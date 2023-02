Hoe slimmer computers worden, hoe meer het grote geld lonkt voor de ontwikkelaar van ChatGPT

Sam Altman, ceo van OpenAI, op de jaarlijkse Allen and Co. Sun Valley Media Conference in de Amerikaanse staat Idaho in 2022. Beeld Reuters

De missie die Sam Altman (37) zichzelf heeft opgelegd, liegt er niet om: hij wil met zijn bedrijf, OpenAI, dat eind vorig jaar ChatGPT lanceerde en daarmee ineens vol in de schijnwerpers kwam te staan, uiteindelijk een computermodel ontwikkelen dat op intellectueel vlak alles kan wat de mens ook kan. Als OpenAI daarin slaagt, zou het ‘alle toekomstige waarde in het universum’ kunnen vangen, denkt Altman.

Het zijn de typische grote woorden van een whizzkid van Silicon Valley. Tegelijkertijd heeft Altman ook een melancholieke kant. Nadat een computer een van de beste menselijke go-spelers had verslagen in dat complexe bordspel – een belangrijke doorbraak voor artificiële intelligentie – voelde hij zich verdrietig. ‘Ik zit in Team Mens’, zei Altman erover tegen The New Yorker in 2017, en het maakte hem verdrietig dat ‘de categorie dingen waar mensen beter in zijn steeds kleiner wordt’.

Dat wat hij wil bereiken hem melancholiek stemt over wat er dan verdwijnt, mag tegenstrijdig lijken, zelf is Altman ervan overtuigd dat AI zich simpelweg niet laat stoppen. Daarom vindt hij dat we er maar beter zo vroeg mogelijk aan kunnen wennen – en leren er goed mee om te gaan.

Dat is ook het idee achter OpenAI, dat Altman in 2015 samen met onder anderen techondernemers Elon Musk en Peter Thiel oprichtte. Musk verklaarde destijds dat ze AI wilden ontwikkelen ‘op een manier die veilig is en de mensheid ten goede komt’. OpenAI zou daarom een onderzoekslab zijn zonder winstoogmerk, dat talentvolle programmeurs niet lokte met een dik salaris, maar met aansprekende idealen.

Aansprekende missie

Tot zover de rozengeur en maneschijn van Altman, die opgroeide in St. Louis, in het Midwesten van de Verenigde Staten. Als jonge homo had hij het daar in de jaren nul ‘niet geweldig’, vertelde hij The New Yorker. Zijn Macintosh-computer, die hij als 8-jarige al kon programmeren en uit elkaar halen, werd zijn uitweg.

Zijn programmeerkunsten brachten Altman naar de prestigieuze Stanford-universiteit. Zoals het een Silicon Valley-wonderkind betaamt, brak hij daar zijn studie computerwetenschappen af om zijn eigen start-up op te richten, Loopt. De app waarmee je je locatie met anderen kan delen werd geen succes, maar wel Altmans toegangskaartje tot Silicon Valley.

Als voorzitter van Y Combinator, dat beginnende techondernemingen bijstond, bouwde Altman snel een reputatie op als netwerker en fondsenwerver. Die positie gaf hij in 2019 op om zelf de dagelijkse leiding van OpenAI op zich te nemen.

Het bleek een waterscheiding voor het onderzoekslab, waar commerciële overwegingen ineens voorop kwamen te staan, zo vertelden medewerkers aan Fortune. Uit onvrede over de veranderingen verliet een aantal medewerkers het bedrijf in 2021 om een concurrent op te richten.

Altman wilde meer investeringen aantrekken, om computerkracht in te kopen (essentieel bij de ontwikkeling van AI) en programmeurs beter te betalen – de aansprekende idealen waren blijkbaar niet genoeg meer. Van non-profit vormde hij de onderneming om naar ‘capped profit’: investeerders kunnen maximaal honderd keer hun inleg terugverdienen. Critici wijzen erop dat dat nog steeds een ontzagwekkend hoog rendement is.

Doorbraak

De doorbraak van OpenAI kwam met de lancering van Dall-E, een AI-model dat tekstuele beschrijvingen omzet in afbeeldingen, en ChatGPT, een chatbot die binnen luttele seconden hele lappen tekst kan produceren. Het veroorzaakte wereldwijd opschudding: kunstenaars klagen over plagiaat, docenten weten niet meer of leerlingen hun inleveropdrachten wel zelf schrijven. En in tegenstelling tot eerdere beloften maakte OpenAI de broncode van de programma’s niet openbaar, zodat het gissen blijft hoe de programma’s te werk gaan en welke bronnen ze gebruiken.

Zelf probeerde Altman het enthousiasme over ChatGPT te temperen. Hij noemde het ‘geweldig!’ voor creatieve inspiratie, maar ‘niet zo’n goed idee’ voor feitelijke vragen. ‘ChatGPT is ongelooflijk beperkt, maar goed genoeg in sommige dingen om een misleidende indruk van grootsheid te wekken. Het is een vergissing om er nu op te vertrouwen voor iets belangrijks.’

Commerciële druk

De nauwe samenwerking met Microsoft, dat na de lancering van ChatGPT 10 miljard dollar in OpenAI stopte, doet vermoeden dat de idealistische principes van OpenAI naar de achtergrond zijn verdwenen. Microsoft, een uiterst commercieel bedrijf, heeft dankzij de investering een grote mate van zeggenschap gekregen. Inmiddels heeft OpenAI een wachtlijst geopend voor een betaalde versie van ChatGPT, waar je in tegenstelling tot de gratis versie onbeperkt vragen aan kan stellen.

In gesprek met Forbes verzekerde Altman de interviewers dat Microsoft het techbedrijf is dat het meest in lijn is met de waarden van OpenAI. Of hij denkt dat commerciële druk de missie van OpenAI in de weg staat? ‘Ik sta er nogal bekend om dat ik niets pik waar ik geen zin in heb. Als ik dat dacht, zou ik geen overeenkomst sluiten.’