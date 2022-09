Hoe Nederland met het Ikazia in Rotterdam bijna weer een ziekenhuis kwijt was

Het protestants-christelijke Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam-Zuid bestaat sinds 1968. Het heeft een multiculturele patiëntenpopulatie en trekt ook veel patiënten uit het christelijke achterland van Rotterdam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rik Riemens is pas anderhalve maand in dienst bij het Rotterdamse Ikazia-ziekenhuis en nu al moet hij de lastigste bijeenkomst leiden die een financieel directeur zich kan voorstellen. Voor hem in het auditorium vullen de stoelen zich met de hoge piefen van twee banken, vijf zorgverzekeraars en een waarborgfonds.

Riemens heeft geen goed nieuws. Hij heeft geld nodig, en snel. Ergens is de van nature vrolijke Riemens opgelucht dat al die drukbezette mensen voor hem op zo’n korte termijn naar Rotterdam-Zuid zijn gereisd. Hij vreesde dat vandaag, op 12 juli, een deel al op zomervakantie zou zijn, en misschien wel drie weken slecht bereikbaar of niet in staat tot een beslissing. Dat zou het Ikazia in een berucht rijtje zijn terechtgekomen; het rijtje van Slotervaart, Lelystad, Ruwaard van Putten. Het rijtje van failliete ziekenhuizen.

De afgelopen veertig jaar zijn meer dan honderd ziekenhuizen verdwenen. Richard Janssen, emeritus hoogleraar organisatie van de zorg heeft op zijn laptop een database die teruggaat tot 1978. Het gekke is, zegt Janssen, dat sommige van die verdwijningen nauwelijks een effect hadden. ‘Daarbij geldt het bekende zorg-adagium: a bed built is a bed filled. Zet een bed neer en de patiënten komen. Terwijl de zorg ook prima zonder kan.’

Die beweging van minder ziekenhuizen gaat nog wel even door, denkt Janssen. ‘De verwachting is dat we ongeveer de komende twintig jaar nog een halvering gaan zien. Dat wil niet zeggen dat alle locaties verdwijnen, maar dat het aantal organisaties minder wordt, dat is eigenlijk wel zeker.’

Not amused

Zal ook het Ikazia verdwijnen? Het protestants-christelijke ziekenhuis bestaat sinds 1968, de naam is een acroniem van ‘interkerkelijke actie ziekenhuis in aanbouw’. Het staat tegenover Ahoy in Rotterdam-Zuid, multicultureler wordt een patiëntenpopulatie niet. Daarnaast komen er veel patiënten uit het christelijke achterland van Rotterdam. Jaarlijks zijn er 27 duizend bezoeken op de spoedeisende hulp, elke dag worden er negen kinderen geboren.

‘Het is een goed aangeschreven ziekenhuis’, zegt Henk Hoogervorst, voorzitter van de huisartsenkring in de regio Rotterdam. ‘De stad kan niet zonder. Er zijn nu al wachttijden, we hebben al sluitingen van de spoedeisende hulpen gehad waardoor mensen moesten uitwijken naar Dordrecht, de zorgvraag groeit. Hoe moeten wij huisartsen poortwachten als straks de poort op slot zit?’

Maar de verzekeraars zijn not amused na Riemens’ presentatie. 8,5 miljoen verlies in 2021, de situatie in 2022 is zeker niet beter. Huisbankier ING heeft dan al laten weten dat de kredieten niet automatisch na 1 oktober worden verlengd als de situatie niet verbetert. Waar komt dit opeens vandaan, vragen de verzekeraars zich af. Waarom wisten zij dat niet eerder? Hoe kan Ikazia zo in de financiële problemen zijn gekomen?

De directe oorzaak, zegt Riemens, ligt in de coronacrisis. Het Ikazia verdubbelde de ic en nam op de verpleegafdeling grote aantallen patiënten op. De compensatie voor de coronakosten viel tegen: het ziekenhuis hoopte op 5 miljoen compensatie over 2020. Eind juni kwam het definitieve, onverwachte oordeel van de beroepscommissie: 1,6 miljoen, meer niet. Over 2021 is er nog discussie over 10 miljoen euro. ‘Wij vrezen nu dat we die niet meer terugkrijgen’, zegt Riemens.

En dan is er het ziekteverzuim. Jarenlang lag dat laag, rond de 4 à 5 procent. Nu waren er pieken tot 13 procent. ‘Dat raakt ons op twee manieren: we kunnen minder zorg leveren en dus minder declareren. En we moeten meer zzp’ers inhuren. Hun loonkosten zijn per uur twee tot drie keer zo hoog. Plots hadden we twee jaren aan verlies, was ons banksaldo flink teruggelopen en hadden we geen middelen meer om uit de problemen te komen.’

Nieuwbouw

Er is ook een dieperliggende oorzaak. In 2019 opende het ziekenhuis een nieuw beddenhuis: zes verdiepingen aan verpleegafdelingen. Een logische stap was dat, zegt Riemens. ‘Alle jaren voor 2020 kende het ziekenhuis een paar procent groei. En op een gegeven moment zit je gebouw wel vol. Je kunt niet elk jaar je ziekenhuis met 5 procent uitbreiden, dus het ziekenhuis heeft gekozen voor een grote klap. In die tijd waren we financieel gezien een van de best scorende ziekenhuizen.’

Het is een constante bij ziekenhuizen die in de problemen komen, zegt emeritus hoogleraar Janssen. ‘Dat zijn allemaal organisaties die hebben geïnvesteerd in stenen. Dat is geen duurzame strategie. Een beddenhuis is voor een verpleeghuis misschien nuttig, maar ziekenhuizen ontwikkelen zich steeds meer tot hightech-interventiecentra, daar passen nauwelijks liggende patiënten in. Die herstellen steeds meer thuis.’

De nieuwbouw was een verkeerde investering, denkt Janssen: ‘Bij een ziekenhuisstrategie moet je in scenario’s denken: wat heb ik over twintig jaar nodig? Twee keer zoveel mensen? Die zijn er niet, dus dat kun je vergeten. Moet je dan inzetten op twee keer zoveel bedden of op technologie die innovaties mogelijk maakt, zoals monitoring op afstand?’

Op de avond van de presentatie mailt Riemens de vijf zorgverzekeraars met het exacte bedrag dat Ikazia nodig heeft om tot 1 oktober te kunnen overleven. De volgende ochtend zijn alle zorgverzekeraars akkoord. Externe adviseurs worden ingevlogen om plannen te maken voor de toekomst van het ziekenhuis. Het doel is om het ziekenhuis te laten voortbestaan, zegt ook een woordvoerder van Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in de regio. ‘Een strategie van alleen groei zal daar geen onderdeel meer van zijn’, zegt Riemens.

Begin september volgt opnieuw goed nieuws. De banken en zorgverzekeraars verlengen de noodsteun en daarmee de tijd die het ziekenhuis heeft om te bedenken welke zorg het wil afstoten, welke tarieven het nodig heeft en hoe het ziekenhuis kan bezuinigen. Het Ikazia is – voorlopig – gered.