Hoe Poolse scholen met passen en meten een plekje vinden voor Oekraïense leerlingen

Wiskundeles op de Stefan Starzynski-basisschool nr. 143 in Warschau. Beeld Karolina Jonderko

Leren gaat de 13-jarige Zjenja goed af, of ze nu op een Poolse of Oekraïense school zit. ‘Bovendien vind ik Pools heel makkelijk,’ zegt de scholier, die dit voorjaar de regio Kirovohrad ontvluchtte. Niet onbelangrijk: ‘Hier krijgen we minder huiswerk.’ Op haar tafeltje liggen wiskundeboeken. Met haar klasgenoten heeft ze net het kwadrateren van breuken behandeld. De klas stroomt leeg: tijd voor gym.

Zjenja is een van de veertig Oekraïense leerlingen op de Stefan Starzynski-basisschool nr. 143 in Saska Kepa, een groene wijk in het centrum van Warschau. Net als andere scholen in de Poolse hoofdstad, waar naar schatting 180 duizend Oekraïense vluchtelingen wonen, probeert de school met passen en meten een plekje te vinden voor de nieuwkomers.

Gymles op de Stefan Starzynski-basisschool. Beeld Karolina Jonderko

In Warschau gaat het dit schooljaar om 16.800 kinderen, ongeveer 6 procent van het totaal aantal scholieren in de stad. Geen heel grote toename, zegt Dominika Pszczolkowska, migratie-expert aan de universiteit van Warschau. ‘Maar het is beslist niet eenvoudig: dit zijn leerlingen met speciale behoeften, op gebied van taal, aansluiting en psychologische ondersteuning.’ Bovendien kampen Poolse scholen met een groot lerarentekort.

Belangrijk: positieve sfeer

‘Verboden te klagen’, staat op de deuren van de school. Krystyna Jakubowska moet een beetje grinniken om de bordjes, die ze zelf heeft bedacht. ‘Ik vind een positieve sfeer belangrijk’, zegt de goedgemutste schooldirecteur in haar kantoor. ‘Eind februari ontvingen we al de eerste leerlingen uit Oekraïne. We werden natuurlijk verrast en raakten een beetje in paniek. Maar we haalden diep adem en het is gelukt.’

De ouderraad zamelde schoolspullen in. Met behulp van financiering van een stichting kon de school Oekraïense onderwijsassistenten aannemen. Met ongeveer 650 leerlingen heeft Jakubowska een middelgrote basisschool onder haar hoede, maar met veertig nieuwe scholieren is de grens bereikt. ‘Ik moest ook leerlingen verwijzen naar collega’s op andere scholen.’

De ingang van de Stefan Starzynski-basisschool nr. 143 in Warschau. Beeld Karolina Jonderko

In iedere klas zitten niet meer dan vier Oekraïense leerlingen, om de integratie te bevorderen. Heel soms zijn er conflicten, vertelt Rafal Wawskiewicz, die als pedagoog en begeleider op de school werkt. ‘Een Poolse jongen riep dat Oekraïners nazi’s zijn, waarna hij met een Oekraïense jongen op de vuist ging. Toen ik de ouders erbij betrok, bleek dat zij ook lijnrecht tegenover elkaar stonden. Helaas.’ Een uitzondering, benadrukt Wawskiewicz. ‘Veel Oekraïense kinderen zijn meteen opgenomen in de groep.’

Google Translate

De taalbarrière – Pools en Oekraïens zijn weliswaar nauw verwant, maar twee verschillende talen met een ander alfabet bovendien – is snel geslecht, vertelt directeur Jakubowska. ‘In het begin gebruikte iedereen nog Google Translate. Maar ze leren razendsnel Pools.’ En mocht iets onduidelijk zijn, dan kunnen leerlingen rekenen op de hulp van de Oekraïense onderwijsassistenten, die je nu op talloze Poolse scholen vindt.

