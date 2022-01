Hoe reëel zijn de miljardenuitgaven van het nieuwe kabinet? ‘Politici hebben een prikkel om aan wensdenken te doen’

De overdracht van de portefeuille van het ministerie van Financiën van Wopke Hoekstra aan Sigrid Kaag. Beeld Brunopress

Dag Yvonne, vrij naar de titel van het regeerakkoord: hoe kijk jij na de CPB-doorrekening van alle plannen naar de toekomst die het kabinet schetst?

‘De grote vraag is of het kabinet het niet allemaal veel te rooskleurig heeft ingeschat. Het is op zich goed dat het kabinet de grote problemen met stikstof en het klimaat wil aanpakken. Maar van veel van die plannen heeft zowel het Centraal Planbureau (CPB) als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nu al gezegd dat ze niet reëel zijn.

‘Het kabinet heeft bijvoorbeeld de ambitie voor de CO2-reductie in 2030 verhoogd van 49 procent naar 60 procent, ambitieuzer dan het Europese doel. Naar buiten toe staat dat mooi. Maar het regeerakkoord bevat niet voldoende extra beleid om dat doel te halen. Dat moet én nog bedacht, én nog uitgevoerd worden. Het PBL zei meteen al dat dat in acht jaar niet haalbaar is.

‘Het CPB zegt op andere vlakken, bijvoorbeeld over woningbouw, hetzelfde. De 2,5 miljard euro die minister Hugo de Jonge krijgt om de woningbouw aan te jagen, krijgt hij waarschijnlijk niet eens uitgegeven. Het probleem is dat er geen grond is, dat vergunningsaanvragen lang duren en dat op sommige plekken vanwege de stikstofuitstoot niet gebouwd mag worden. Dat los je niet op met geld.’

Weegt zo’n doorrekening voor jou dan zwaarder dan de plannen die in het regeerakkoord staan?

‘Plannen zijn mooi, maar die planbureaus vormen de onafhankelijke toets. Die kijken heel nuchter of het haalbaar is. Politici hebben een prikkel om aan wensdenken te doen. Om verkozen te worden hebben ze de neiging de kiezer gouden bergen te beloven. Planbureaus hebben bij de uitkomsten van hun berekeningen geen belang. Ze zijn opgericht om onafhankelijk te oordelen. Het is hun wettelijke taak om de regeringsplannen te controleren op realisme.’

Volgens het CPB lijkt het regeerakkoord qua uitgaven nog het meest op het verkiezingsprogramma van de SP. Wat zegt dat?

‘Dat is puur financieel, niet inhoudelijk. De SP had in haar verkiezingsprogramma de hoogste uitgavenverhoging, samen met de PvdA. Toen die verkiezingsprogramma’s werden doorgerekend, werd met name van de SP gezegd dat ze gratis bier uitdeelde. Die partij werd weggehoond.

‘Nu maakt een redelijk rechts kabinet het nog bonter. De SP en de PvdA hadden namelijk óók inkomstenverhogingen en bezuinigingen ingepland: ze wilden onder andere hoge inkomens en vermogende mensen meer belasten. Dit kabinet doet dat niet. Dat geeft alleen maar meer uit.’

Is het CPB over dit regeerakkoord kritischer dan over eerdere akkoorden?

‘Ze zijn altijd wel kritisch, maar tussen de regels door lees je dat het CPB dit keer echt een signaal aan de regering wil afgeven: pas op! Dat proef je in het document. In het regeerakkoord staat dat de staatsschuld na deze kabinetsperiode, in 2025, weer gaat dalen, onder andere doordat de zorgkosten worden beteugeld. Het CPB gaat daar met een stoomwals overheen: de staatsschuld gaat juist explosief stijgen.

‘Maar het CPB onthoudt zich altijd van een waardeoordeel. Ook nu zegt het niet: dit is slecht. Het bureau laat alleen de uitkomsten zien. De politiek moet zelf beslissen wat ze daarvan vindt.’

Hoe is het CPB-rapport in Den Haag geland?

‘Tijdens de toelichting van CPB-directeur Pieter Hasekamp reageerde de Tweede Kamer een beetje onthutst. Niet alleen de oppositiepartijen, trouwens. VVD-Kamerlid Eelco Heinen wierp Hasekamp nog voor de voeten dat het CPB te negatief was over de “zorgombuigingen”. Maar dat veegde Hasekamp gemakkelijk van tafel.

‘Waarschijnlijk zag het kabinet de bui al hangen. Ik denk dat ze zelf wel aanvoelden dat het akkoord een beetje shaky was, want ze wilden het eigenlijk pas in mei laten doorrekenen. Maar daar nam de Kamer geen genoegen mee.’

Normaal gesproken rekent het CPB het regeerakkoord voor publicatie door. Dat is dit keer niet gebeurd. Kan Rutte IV nog iets aanpassen?

‘Natuurlijk kunnen ze dat. Het kabinet kan altijd bijsturen. Maar dan moeten ze wel een aantal van hun plannen laten vallen, hun ambities bijstellen of alsnog de lasten voor burgers of bedrijven verzwaren. Ik denk dat ze dat niet gaan doen. Anders waren ze in het regeerakkoord wel voorzichtiger geweest.

‘De Kamer is nu geschrokken, maar ik verwacht niet dat een Kamermeerderheid zal eisen dat het kabinet alsnog bezuinigt. De coalitiepartijen hebben deze plannen natuurlijk al goedgekeurd en die vormen een Kamermeerderheid. Die gaan niet ineens van koers veranderen.

‘Bovendien is er ook politieke druk om juist nog meer uit te geven, bijvoorbeeld aan zorgsalarissen. Als de inflatie hoger dan 3 procent uitkomt, kan ook de koopkracht een probleem worden. Dan ontstaat er druk op het kabinet om die koopkrachtdaling te compenseren, wat ook weer extra geld kost.’