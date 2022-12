Hoe presenteert China zich in de Arabische landen als alternatief voor de Verenigde Staten?

De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman verwelkomt donderdag Xi Jinping in Riyad. Beeld Reuters

Met wie zit Xi aan tafel?

Partij kiezen tegen Rusland hoeft niet, niemand zeurt over mensenrechten of verborgen gevaren van Chinese hightech. De Chinese president Xi Jinping is tot zaterdag in de Saoedische hoofdstad Riyad onder gelijkgestemden, die hun relatie met Beijing willen verdiepen.

De Chinese president komt goed tot zijn recht als hij zijn weidse vergezichten voor een gezamenlijke toekomst schetst voor een gehoor van staatshoofden, dus hebben zijn Saoedische gastheren niet een, maar twee regionale toppen rond zijn bezoek georganiseerd. Koning Salman en kroonprins Mohammed bin Salman, kortweg MBS genoemd, laten minstens veertien Arabische leiders langskomen. Zo benadrukt Saoedi-Arabië zijn positie als regionale leider, en zit het land tegelijkertijd op de eerste rij voor bilaterale gesprekken met Xi.

Hoe belangrijk is China voor de economie in Arabische landen?

Voor goede klanten zoals China, dat de helft van zijn geïmporteerde olie uit Saoedi-Arabië haalt, gaat de rode loper uit. Een kwart van alle Saoedische olie-exporten gaat naar China en dat wil Riyad opvoeren. Even leek Rusland Saoedi-Arabië naar de kroon te steken door zijn olie in de uitverkoop te doen, maar Xi zal zijn belangrijkste olieleverancier geruststellen: de Chinese economie kruipt langzaam uit het dal, na slechts 2,2 procent groei over de eerste helft van het jaar. Nu de Chinese economie wordt bevrijd van het restrictieve covidbeleid, zal de vraag naar olie snel groeien.

Olie was lang het voornaamste bindmiddel tussen de communisten in Beijing en de sjeiks en koningen in de Golf, maar de afgelopen jaren is aan beide kanten de behoefte gegroeid de economische relatie te verbreden en te verdiepen. Om de economie minder afhankelijk van olie te maken, ontwikkelt kroonprins MBS bedrijvigheid in andere sectoren, zoals de maakindustrie. Geen land dat daar meer ervaring mee heeft dan China, de grootste investeerder in Saoedi-Arabië. Er wordt dan ook voor een slordige 28 miljard euro aan zakendeals getekend.

Chinese bouwbedrijven en techkampioenen kijken lekkerbekkend naar het mega-project ‘Neom’, een metropool in aanbouw ter waarde van 476 miljard euro, die zal worden voorzien van de modernste hightech, zoals kunstmatig intelligente beveiligingssystemen met gezichtsherkenning. Het Midden-Oosten is een belangrijke schakel in de keten van handelsroutes, havens en industriegebieden die Beijing met het Belt Road Initiative (BRI) over de wereld uitrolt. De hele regio is gevallen voor BRI – zelfs Syrië, door westerse landen gemeden wegens sancties, mag meedoen. Tot bezorgdheid van de Amerikanen stemt Saoedi-Arabië zijn economische groeistrategie af op BRI.

Welke geopolitieke interesses heeft China in het Midden-Oosten?

De Golfstaten, vooral Saoedi-Arabië, zijn van oudsher partners van de Verenigde Staten die olie kopen en wapens verkopen. Het botert de laatste tijd echter om allerlei redenen minder tussen Washington en Riyad. Saoedi-Arabië is teleurgesteld over het gebrek aan Amerikaanse steun bij het conflict met Jemen en voelt zich beledigd door vinnige Amerikaanse uitbranders over de moord op journalist Jamal Khashoggi .

Daar komt de stevige irritatie over en weer over de olieprijzen nog bovenop. De VS willen lagere olieprijzen en dus meer Saoedische olieproductie om zo Rusland, dat zijn olie spotgoedkoop aanbiedt, dwars te zitten. De olieproducerende landen in de Golf hebben daarentegen onlangs met Rusland afgesproken juist minder olie op de markt te brengen, om de prijs per vat te stabiliseren.

De Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten verwatert en Saoedi-Arabië vreest dat Washington zich van de regio afkeert. De Amerikaanse president Joe Biden besteedt meer aandacht aan landen die behulpzaam zijn bij zijn topprioriteit, het inperken van China. De Golfstaten willen echter geen partij kiezen en zich tegen hun belangrijkste handelspartner en investeerder keren. Terwijl zowel de VS als Saoedi-Arabië hun relatie aan deze nieuwe omstandigheden aanpassen, komt Xi op het vacuüm af. En niet alleen om te handelen.

Wat heeft Xi verder te bieden?

De Saoedische kroonprins legt niet langer al zijn eieren in het Amerikaanse mandje, hij geeft er ook een paar aan Xi. De Chinese wapenindustrie kan niet op tegen de Amerikaanse, maar dat wil niet zeggen dat Beijing niets te bieden heeft. Zo ontwikkelt Saoedi-Arabië met behulp van Chinese technologie raketten en koopt het land Chinese militaire drones.

Xi heeft een goede neus voor de verzuring in de relatie tussen de VS en hun Arabische partners. Hij werpt zich op als het redelijk alternatief voor de Amerikaanse supermacht: olie kopen, investeren en wapens leveren, maar dan zonder kritiek op de mensenrechten. Integendeel, Xi prees Saoedi-Arabië als ‘belangrijke kracht voor de handhaving van internationale gerechtigheid’.

China heeft Saoedi-Arabië dan ook samen met vier kleinere Golfstaten geaccepteerd als dialoogpartners in de Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Dat door China gedomineerde veiligheidsberaad omvat een steeds groter gezelschap niet-westerse landen die zich samen richten op terrorismebestrijding, in combinatie met het stimuleren van economische groei.

De royale toegang die de SCO tot het doorgaans moeilijk toegankelijke Chinese leiderschap biedt, is aantrekkelijk. Bovendien herkennen landen die normaal niet met elkaar door één deur kunnen, zich wel in de ideologie van de SCO. Namelijk dat het tijdperk dat het Westen autoritaire heersers de wet voorschrijft, voorbij is. In die Chinese overtuiging kunnen de meeste Golfstaten zich best vinden.