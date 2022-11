‘Hoe raken zulke jonge jongens betrokken bij een liquidatie?’

Waarom Itzhak Meiri (56) uit Almere is vermoord, is onduidelijk – de verdachten weten het niet of willen het niet zeggen. Beeld ANP / Michel van Bergen

De huurmoord begon met een bericht op Snapchat: wil je autorijden en wat bijverdienen? Dat zag de destijds 20-jarige Jesus T.A. wel zitten. Ook toen bleek dat hij chauffeur moest zijn bij een liquidatie in de onderwereld. Een paar weken later, 22 december 2021, ging hij op pad met een jongen van 16. Die haalde in Amstelveen zevenmaal de trekker over.

Vandaag staan ze samen terecht, in het openbaar. Dat is hoogst ongebruikelijk, want de jongste verdachte is nog altijd minderjarig: 17 jaar. De voorzitter van het rechtbank legt uit waarom hij als volwassene wordt vervolgd: vanwege de ernst van de verdenking en om nabestaanden de last van twee aparte zittingen te besparen.

Om zijn privacy te beschermen, verzoekt de voorzitter de vijf journalisten op de publieke tribune alleen zijn initialen te publiceren: F.M. ‘Dit is weliswaar een openbare zitting, maar we willen zoveel mogelijk rechtdoen aan de belangen van deze minderjarige.’

‘Foute types’

Hoe de opdrachtgever van deze liquidatie bij zulke jonge jongens terechtkwam, is een van de eerste vragen van de voorzitter van de rechtbank. F.M. kijkt stoïcijns voor zich uit. ‘Ik beroep me op mijn zwijgrecht’, zegt de kleine jongen met korte dreadlocks, die in de rechtszaal zijn zwarte jas met capuchon aanhoudt.

De 21-jarige verdachte, die net als F.M. uit Amsterdam-Zuidoost komt, is iets spraakzamer. Hij heeft licht krullend haar, draagt een bril en praat zo zacht dat hij geregeld slecht verstaanbaar is. Het bericht op Snapchat was van ene Bulldog, legt hij uit. Wie dat is, zegt hij niet te weten. Hoe kwam de opdrachtgever bij hem uit? ‘Ik kom uit een buurt waarvan algemeen bekend is dat er jongens wonen die makkelijk te beïnvloeden zijn’, is het antwoord. ‘En ik stond niet bekend als een van de allerliefsten.’

‘Het ging toch niet om een rolletje drop?’, dringt de rechter aan. ‘Waarom dachten ze: Jesus hapt wel? Zat je in de drillrap?’ Nee, zegt T.A. Hij had een muziekstudio waar ‘foute types’ kwamen, met wie hij rondhing. Zelf vond hij het stoer ‘geld te verdienen met ‘verkeerde dingen’, hij wilde graag ‘de mooiste spullen’ hebben.

‘Ik wist veel te veel’

Jesus T.A. werd kort na de moord op Itzhak Meiri aangehouden in een zwarte Volkswagen Golf, die volgens de Amsterdamse recherche bij de liquidatie is gebruikt. Tal van sporen wijzen op hem en F.M: zo is er dna-materiaal van beide verdachten gevonden op een peilbaken onder de auto van het slachtoffer – ze waren vergeten het weer mee te nemen. De kleding van de vermoedelijke schutter lag in een kelderbox, met dna van F.M erop. Op de telefoon van de jongste verdachte staan foto’s waarop hij poseert met een wapen en contant geld.

De voorzitter van de rechtbank blijft proberen om F.M. aan het praten te krijgen. ‘Dit vraagt echt om een verklaring, F. Is dit alles toeval?’ ‘Zwijgrecht’, is het antwoord. ‘Dat mag’, zegt de rechter. ‘Maar weet wel dat dit om een uitleg vraagt. Snap je dat?’ ‘Ja.’ ‘Jesus’, zegt ze, dacht je niet: wat zijn we aan het doen?’ ‘Ja. Maar daar heb ik niks van gezegd. Ik wist op dat moment veel te veel.’ ‘Je dacht: als ik nu stop, dan komen ze achter mij aan?’ ‘Ja, dat klopt.’

‘Gewist van die list’

Op de publieke tribune zitten tal van nabestaanden van het slachtoffer, de 56-jarige Itzhak Meiri uit Almere. Meiri is een bekende van de politie. Hij heeft 6,5 jaar celstraf uitgezeten voor de afpersing van zakenmannen en was gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond. Waarom hij is vermoord, is onduidelijk – de verdachten weten het niet of willen het niet zeggen.

Als de rechtbank waarschuwt dat er muziek zal worden afgespeeld, verlaten meerdere nabestaanden de zaal. Even later drukt een van de rechters op een knop en horen we een jongen op monotone toon rappen, zonder muziek. ‘Ze willen weten wie de dader is. Shit. Van mij krijgen ze no comments. Itzhak is gezet in kist, al gewist van die list.’ En: ‘Vijf bullets op die man gebosst, na dagen lurken die man gespot.’

Ook dat schreeuwt om uitleg, maar F.M. blijft ijzingwekkend kalm ‘zwijgrecht’ herhalen. De zitting lijkt hem niets te doen. Het is gedrag dat je zou verwachten van een geharde gangster, niet van een jongen van 17 die nog op school zat. Op een telefoon die de politie in verband brengt met de liquidatie is zijn schoolrooster geraadpleegd.

‘Misselijkmakende rap’

Voor de nabestaanden is het moeilijk te verteren. ‘Mijn leven is verwoest door twee nietsnutten die denken dat ze heel wat zijn’, zegt Meiri’s weduwe, die achter in de zaal zit en tegen de rug van de verdachten aankijkt. ‘Door twee losers, voor een beetje rotgeld.’

Daarna richt een van haar dochters zich tot beide jongemannen. ‘Ik wil jullie vragen je om te draaien en me aan te kijken, zegt ze. De verdachten doen dat niet. ‘Hoe kun je in je volle verstand iemand vermoorden? En, sterker nog, er een misselijkmakende rap over schrijven? Ik hoop dat de rechtbank jullie berecht als volwassenen.’

Als de ‘persoonlijke omstandigheden’ van F.M. aan de orde komen, moet de pers de zaal verlaten. Op dat moment weegt zijn privacy zwaarder dan het belang van de openbare rechtspraak. Donderdag komen de aanklagers met de strafeis.