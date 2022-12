Hoe Nordin Amrabat van zijn broertje en Marokkaans international Sofyan een ‘freak’ maakte: ‘Hij zit elke dag in het krachthonk’

Nordin Amrabat in het shirt van Marokko. Beeld Getty

Met enige trots stuurt Nordin Amrabat een foto van zijn broertje, Marokkaans international en voormalig Feyenoorder Sofyan. Het kiekje is genomen tijdens de voor Marokko zo glorieus verlopen kwartfinale tegen Portugal (1-0), waardoor het woensdag in de halve finale tegen Frankrijk staat. Op de foto raken de jongste Amrabat en de Portugese wereldster Cristiano Ronaldo ter begroeting elkaars buik even aan.

‘Ronaldo is een geweldige gozer’, zegt Nordin Amrabat, oud-international van Marokko (63 interlands) en net als Sofyan opgegroeid in Huizen. ‘Altijd aardig. Ook voor mij, tijdens het vorige WK, toen we verloren van Portugal. Hij zei: niet ik, maar jij had man of the match moeten worden. Hij is nog steeds topfit, ongelooflijk, echt een voorbeeld. Maar zelfs naast Ronaldo oogt mijn broertje imposant.’

Sofyan (26) nam zijn negen jaar oudere broer Nordin mee naar het veld, de kleedkamer, de persruimte en het spelershotel na de zege op Portugal om mee te delen in de feestvreugde. ‘Hij is mijn grote voorbeeld,’ stamelde Sofyan met betraande ogen tegenover de NOS. Nordin gaf hem een kus op zijn hoofd, dat net als dat van hem gladgeschoren is. Huilend: ‘Ik ben zo trots op hem.’

Sofyan Amrabat wordt ‘het monster’ genoemd dankzij zijn fysieke kracht, loopvermogen en positioneel inzicht. De speler, die na Feyenoord via Club Brugge bij Fiorentina is beland, is de rots in het hart van de Marokkaanse stuntploeg, het anker van bondscoach Regragui, die hem reserve-aanvoerder maakte. De internationale media en tal van oud-toptrainers en -spelers roemen hem als een van de beste middenvelders op dit WK.

Waar Sofyan in zijn concentratiebubbel wil blijven, slurpt de meer extraverte Nordin het allemaal gretig op. ‘Net zag ik weer een compliment voorbijkomen van Fabio Capello, daarvoor een mooi stukje van Arsène Wenger. Dat is echt genieten. Vooral omdat ik weet wat Sofyan er allemaal voor gedaan en gelaten heeft.’

In zekere zin profiteert Sofyan van Nordin. Nordin kwam uit voor PSV, de Turkse topclub Galatasaray, voetbalde in Spanje en Engeland en is op zijn 35ste nog actief bij AEK Athene. Hij was ondanks een hersenschudding de beste Marokkaanse speler op het vorige WK, toen Marokko er in de eerste ronde uitvloog.

Maar Nordin kwam er eigenlijk net te laat achter hoe je een wereldtopper kunt worden, meent hij zelf. ‘Ik debuteerde pas op mijn 24ste voor Marokko. Je moet al op 18-, 19-jarige leeftijd supergoed zijn. Dat heb ik Sofyan voorgehouden. Voetballen kon hij al, alle eredivisieprofs hebben techniek en gevoel voor positiespel. Het gaat om de combinatie met explosiviteit, kracht en inhoud; dat is de sleutel naar de top.’

Met smaak en in hoog tempo vertelt Nordin hoe hij tien jaar geleden een keer bij Sofyan ging kijken en constateerde dat zijn broertje niet snel genoeg was. ‘Ik zat toen bij Galatasaray en heb aan de fysieke trainer een schema gevraagd waarmee Sofyan zijn voetenwerk, explosiviteit en startsnelheid kon verbeteren. Hij heeft toen echt een knop omgezet om de fitste van allemaal te worden.’

