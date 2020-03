Hoe snel zijn de bedden in het ziekenhuis op door uitbraak van het coronavirus?

Beeld De Volkskrant

In het draaiboek voor de coronacrisis van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) staat een koele, maar akelige rekensom. Bij 12 duizend besmettingen, waarbij 1 op de 10 geïnfecteerden zorg in het ziekenhuiszorg nodig heeft, zijn de bedden op de intensive care (IC) op, zo legde voorzitter Diederik Gommers deze week uit. Dat zou in dit extreme geval kunnen betekenen, zo vertelde Gommers, dat bijvoorbeeld patiënten met een andere ziekte of ouderen boven de 80 geen zorg meer kunnen ontvangen.

Te weinig bedden? Hoe is dat toch mogelijk in een gereguleerd landje als Nederland, zou je denken. Als de borrel in kleine kring dit weekeinde nog doorgaat of u op een andere manier een gesprekspartner treft, zal het ongetwijfeld over corona gaan. Welke feiten moet u dan paraat hebben over de Nederlandse zorg en het aantal beschikbare bedden?

In de discussie over corona werd de belasting van het zorgsysteem tot voor kort nauwelijks benoemd. Het ging vooral over het risico op overlijden, het aantallen besmettingen en de snelheid waarmee het virus zich verspreidt. Maar de laatste dagen is er meer aandacht voor volle ziekenhuizen in Brabant of het tekort aan zorgpersoneel. En die capaciteit is wel een belangrijke flessenhals, en misschien wel het beste argument om te gebruiken tegen gesprekspartners die blijven roepen dat corona maar een griepje is.

Gewone bedden zijn er op zich genoeg, al neemt dat aantal bedden de laatste jaren wel gestaag af. Uit de laatst beschikbare gegevens blijkt dat er zo’n 37 duizend plekken zijn in ziekenhuizen, waarvan gemiddeld 39 procent beschikbaar is. Voor een coronapatiënt met longontsteking zijn deze plekken niet geschikt, anders kunnen ze zo de andere patiënten besmetten. Vandaar dat de deskundigen vooral naar de bedden op de IC kijken. Er waren in 2017 2.056 IC-bedden meldt het RIVM, maar met alleen een bed ben je er nog niet, er is ook personeel en beademingsapparatuur nodig. De Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zegt dat er 1.208 reguliere, operationele bedden op de intensive care zijn.

In China is 1 op de 20 patiënten in kritieke toestand, dat zijn de mensen die zeker een ziekenhuisbed nodig hebben. Als het coronavirus hier hetzelfde patroon volgt, zouden bij 24 duizend besmettingen de bedden op zijn. De schaarste zal zich echter sneller voordoen, want niet alle bedden van de IC zijn vrij beschikbaar. Normaal gesproken is 62 procent van de ziekenhuisbedden bezet, op de IC is dit 70 procent door ongevallen, ziekten en operaties. Op doordeweekse dagen zijn de bedden waarschijnlijk nog meer gevuld. Zo blijven er maar zo’n 360 bedden over, genoeg om 7.200 coronabesmettingen aan te kunnen.

Misschien dat door uitstel van geplande operaties de ziekenhuizen tijdelijk nog wat bedden kunnen vrijspelen. Eenderde van de opnamen op de IC is gepland. Op basis van deze cijfers kun je uitrekenen dat er zo nog eens 285 extra bedden vrijkomen. Bij 13 duizend besmettingen zouden de ziekenhuizen vol zijn, zonder rekening te houden met ziek personeel of regionale verschillen.

Moet het noodhospitaal in Utrecht worden geopend, het ziekenhuis dat in tijden van calamiteiten binnen dertig minuten operationeel kan zijn? Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Deze twaalf extra IC-bedden zijn gevuld bij 240 extra coronapatiënten.

Als u de strengere maatregelen van het kabinet wilt verdedigen, kunt u vrij geriefelijk het argument gebruiken dat anders de bedden opraken.

