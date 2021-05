Hoe serieus was de ‘Nederlandse extreem-rechtse’ dreiging voor Antwerpen?

Het hoofdkantoor van DPG Media in Antwerpen. Beeld AFP

Al ruim een week is België in de ban van de zoektocht naar de zwaarbewapende militair Jürgen Conings. Die zou bezig zijn met het voorbereiden van aanslagen op een vooraanstaande viroloog, een moskee en het Belgische ‘regime’. Dus als maandagmiddag een Nederlands 112-melding wordt gedaan van een mogelijke aanslag in Antwerpen, reageren de autoriteiten snel. Het kantoor van DPG Media, het moederbedrijf van onder meer dagblad Het Laatste Nieuws en tv-zender VTM, wordt ontruimd. Een veiligheidscorridor wordt opgezet rondom het gebouw. In het gebouw wordt met honden gezocht naar explosieven.

Al snel wordt er in de pers gesproken over een Nederlandse dreiging. In een extra journaaluitzending meldt VTM-misdaadverslagger Faroek Özgüne dat er een ‘extreem-rechtse’ Nederlandse groep achter de dreiging zit. Belgische politiebronnen vertelden hem dat leden van de ‘Freedom Fighters The Netherlands’ in het mediagebouw mogelijk een bom hebben geplaatst. Ook zouden er plannen zijn gesmeed om vanuit Nederland met een knokploeg naar België te reizen. Het zou gaan om vijf goedgetrainde paramilitairen die in een zwarte Jeep naar het DPG-hoofdkantoor wilden rijden. In Antwerpen zouden deze Nederlandse extremisten op de redactievloer de schuilplaats van de ondergedoken viroloog Van Ranst willen achterhalen.

Het is niet compleet onaannemelijk. De viroloog is een van de belangrijkste Belgische adviseurs van de overheid. Daarnaast valt Van Ransts aanwezigheid op sociale media ook op in Nederland. Zo heeft hij met regelmaat polemiek met coronasceptici, waaronder Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Tijdens een van die ‘twitterruzies’ noemde de viroloog Engel een ‘mafkees’, wiens ‘kennis van virologie, immunologie en epidemiologie je op de achterkant van een postzegeltje kunt schrijven’.

Geen extreem-rechtse posts

Het gesprek tussen Engel en Van Ranst trekt de afgelopen dagen nog meer aandacht, dankzij een crowdfundactie van Blendle-oprichter Alexander Klöpping. Die haalde 25 duizend euro op om een screenshot van het gesprek op ruim tweeduizend reclameborden weer te geven. Klöpping meent dat de uitwisseling een ‘zo groots mogelijk publiek’ verdient. Er wordt door Belgische journalisten gespeculeerd of de tweets de dreiging kunnen hebben getriggerd. Özgüne: ‘Mensen konden denken: we gaan die Van Ranst een lesje leren.’

Maar een dag later zijn er bedenkingen hoe serieus die Nederlandse dreiging was. Na de ontruiming worden er in het kantoor geen explosieven gevonden. De Freedom Fighters hebben nooit serieuze aandacht getrokken. Op Telegram en Facebook hekelen ze de coronamaatregelen. Ook keren leden zich vaak tegen de ‘elite’ die in de greep is van het bankwezen. Extreem-rechtse posts worden er niet aangetroffen.

Een woordvoerder van DPG laat dinsdag weten dat er van een ‘acute dreiging’ geen sprake meer is en dat de beveiligingsmaatregelen worden afgebouwd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Ook ziet de Nederlandse politie geen aanleiding om verder onderzoek te doen, behalve als er vanuit België een verzoek komt. Dat verzoek is dinsdagmiddag nog niet gearriveerd. Of de Belgische reactie maandagavond overtrokken is geweest? De politiewoordvoerder, lachend: ‘Dat zou weleens kunnen.’