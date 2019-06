Hoe nu verder met de steun van FNV en CNV: parlement heeft twee weken voor spoedwet AOW

Er is haast geboden bij de behandeling van het wetsvoorstel dat de AOW-leeftijd aanpast. Dat moet voor 1 juli zijn aangenomen om de uitbetaler van de AOW, de Sociale Verzekeringsbank, genoeg tijd te geven om de systemen aan te passen. Ook moet volgens internationale verdragen een wijziging zes maanden tevoren vaststaan. Zonder wetswijziging stijgt de AOW-leeftijd op 1 januari 2020 naar 66 jaar en acht maanden. Volgens plan blijft de AOW-leeftijd echter 66 jaar en een kwartaal.

Dit betekent dat Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer twee weken de tijd hebben het voorstel te behandelen en goed te keuren. Dat is recordsnelheid voor het parlement. Maar er zijn precedenten. Tijdens de kabinetsformatie werd in september 2017 ook in zulk recordtempo besloten over bevriezing van het eigen risico in de zorgverzekering.

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft zijn wetsvoorstel op 7 juni, daags na het afsluiten van het akkoord al ingediend bij de Raad van State. Die moet verplicht over de juridische kant van een wetsvoorstel adviseren. De raad bracht op woensdag 12 juni advies uit. Vrijdag is het wetsvoorstel in de ministerraad aan de orde geweest.

