Hoe moet het verder met school? ‘We gaan er vol op om de gaten te dichten’

Jongeren van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en het Interstedelijk Studenten Overleg demonstreren woensdag in Den Haag voor het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Beeld EPA

Hoe gaat het met u en uw leerlingen?

‘Ik ben niet het onderwijs ingegaan om achter de schermen te zitten, dus ik ben allang blij dat ik nog fysiek les kan geven aan mijn eindexamenklas. Ik probeer altijd om er iets van te maken. Toch is het niet hetzelfde. Normaal kun je aan een blik of houding zien hoe het met een leerling gaat. Maar nu ik een deel van mijn leerlingen alleen onderwijs op afstand kan bieden, is het moeilijk om te polsen of het wel goed met ze gaat en of ze de materie wel snappen. Als je vraagt hoe het gaat, krijg je vaak een sociaal wenselijk antwoord als: ‘het gaat wel’. Er zijn leerlingen die wel eerlijk vertellen dat ze helemaal klaar zijn met deze situatie en er zijn ook leerlingen die online-onderwijs best fijn vinden. Die zeggen dat ze zich juist beter kunnen concentreren nu er geen afleiding is van andere leerlingen.’

Een maand geleden demonstreerde u in uw eentje voor de ingang van de Tweede Kamer. Waarom deed u dat?

‘Ik had liever op een vol plein gestaan tussen ander onderwijspersoneel, maar dat zou onverantwoord zijn geweest. Het ging mij niet zozeer om de coronamaatregelen die het onderwijs treffen. Ik maak mij al jaren druk over de algemene staat waarin ons onderwijs verkeert. Leerlingen krijgen niet het onderwijs dat ze verdienen, omdat de afgelopen kabinetten Rutte niet hebben geïnvesteerd in het onderwijs. Nu zitten we met een enorm lerarentekort en een hoge werkdruk. Ik vond het laatste onderwijsdebat van dit demissionair kabinet een goed moment om mijn punt duidelijk te maken.’

Wat merkt u ervan op uw eigen school?

‘Sinds dit schooljaar biedt mijn school geen Frans meer aan nieuwe mavoklassen. Het is te moeilijk om een bevoegde leraar te vinden, ook voor vakken als scheikunde, natuurkunde en Nederlands. Frans sneuvelt dan, omdat het geen verplicht vak is. Ik geef nu les aan mijn laatste mavo-klas. Dat voelt heel verdrietig. Sommige leerlingen boeit het natuurlijk weinig, want het zijn pubers. Maar laatst toonden een paar leerlingen zich wel opeens bezorgd. ‘Mevrouw’, zeiden ze, ‘hoe moet het dan straks met u?’

De VO-raad stelde deze week voor om de scholen desnoods één dag per week te openen.

‘Als leraar wil je je leerlingen in de klas kunnen zien, maar je moet wel reëel blijven. Het wordt nog best een hele organisatie om een veilige werkomgeving op te tuigen. Voor onze school is het misschien nog wel haalbaar om alle leerlingen naar school te halen, maar er zijn ook beperkingen. Voor mijn eindexamenklas zijn al twee lokalen nodig om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Bovendien vangen we als noodopvang ook nog kwetsbare kinderen op.’

De VO-raad opperde ook om de nu lege theaters en bioscopen in te zetten voor extra ruimte. Een goed idee?

‘Theaters en bioscopen inzetten klinkt hartstikke leuk en creatief, maar die moeten dan wel beschikbaar zijn. Niet alle scholen hebben een theater of bioscoop in de buurt van hun school staan. En hoe gaan leraren straks steeds tussen school en theaterzaal pendelen?

‘Wat ik vooral jammer vind, is dat het demissionair kabinet geen gehoor geeft aan de roep om het onderwijspersoneel te vaccineren. Ik ben nog jong, dus ik maak me geen zorgen over mijn eigen gezondheid. Maar ik heb collega’s die tegen hun pensioenleeftijd aan zitten, die kampen met longproblemen of diabetes hebben. Die geven nu onlineles aan eindexamenleerlingen die fysiek naar school komen, terwijl zij zelf - voor hun eigen veiligheid - thuis blijven. We hebben vanuit het onderwijsveld voortdurend gepleit voor voorrang in het vaccinatieprogramma, maar het OMT en de politiek staat er niet eens voor open.’

Het demissionair kabinet kondigde deze week een miljardeninjectie aan om corona-achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Dat moet toch wel klinken als een lichtpunt?

‘Het is terecht dat de problemen serieus worden genomen. De achterstanden zijn er. Sommige kinderen deden tijdens de eerste lockdown in maart nauwelijks wat aan hun schoolwerk. We hadden ook leerlingen die thuis niet de rust en ruimte hadden om aan school te werken of het moesten doen met een slechte wifiverbinding. Zij zijn dit schooljaar begonnen met gaten in hun kennis. We gaan er vol op om ervoor te zorgen dat die gaten worden gedicht.

‘Op dit moment kijken we op onze school hoe we de leerlingen moeten voorbereiden op de toetsen en het volgend schooljaar. Maar we zullen eerst moeten afwachten wat het OMT adviseert en wat Mark Rutte gaat zeggen tijdens de persconferentie.’

Wat verwacht u?

‘De regeringsleiders willen ook dolgraag dat de scholen weer opengaan, maar Rutte liet donderdag al weten dat hij zelf niet zo optimistisch is. Dus ik weet het echt niet. Dinsdag weten we meer, al heb ik er alle vertrouwen in dat de beslissing tegen die tijd al is uitgelekt.’