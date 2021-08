Hoe Snollebollekes per ongeluk in het Olympisch Stadion van Tokio belandde

Sifan Hassan wint de 5.000 meter. Het nummer van de Snollebollekes die toen in het stadion weerklonk kende ze niet. Beeld AP

Naar links, naar rechts, nog unne keer.

Naar links, naar rechts. O, wat een feest.

Kom op, kom op, kom op, kom op.

Niels Groen (25), voor de internationale atletiekfederatie World Athletics actief als floormanager in het stadion, is er twee dagen later nog steeds beduusd van. Dat Snollebollekes als de vertolkers van een alternatieve nationale hymne op de olympische playlist verscheen, ontlokte nogal wat hoongelach. Weerspiegelt dit nou onze cultuur? En wat moest Hassan ermee? Die bekende voor de camera dat ze nog nooit van Snollebollekes had gehoord.

Groen, in gewonere dagen fysiotherapeut in het academisch ziekenhuis van Maastricht, heeft enige invloed gehad op de keuze voor Snollebollekes, vertelt hij. Hij maakt, als eerste Nederlander, deel uit van het Event Presentation Team op de Olympische Spelen. Groen begeleidt atleten als ze vlak voor de race naar buiten komen en loopt op enige afstand mee met de winnaars als ze de tribunes langs gaan.

De diskjockey informeerde ’s morgens bij hem of Links, Rechts een ‘Dutch Party Song’ was. Op dat begrip had hij gezocht op internet. Het streven van de dj is het feestgedruis rondom de winnaars te voorzien van een passend geluidsdecor. Bij een Zweedse gouden olympiër draait hij Abba’s Dancing Queen, bij gouden Grieken is het de sirtaki uit de film Zorba The Greek.

En of Links, Rechts een feestnummer is, verzekerde Groen de dj. Hij kan het weten, hij groeide op in Best, de geboorteplaats van Rob Kemps, de voorman van Snollebollekes. ‘Ik hou van zijn nummers. Op feestjes ga ik er zelf ook goed op. Fantastisch.’ Wat hij naar eigen zeggen niet had voorzien, was dat de dj het klaar zette voor die avond. ‘Nu denk ik: iets algemeners, iets toepasselijkers was beter geweest.’

Het is niet voor het eerst dat Snollebollekes op een internationaal sportpodium opduikt. In de Tour de France van 2019 was Links, Rechts bij wijze van warming-up te horen in de bus van Team Ineos, de kapitaalkrachtigste ploeg in de wielrennerij. De renners, afkomstig uit alle windstreken, deinden synchroon mee op Welkom in de feesttent, doe maar lekker maf. Dj van dienst was destijds meesterknecht Wout Poels, uit het Limburgse Meerlo.

Inmiddels heeft de dj bij een Nederlandse overwinning in het stadion een alternatief voor Links Rechts gereed staan. Als Hassan weer wint, kan ze rekenen op Viva Hollandia van Wolter Kroes. Algemener, toepasselijker.