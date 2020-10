Hoe raken mensen dakloos? Het begint met een overlevingsstand die juist verlamt

In de videoserie Niet Thuis worden mensen geportretteerd die dakloos zijn geraakt. Beeld Sophia Twigt

Ellen wist best dat haar situatie de verkeerde kant op ging. Ze dacht dat haar veeleisende baan opzeggen stress zou verminderen. Maar toen ook haar werk bij de gemeenteraad ophield én de bovenverdieping van haar appartement in de brand vloog, werd haar stressniveau zo hoog dat ze alleen nog maar apathisch op de bank kon zitten, zegt ze in de animatiedocumentaire Niet Thuis van de Volkskrant.

Rekeningen stapelden op maar ze deed er niets mee. Tot de dag dat ze voor de deur stond te kijken naar een grote container waar haar huisraad in werd gegooid.

Meer daklozen in Nederland door coronacrisis – en meer jongeren Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld en met de economische gevolgen van de coronapandemie lijkt een verbetering van de situatie op de korte termijn onwaarschijnlijk. Al in het voorjaar nam het aantal daklozen in gemeenten als Eindhoven en Amsterdam toe als gevolg van de crisis. Onderzoeksplatform Argos constateerde in augustus dat Nederlandse gemeenten ernstig worstelen met de hoeveelheid daklozen, onder meer door een tekort aan passende woningen en door gebrek aan geld voor goede opvang. Rina Beers, senior beleidsadviseur bij branchevereniging voor opvanglocaties Valente, maakt zich zorgen om de komende winter. Met anderhalve meter afstand zullen de reguliere winteropvangplaatsen niet voldoende capaciteit hebben. Verder ziet ze dat de gemiddelde leeftijd van daklozen daalt, vanwege het feit dat veel jonge mensen hun flexcontracten kwijtraken. Dat blijkt in Den Haag, waar inmiddels een kwart van de daklozen tussen de 18 en 27 is, meldt Argos op basis van de gemeentecijfers. Beers: ‘Ik ben ook bang dat veel mensen niet terug kunnen vallen op hun netwerk, omdat de mensen waar ze zouden kunnen slapen bang zijn voor corona. We kunnen niet goed inschatten hoe groot dat effect zal zijn.’

Geldproblemen zijn vaak de directe aanleiding als iemand zijn huis kwijtraakt. Maar als we alleen kijken naar de financiële oorzaak, missen we een belangrijk deel van het antwoord op de vraag: hoe kon het zo ver komen? In de documentaireserie Niet Thuis is de gemene deler van de vertellers dat de problemen in hun hoofd beginnen.

Tunnelvisie

Zo kon Rob het niet bolwerken toen zijn vrouw overleed en hij zelf ternauwernood een hersentumor overleefde, waardoor hij ondanks zijn baan en huis zijn vlucht zocht in crack. En uiteindelijk zijn huis verloor. Boris, een tiener, leefde in zijn ouderlijk huis zo lang onder aaneengehouden spanning dat hij toen zijn vader hem de deur wees, twee dagen stil langs de oever van de Maas lag om bij te komen.

Het effect van dit soort stress is exact waar Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht, zich in heeft verdiept. Langdurige stress beperkt namelijk de cognitieve capaciteiten, zegt Jungmann. ‘Veel zorgen hebben leidt ertoe dat het stress-systeem continu wordt geactiveerd. Houdt dit een lange periode aan, zeg maanden, dan werkt dat door op het cognitieve functioneren. Dat betekent dat deze mensen niet meer goed in staat zijn om langetermijngevolgen mee te nemen in hun beslissingen.’

Tunnelvisie, werd het genoemd in het boek Schaarste van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir uit 2013, over de psychologische effecten van armoede. Mensen met geldzorgen worden op de korte termijn efficiënter, alerter en kunnen de eindjes van dag tot dag beter aan elkaar knopen. Maar op de lange termijn wordt de vernauwde ‘bandbreedte’ schadelijk: mensen hebben minder geduld, minder aandacht, maken eerder fouten, zijn impulsiever en kunnen zelfs problemen krijgen met het geheugen.

‘Mensen gaan meer bij de dag leven’, zegt Jungmann. ‘Stel dat een dochtertje jarig is. Een ouder wil haar dan vooral een mooi cadeautje geven, want er was al zoveel ruzie thuis de afgelopen tijd. En dan realiseert die vader zich niet dat als hij nu een dure Barbie koopt, dat betekent dat hij volgende week de energierekening niet kan betalen. Veel mensen creëren in die overlevingsstand steeds nieuwe problemen.’

Emotionele afvlakking

De negatieve spiraal waarin mensen belanden kan er ook toe leiden dat ze het vechten opgeven. Rina Beers van branchevereniging Valente kent de verschillende types. Mensen zoals Ellen, die simpelweg de deur niet meer open doen. Of mensen zoals Rob, die stilletjes vertrekken voordat ze geconfronteerd worden met een uitzetting. Beers: ‘Die noemen ze bij woningcorporaties wel ‘de Noorderzonnetjes’.’

Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, zegt dat ze bij mensen met zware schulden in de praktijk soms een vergelijkbare reactie zien als bij een traumatische gebeurtenis. ‘Iemand kan zo overweldigd raken dat hij geen uitweg meer ziet. Bij sommige mensen leidt dat tot tot emotionele afvlakking en een staat van niet meer in actie kunnen komen. Hun motivatie om de situatie te verbeteren is overweldigd door alle negatieve zaken die eraan vooraf zijn gegaan en er ontstaat een soort hulpeloosheid. Dat spreken ze vaak niet uit, ze zijn er niet eens echt bewust van. Ze doen alleen niets meer om hun situatie te verbeteren.’

Boris, Ellen en Rob zeggen alle drie dat ze pas echt een draai maakten toen zij een begeleider ontmoetten die rustig met ze ging zitten, niet oordeelde en de tijd voor ze nam om alles door te spreken. Dat verbaast Jungmann niets. Bij mensen met zo’n langdurig hoog stressniveau is het belangrijk dat ze eerst weer ruimte in hun hoofd krijgen om na te denken over de lange termijn, zegt de lector. ‘Dus is het belangrijk dat een hulpverlener ze niet nog meer stress aanjaagt.’

Dat ze tot dan toe niet om hulp hebben gevraagd is namelijk vaak geen onwil. ‘Iemand als Ellen kan waarschijnlijk bijzondere bijstand aanvragen, maar dan vergeet ze bijvoorbeeld de formulieren op de bus te doen. Een zorgverlener die dat effect van langdurige stress niet begrijpt denkt: die vrouw had een goede baan, dan kan ze toch die formulieren wel invullen? Maar dat doet ze niet, dus ze is niet gemotiveerd. Waarom zou ik hard lopen voor iemand die zelf geen moeite doet? Dat is een van de redenen waarom deze mensen niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.’

Van alle hulpmethoden die er beschikbaar zijn om mensen er bovenop te krijgen, is dat eerste uitgebreide gesprek het meest essentiële, zegt Beers. ‘Je moet dat doen, zonder dat gesprek kom je niet verder. Maar hoe lang duurt het voordat iemand eindelijk een persoon tegenkomt die vraagt: en hoe is het met jou? Wat heb je nodig?

‘Kijk naar de noodopvang in Amsterdam: de daklozen die daar komen krijgen wel direct ‘bed bad brood’, maar het intakegesprek vindt pas na zes maanden plaats. Dat traject kan heel, heel lang duren.’