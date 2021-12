Hoe Nederland van harde lockdown naar harde lockdown hobbelde

Premier Mark Rutte in het Torentje op 14 december 2020, waarvandaan hij een strenge lockdown aankondigde. Beeld ANP

12 maart 2020

Concertzalen, musea en theaters moeten dicht. Iedereen wordt dringend verzocht thuis te werken en sociale contacten te vermijden.

15 maart 2020

Horeca en scholen gaan per direct dicht. Vanuit het Torentje zegt premier Rutte: ‘De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig onder ons zal blijven’.

23 maart 2020

Nederland gaat volgens Rutte in ‘intelligente lockdown’. Het nieuwe normaal is de anderhalvemetersamenleving. Iedereen moet handen wassen, in de elleboog niezen, afstand houden en niet meer knuffelen of handen geven.

Een leerling van 8 maakt in maart 2020 taalopdrachten via internet, vanwege de gesloten scholen. Beeld ANP

26 maart 2020

De buitengrenzen in Europa gaan dicht, daarna wordt ook aan de binnengrenzen streng gecontroleerd.

11 mei 2020

Basisscholen gaan voor de helft van de tijd weer open. Kappers kunnen weer aan het werk, wel is vooraf een afspraak maken verplicht. Buitensporten, met inachtneming van de 1,5 meter is toegestaan.

Begin 2020 waren veel kantoren bijna leeg. Beeld Najib Nafid

1 juni 2020

In het openbaar vervoer wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Ook de horeca, musea en bioscopen openen de deuren weer, weliswaar voor een beperkt aantal gasten. Reserveren wordt verplicht. Nachtclubs blijven gesloten. Ook kan iedereen met milde klachten en een burgerservicenummer worden getest, er worden teststraten ingericht.

21 juni 2020

Eerste demonstratie in Den Haag tegen de coronamaatregelen van de overheid.

13 oktober 2020

De besmettingen lopen op, Nederland bereikt het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’. Rutte doet nogmaals een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. ‘We moeten streng zijn voor onszelf en strenger zijn op ons gedrag.’

14 oktober 2020

Cafés en restaurants moeten wederom de deuren sluiten. Evenementen worden geschrapt, groepsgroottes verder beperkt. Het onderwijs blijft ongemoeid, sluiting van de scholen wil het kabinet zo lang mogelijk uitstellen.

Een leeg Amsterdam in de herfst tijdens de lockdown. Beeld Joris Van Gennip

9 november 2020

De eerste vaccins komen op de markt, Pfizer en BioNTech boeken het eerste succes. Een week later zal Moderna volgen, in januari sluit AstraZeneca aan.

1 december 2020

Tijdelijke coronawet bekrachtigd: het dragen van niet-medische mondneusmaskers wordt in alle voor publiek toegankelijke ruimten verplicht.

Reizigers op Utrecht Centraal Station in december 2020, kort nadat het dragen van mondmaskers in publieke binnenruimten verplicht werd. Beeld ANP

14 december 2020

Nederland gaat weer op slot. Niet-noodzakelijke winkels moeten dicht. Alle scholen sluiten tot zeker 19 januari. Niet-medische contactberoepen, zoals kappers en masseurs, moeten het werk neerleggen. ‘Er komt een moment', zegt Rutte vanuit het Torentje, ‘dat we corona achter ons laten. Dat is niet meteen. Het is ook niet over een week of over een maand. Met het vaccin wordt 2021 wel een jaar van hoop en van licht aan het einde van de tunnel.’

6 januari 2021

De eerste vaccinatie wordt gezet, waarmee Nederland het laatste EU-land is dat hiermee begint.

Sanna Elkadiri, medewerkster van verpleeghuis Het Wereldhuis, krijgt het eerste coronavaccin. Beeld ANP

23 januari 2021

De avondklok gaat in: zonder geldige reden mag niemand tussen 21 en 4.30 uur op straat zijn. Het komt die avond tot rellen in heel Nederland, waarbij het er met name in Eindhoven hard aan toegaat. ‘Van demonstreren was geen sprake, geweld tegen de politie was van begin af aan het doel’, zegt burgemeester Jorritsma.

