneel de scepter zwaait, haalde de partij van Caroline van der Plas slechts in 3 stembureaus de meeste stemmen. Over het geheel genomen eindigde de BBB in de gemeente Utrecht op de 8ste plaats.

Veel wijken kiezen eensgezind voor BBB of SGP

Meer dan 50 procent van de stemmen in een stembureau halen, dat kregen drie partijen bij deze verkiezingen voor elkaar: BBB, SGP en Denk. De BBB bemachtigde in de meeste stembureaus de absolute meerderheid: maar liefst 245. De SGP werd nummer 2 met 36 bureaus, maar behaalde wel de grootste overwinning op één locatie: zorgcentrum Nebo in Zwijndrecht, met ruim 85 procent. Vier jaar geleden was de SGP-zege daar zelfs nog hoger, met 93 procent van de stemmen. In buurtcentrum Sam Sam in Den Haag koos, eveneens net als de vorige keer, meer dan de helft van de kiezers voor Denk.

Elders is de versplintering van het politieke landschap goed zichtbaar

Nergens in Nederland is de kiezersvoorkeur zo gefragmenteerd als rond basisschool De Caleidoscoop in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer). Zelfs de allergrootste partij in dit stemlokaal, de BBB, haalde maar een schamele 10,3 procent van de stemmen. VVD, GroenLinks, PvdA en PVV kregen hier elk ruim 9 procent van de stemmen. Lang niet overal was de kiezerspopulatie zo verdeeld. In een kleine drieduizend stemlokalen, zo’n beetje een op de drie, wist de partij die als grootste uit de bus kwam minstens een kwart van de kiezers voor zich te winnen.

Van een handvol tot ruim drieduizend kiezers

In Gorinchem zijn de twee stembureaus met de laagste opkomst van Nederland te vinden. In woonzorgcentrum De Schutse kwamen slechts 12 kiezers opdagen, in verpleeghuis Het Gasthuis 18. Op deze locaties kon maar korte tijd worden gestemd; drie noeste Gorinchemse stembureauleden trokken op verkiezingsdag van het ene naar het andere verzorgingstehuis om bewoners de kans te geven hun stem uit te brengen. In woonzorgcentrum Steijndeld deden 24 kiezers dit, van wie er 2 blanco stemden.

Aan het S. Allendeplein in Groningen liep het juist storm. Het stemlokaal daar – nabij het Martini Ziekenhuis – was met 3.209 geldige stemmen het drukstbezochte van het land. GroenLinks bleef hier met 483 stemmen de PvdA welgeteld 15 stemmen voor. Ook wijkcentrum De Mortel in Eindhoven en Wijkcentrum de Schelf in Almelo verwelkomden ruim drieduizend kiezers, gemiddeld bijna vier per minuut.

Thuisvoordeel voor SP en PVV

In Noord-Brabant is duidelijk een kleine donkerrode puntenwolk te zien in de zee van BBB-groen. Veel buurten in Oss bleven trouw aan de Socialistische Partij. De partij van Lilian Marijnissen, zelf geboren en woonachtig in Oss, kreeg daar op 17 van de 60 stemlocaties de meeste stemmen. Dat was niet genoeg om de grootste in de Brabantse gemeente te worden. Ook hier gingen de meeste stemmen naar de BBB.

De PVV van Geert Wilders trekt vooral in Limburg veel kiezers: van de 244 stembureaus waar de partij de grootste werd, liggen er 165 in Limburg. In het noorden van Nederland was de PVV op geen enkele stemlocatie de favoriet.

Volt en Partij voor de Dieren: klein in de Kamer, lokaal soms het grootst

De relatieve nieuwkomer Volt trekt met name studentenstemmen. Volt was de grootste in zeven stemlocaties. Slechts een hiervan ligt niet in de studentensteden Enschede, Groningen en Delft: café-restaurant Il Caffè in Amstelveen. Die gemeente heeft dan wel geen universiteit, maar dit stembureau ligt midden in studentencomplex Uilenstede, waar 3.400 studenten wonen.

De Partij voor de Dieren werd de grootste in vier stembureaus, ook buiten de stad. De stemlocaties Stadsboerderij ’t Waaygat in Den Haag, Dorpshuis Schipborg (gemeente Aa en Hunze), basisschool De Startbaan in Soesterberg en dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee noteerden de meeste stemmen voor de PvdD.

Forum verliest Volendam aan JA21

De grote winnaar van de vorige Provinciale Verkiezingen, Forum voor Democratie, werd nu alleen in de basisschool Driestromenland in Lelystad nipt de winnaar, met 12 procent van de stemmen. Afsplitsing JA21 was in 9 stemlokalen de grootste, waarvan de meest afgetekende overwinning – met een kleine 20 procent – werd behaald in CuliCafé de Ontmoeting in Volendam. 200 meter daarvandaan, in basisschool De Blokwhere, stemde vier jaar geleden ruim 60 procent van de kiezers op Forum. Veel kiezers in het CuliCafé namen op hun weg van Thierry Baudet naar Joost Eerdmans een omweg via links: bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 stemde bijna 50 procent hier juist GroenLinks.

Wassenaar blijft VVD trouw, Overijssel en Gelderland laten CDA bijna overal vallen

Traditiegetrouw boekt de VVD haar grootste overwinning in een stembureau, met 48 procent van de stemmen, in Wassenaar. Op het bureau in kwestie, in de Bloemcampschool, gingen 40 van de ruim 800 stemmen naar de BBB. Het CDA verliest, op een enkel stembureau na, de traditionele achterban in Overijssel en Gelderland. In Limburg en in Zeeland ziet het er voor het CDA wat minder somber uit. In de gemeente Goes haalde de partij in 6 stemlokalen de meeste stemmen, evenveel als in Overijssel en Gelderland samen.