Luda Polisjtsjoek werkte als pianoleraar in het Oekraïense Vinnitsa. Nu helpt ze leerlingen hun weg te vinden in het Poolse onderwijs, door af en toe iets te vertalen of gewoon nog een keer uit te leggen. ‘In het begin was het wel moeilijk. Zeker kinderen uit oorlogsgebieden in het oosten van Oekraïne waren erg gestresst.’

Het schooljaar is enkele weken gaande, maar in Warschau melden ouders nog steeds hun kinderen aan voor scholen, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ‘De situatie is heel dynamisch.’ Dat merkten ze afgelopen maanden ook op basisschool nr. 143, vertelt Jakubowska. ‘Sommige kinderen zijn teruggegaan naar Oekraïne, anderen zijn tijdens de zomer weer naar Warschau gekomen. Of ze volgden eerst online-onderwijs.’

Zoals de wat verlegen Maksim (11) uit Ivano-Frankivsk. Hij is een kop kleiner dan de meeste van zijn klasgenoten, maar hij doet met evenveel enthousiasme mee aan basketbal. ‘Gym is mijn favoriete vak’, zegt hij in het Pools. Hij weet niet meer precies wanneer hij naar Polen is gekomen. ‘In de lente.’ Voor de zomervakantie kreeg hij online les. ‘Dat was niet leuk. Nu is het beter. Maar al mijn vrienden zijn nog in Oekraïne.’ Hij begraaft zijn gezicht in de mouw van zijn grijze sweater.

Basketballen tijdens de gymles. Beeld Karolina Jonderko

Unicef

Leerlingen als Maksim, die de lessen op afstand verruilen voor fysiek onderwijs, zijn in de minderheid. Nog steeds krijgt het overgrote deel van de naar schatting zestigduizend Oekraïense kinderen van schoolgaande leeftijd in de hoofdstad online les van scholen in Oekraïne. In samenwerking met Unicef richtte de gemeente Warschau enkele honderden werkplekken met computers en snel internet in voor deze groep.

Landelijk zijn de verhoudingen ongeveer hetzelfde, volgens cijfers van het Poolse ministerie van Onderwijs. Rond de 185 duizend Oekraïense scholieren draaien mee in het Poolse onderwijs, tegenover ongeveer 700 duizend kinderen in totaal. Het Poolse onderwijs heeft geen plek voor al die leerlingen: zonder het Oekraïense onderwijs op afstand waren de Poolse scholen ‘ingestort’, zeiden lokale overheden bij een recent overleg met het ministerie. Hoeveel leerlingen exact vanuit Polen online-onderwijs volgen, is niet bekend.

Rond de 185 duizend Oekraïense scholieren draaien mee in het Poolse onderwijs, tegenover ongeveer 700 duizend kinderen in totaal. Beeld Karolina Jonderko

De overheid in Kyiv probeert het Oekraïense onderwijs op afstand zo toegankelijk mogelijk te houden, zegt migratie-expert Pszczolkowska. ‘Oekraïne wil de leerlingen niet allemaal kwijtraken aan het Poolse onderwijs, want dan is de kans ook groter dat ze hier een vervolgopleiding gaan doen en uiteindelijk een baan zoeken.’ De leegloop van Oekraïne is een van de beoogde doelen van de Russische invasie. Kyiv probeert dit te voorkomen.

Tegelijk koesteren veel Oekraïners het verlangen zo snel mogelijk terug te keren. Voor de 13-jarige Zjenja betekent dit dat ze op twee scholen tegelijk zit. ‘Van maandag tot vrijdag heb ik hier les. En in het weekend maak ik alle toetsen voor mijn Oekraïense school’, vertelt ze terwijl ze haar wiskundeboeken inpakt. Het is veel werk, maar het is de moeite waard, zegt ze resoluut. Volgend jaar gaat ze de middelbare school, in Polen of in Oekraïne. ‘Want zodra de oorlog voorbij is, ga ik terug’.