Een politieagent vraagt voorbijgangers om hun verklaring om op straat te mogen zijn. Beeld ANP

15 februari 2021

De eerste van een reeks proefevenementen van Fieldlab vindt plaats, met vijfhonderd mensen in een congreshal, om te kijken hoe evenementen veilig te houden zijn.

14 maart 2021

Vaccinaties met AstraZeneca worden gestaakt omdat in zeldzame gevallen trombose kan ontstaan na een prik. Uiteindelijk zullen deze vaccinaties enkel bij 60-plussers worden toegediend.

28 april 2021

Nadat eerder al onder meer het onderwijs deels was heropend, volgt de eerste grote versoepelingsronde, nu de coronacijfers dalen en de vaccinatiecijfers stijgen. De avondklok vervalt, mensen mogen twee personen thuis ontvangen en terrassen mogen tot 18.00 uur open.

Een leraar geeft online les, met voor zich alvast een spatscherm. Vanaf 1 maart 2021 gingen het voortgezet onderwijs en het mbo deels open. Beeld ANP

10 mei 2021

De Wereldgezondheidsorganisatie classificeert de deltavariant, toen nog Indiase variant, als zorgwekkend.

26 juni 2021

Bijna alles kan weer. Beperkingen op thuisbezoek en groepsvorming vervallen, de horeca kan gewoon open mits anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd. Na 30 juni mogen evenementen doorgaan en de nachtclubs open voor bezoekers die een vaccinatie-, test- of herstelbewijs kunnen tonen. ‘We hebben meerdere keren de verwachting uitgesproken dat we op weg zijn naar een mooie zomer en die verwachting komt gelukkig uit’, aldus Rutte.

Nachtclub Bitterzoet in Amsterdam opent in juni 2021 na ongeveer 1,5 jaar gesloten te zijn weer de deuren. Beeld Joris van Gennip

12 juli 2021

Mark Rutte biedt zijn excuses aan. Door de snelle versoepelingen is er een enorme ‘discopiek’ ontstaan. De versoepelingen zijn deels teruggedraaid, waarna de besmettingen snel dalen.

25 september 2021

Het einde van de anderhalvemetersamenleving. Wel wordt het coronatoegangsbewijs verplicht in onder meer horeca, bioscopen en bij evenementen. Dit tot chagrijn van een groot deel van de Tweede Kamer: er is slechts een nipte meerderheid.

6 november 2021

Sinds oktober verspreidt het virus zich weer sneller, waardoor het kabinet de mondkapjesplicht opnieuw instelt en gebruik van de coronatoegangspas uitbreidt.

13 november 2021

De maatregelen van een week eerder blijken onvoldoende. Vanaf nu moeten niet-essentiële winkels om 18 uur sluiten, en horeca en essentiële winkels om 20 uur.

18 november 2021

De eerste boosterprikken worden gezet. Nederland zal wekenlang laatste staan in het lijstje EU-landen als het gaat om het zetten van boosters.

Een 93-jarige vrouw krijgt de boosterprik bij de GGD in de Utrechtse Jaarbeurs Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

25 november 2021

Zuid-Afrika roept met spoed een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie bijeen vanwege de ontdekking van de zeer besmettelijke omikronvariant.

28 november 2021

De maatregelen sorteren onvoldoende effect, dus gaat vandaag de ‘avondlockdown’ in: vrijwel alles moet na 17.00 uur dicht, het advies is om zo veel mogelijk thuis te blijven en een maximum van vier bezoekers aan te houden. ‘Het is een hard gelag’, aldus Rutte. ‘We hadden op meer gehoopt.’

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moeten basisschoolleerlingen vanaf groep 6 mondkapjes dragen als ze zich bewegen. Beeld ANP

18 december 2021

Na een alarmerend OMT-advies kondigt het demissionaire kabinet een persconferentie aan, eerder dan gepland. Naar verwachting komt er weer een harde lockdown.