Sofyan Amrabat (links) en zijn broer Nordin in jongere jaren. Beeld Ruud Voest

Sofyan moest weerstanden overwinnen, vooral in zijn Nederlandse periode. Dat een 18-jarige jongen om de dag naar de masseur ging, werd bijvoorbeeld niet door iedereen bij eerste profclub FC Utrecht begrepen. Nordin: ‘Terwijl dat juist een teken was dat hij er alles aan deed om fitter en sterker te worden. Maar je komt altijd types tegen die je klein willen houden, tegenwerken. Erik ten Hag waardeerde zijn houding gelukkig wel. Kijk, ik let ook op mijn voeding en lichaam. Maar mijn broertje is echt een freak, zit elke dag in het krachthonk, neemt magnesiumbaden, vitamineshots en drinkt alleen water. Dat komt uiteindelijk helemaal uit hemzelf.’

Potentie Marokko

Dat Marokko zo ver komt, is een verrassing voor velen. ‘Voor mij ook. De poulefase was met Kroatië en België al heel zwaar. Wel zag ik dat ze veel potentie hadden. Onder de vorige bondscoach Halilhodzic was het een gatenkaas. Onder zijn opvolger Regragui klopt het helemaal, hij heeft de organisatie neergezet en vooral de motivatie verbeterd. Hij zegt: je moet dit doen voor je familie, voor je grootouders die naar Europa zijn gegaan en keihard hebben gewerkt om voor jou een goed bestaan op te bouwen. Hij haalt de familie er ook bij op het veld. In het hotel zit iedereen bij elkaar, de sfeer is fantastisch, ook jongens die in Marokko zijn opgegroeid en nu moeten invallen door blessures draaien moeiteloos mee. Petje af voor de bondscoach en de Marokkaanse bond.’

Over die bond gesproken: de voorzitter daarvan had nog een verzoek aan de vader van de gebroeders Amrabat. Nordin lachend: ‘Of hij er niet nog twee zonen bij kon maken, dan hebben we ook op het WK 2042 weer een goede ploeg, zei hij. Mijn vader is bijna 60, ik weet niet of dat nog gaat lukken. Maar de waardering is prachtig. En omgekeerd hebben wij die ook voor de bond. Ze zijn heel actief achter jongens met een Marokkaanse achtergrond aangegaan en de koning heeft een geweldig trainingscomplex laten bouwen, mooier dan ik ooit gezien heb.’

Voor zijn broertje gloren nog twee prachtige wedstrijden op dit WK en daarna waarschijnlijk een toptransfer. ‘Een jaar geleden was hij al rond met Tottenham, maar kwamen de clubs er niet uit. Fiorentina wil hem niet kwijt dit seizoen. Er is logischerwijs veel interesse en het kan Sofyan nooit snel genoeg gaan.’

Zijn ongeduld is een van de redenen dat Sofyan niet slaagde bij Feyenoord dat hem in 2017 voor 4 miljoen euro kocht van FC Utrecht, maar een jaar later met verlies doorverkocht. ‘Misschien had Feyenoord iets duidelijker de plannen naar hem moeten communiceren toen hij naast de ploeg viel. En hem op zijn beste positie moeten opstellen. Hij had al heel goed gespeeld in de Champions League. Het was voor hem moeilijk te accepteren dat hij het kind van de rekening werd.’

Sofyan Amrabat tijdens dit WK in de wedstrijd tegen Spanje. Beeld Getty

Nordin Amrabat vindt het mooi om de massale vreugde nu eens van de zijkant mee te maken. ‘Je krijgt zoveel beelden door vanuit Marokko en andere steden waar mensen hun problemen vergeten. En ze willen allemaal naar Qatar, spreken hun laatste spaarcenten aan. Als die wedstrijd op de maan was, zouden ze daar nog heengaan.’

Ergens kriebelt het bij Nordin. ‘Het is een jonge ploeg, ik had nog van waarde kunnen zijn, wellicht. Maar Halilhodzic wilde verjongen en Regragui koos voor de spelers die de kwalificatie speelden. Het was geen verrassing dat ik er niet bij zat, deze jongens doen het geweldig.’

Hij dicht ze ‘zeker’ kansen toe tegen Frankrijk, ondanks pijntjes en blessures bij belangrijke spelers. ‘We hebben wapens. Een schot van Ziyech, nog zo’n raketsprong van En-Nesyri, misschien een poeier van mijn broertje. Het lijkt me niet dat Marokko nu nog onderschat wordt.’