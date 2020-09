Hoe soft is ons testbeleid eigenlijk, vergeleken met andere landen?

Hoe zit het met testen elders in de wereld?

Verenigd Koninkrijk: testcapaciteit fors opgeschroefd

De meest geteste inwoners van het Verenigd Koninkrijk zijn profvoetballers, die sinds het hervatten van de competitie twee keer per week zijn getest op het virus, klachten of geen klachten. Werknemers in de zorg kunnen zich sinds begin juli één keer in de week laten testen, alsmede bewoners van bejaarden- en verzorgingstehuizen. In Schotland kan ook onderwijspersoneel een test aanvragen, beleid dat waarschijnlijk navolging zal krijgen in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Voor andere Britten zijn er tests voorhanden als ze coronaklachten hebben. Het Britse testbeleid kwam langzaam op gang, maar is inmiddels flink uitgebreid. Ruim 16,3 miljoen Britten zijn inmiddels getest, een kwart van de gehele bevolking. Testresultaten worden binnen een dag via e-mail of sms doorgegeven.

Patrick van IJzendoorn

Zuid-Korea: testen heel gewoon

Preventief testen gebeurt in Zuid-Korea op grote schaal. Zo was er twee weken geleden een demonstratie, waarbij na afloop bleek dat er mensen besmet zijn geraakt. Daarom werden alle deelnemers, tienduizenden, opgeroepen zich te laten testen. Hetzelfde gebeurde eerder bij uitbraken in bijvoorbeeld kerken, fabrieken en callcenters. Er is ruim voldoende capaciteit, omdat er veel bedrijven zijn die de tests produceren, aangemoedigd door de overheid. De bedrijven waren er zelf vroeg bij en de overheid heeft geholpen door de goedkeuringsprocedure voor de tests te versnellen. De resultaten komen binnen 24 uur binnen, of sneller als je positief wordt getest.

Jeroen Visser

Turkije: ‘enorme capaciteit‘ valt tegen

Turkije heeft naar eigen zeggen ‘een enorme capaciteit’. Dagelijks worden zestigduizend tests uitgevoerd, in april werden zelfs volop testkits geëxporteerd. Daarover klopte de regering zich op de borst, maar de zelfvoldane dagen zijn over. Die ruime capaciteit geldt immers voor het beleid in staatsziekenhuizen: alleen mensen met symptomen testen. Inmiddels is meer nodig. Microbioloog Serap Simsek, lid van het Turkse OMT, benadrukt dat de capaciteit moet worden opgevoerd, zeker als straks de scholen opengaan. Het ministerie van Gezondheid, zegt ze, krijgt kritiek omdat mensen die in contact waren met covidpatiënten niet worden getest. Soms wordt wel ruimer getest, afhankelijk van lokale initiatieven. Zo zijn sinds 1 juli 65 duizend buitenlandse toeristen in Antalya getest, veelal op het vliegveld. Hiermee wil de regering het toerisme uit het dal trekken.

Rob Vreeken

Duitsland: Wel testen, geen opvolging

De deelstaat Beieren wil de testcapaciteit de komende maanden zo ver uitbreiden, dat iedereen zich ook zonder symptomen gratis kan laten testen. Daarvoor laat minister-president Markus Söder honderd nieuwe testcentra bouwen. Sowieso wil de Beierse overheid beroepsgroepen die risico lopen, zoals verpleegkundigen en leraren, regelmatig laten testen. Of dit gaat lukken is de vraag. Nu al mogen alle mensen die terugkomen van vakantie zich gratis laten testen en blijkt dat het personeel van de Gesundheitsämbter, de Duitse GGD’s, dat niet aankunnen. Twee weken geleden testten een paar honderd mensen positief maar waren ze daarvan niet op de hoogte gesteld.

Sterre Lindhout