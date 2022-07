Hoe overleef je de stad bij bijna 40 graden? ‘Ik vang veel wind op mijn scootmobiel, hoor’

Mensen zoeken afkoeling in de stad. Beeld Joris van Gennip

Tijdens een hittegolf kijk je met andere ogen naar de stad. Al die platte daken van zwart bitumen, die pleinen van natuursteen en de zonneweides in het park veranderen in gevarenzones. Op zulke dagen kan de gevoelstemperatuur op de Dam in Amsterdam stijgen tot 50 graden Celsius. In de dichtbebouwde wijken van de hoofdstad dwalen dinsdag de bewoners rond – zoals in het liedje Summer in the City – als aangestoken lucifers.

Sokken aan

De zon brandt onbarmhartig aan de hemel en de loeihete lucht uit het zuiden hangt stil boven het Plein ’40-’45 in Amsterdam-West. Toch loopt de 43-jarige Saniye Milli van top tot teen bedekt richting de supermarkt. Heel anders dan veel toeristen en bewoners in de binnenstad, die vandaag in sport-bh of korte broek over straat banjeren. ‘Mijn hoofddoek en maxi-jurk beschermen tegen de zon’, zegt de basisschoollerares. ‘Als ik mijn ouders opzoek in Turkije, waar het nog warmer is, draag ik ook nog sokken.’ Bij haar thuis zijn alle ramen en gordijnen dicht. ‘Het is er helemaal donker. We laten de zon niet binnenkomen.’

Zo volgt Milli het overheidsadvies om hittestress te vermijden perfect op. Of eigenlijk zit het vermoedelijk net andersom: instanties als het RIVM en de GGD leunen zwaar op kennis verkregen uit zuidelijker gelegen landen. Voor kwetsbare bewoners die in slecht geïsoleerde huizen wonen, adviseert de GGD op zijn website: ‘Als het niet lukt om je huis voldoende koel te houden, zoek dan een schaduwrijk park op of een openbaar gebouw met airco zoals een bibliotheek.’ Een supermarkt mag ook.

Vroeg sporten? ‘We willen wel uitslapen’

In het Westerpark ligt een dakloze op een bankje in de schaduw. Schoenen uit en een flesje water naast zich op de grond. ‘Ja man, ik weet dat het warm gaat worden. Maar ik kom uit Suriname; komt goed.’ Schaars geklede Amsterdammers die passeren op de fiets leggen uit dat ze naar hun werk gaan en grotendeels uit de zon zullen blijven. De matineuze routine van stadparken zoals in Bangkok of Hong Kong, waar hardlopers en tai chi-beoefenaars zich al voor zes uur ’s ochtends verdringen, ontbreekt nog in Amsterdam. ‘We willen wel uitslapen op onze vrije dag’, zegt een groepje sporters dat aan weerstandsbanden trekt.

In het koele winkelcentrum naast Plein ’40-’45 zoekt de Bulgaarse Mira Nekova naar een opblaasbaar kinderbadje. ‘Ik kan niet geloven dat de kinderopvang gesloten is’, verzucht de 35-jarige architect. In haar geboorteland is 40 graden niet bijzonder. ‘Waar gáát dit over?’ Bij Café Şerifoğlu drinkt een goed ingepakte man warme thee en rookt een sigaret. Hij wijst desgevraagd op een Turkse weer-app op zijn telefoon. ‘Zolang de luchtvochtigheid laag is, heb ik het niet warm.’ Een passerende twintiger met hoofddoek en lange broek: ‘Ik heb vandaag wel gekozen voor een witte hoofddoek van luchtig katoen.’

Groen in de stad

Volgens gedragswetenschapper Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam) is het erg moeilijk je leefstijl aan te passen aan veranderende omstandigheden. ‘Overheidsadvies is niet genoeg’, zegt de lector psychologie voor een duurzame stad. Het helpt wel, stelt hij, als mensen zelf het verschil ervaren tussen een heet stadsplein en een koel park. ‘Dan ga je toch anders nadenken over de rol van groen in de stad.’ De overheid heeft volgens Renes dinsdag een kans laten lopen de burger te wijzen op zijn rol bij klimaatverandering. ‘Ik had wel een persconferentie verwacht.’

Renes adviseert te leren van landen rond de Middellandse Zee. ‘Daar sta je heel vroeg op om te werken. Daarna ga je naar binnen om wat te slapen, dan later weer wat werken en pas om tien uur ’s avonds aan tafel!’ Helaas past de mens liever zijn omgeving aan, stelt de gedragswetenschapper, dan dat hij zich aan zijn omgeving aanpast. ‘Al die winkels die hun airco nu op maximaal zetten, met de deuren wijd open; ik vind dat moeilijk om aan te zien. Zo maken we het klimaatprobleem nog erger!’

Ook dieren nemen graag in duik in het koele water. Beeld Joris van Gennip

Ook in buurtcentrum Het Honk staat de airco aan en de deur open. Twintig oudere buurtbewoners krijgen er een lunch aangeboden door de stichting Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West. Hier geen bedekte kleding, maar juist blote armen. ‘Ik heb vanochtend voor de zekerheid mijn dagelijkse rondje met de rollator door het park gehalveerd’, zegt de 87-jarige Auke Wiertz. Ze geniet enorm van de airco. De 94-jarige Truus Schutte heeft helemaal geen last van de hitte. ‘Ik vang veel wind op mijn scootmobiel, hoor. Dat ding gaat 16 kilometer per uur!’

Volgens het befaamde zomerliedje wordt ’s nachts alles anders. Dan koelt de stad af en kun je dansen. Helaas klopt dat niet, stellen wetenschappers. Beton en baksteen houden warmte vast en maken van steden hitte-eilanden, waardoor vooral ’s nachts het temperatuurverschil met het omliggende gebied kan oplopen tot 8 graden Celsius. Wie wil afkoelen zonder airco, sleept zijn matras naar het dak of balkon – wat normaal is in landen als Turkije en Marokko – of gaat wildkamperen in een weiland buiten de stad.