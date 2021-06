‘Hoe meer toeristen, hoe beter; er moet geld worden verdiend in Italië’

Er lopen weer toeristen in Venetië. Beeld AFP

Komt het toerisme weer op gang? Laten we beginnen met je standplaats, Rome.

‘Je ziet elke dag meer toeristen. Ik hoor ook meer andere talen op straat, bijvoorbeeld Frans, Duits en Engels. Er zijn veel Amerikanen. Zij zijn grotendeels al gevaccineerd en er zijn zelfs ‘covid free’-vliegtuigen tussen New York en Rome, waarbij iedereen aan boord dubbel wordt getest.

‘In de rest van Italië neemt het toerisme ook toe. Het is hier heel mooi weer, dus de strandtenten gaan bijvoorbeeld weer open. Binnenlands toerisme is heel groot in Italië. Nu het reizen tussen de regio’s weer mogelijk is, gaan mensen in het weekend naar het strand.

‘De Italianen snakken naar toerisme, net als de Grieken. Liefst willen ze nog sneller vooruit. Premier Draghi nodigde bij een toerisme-top van de G20, begin mei, de andere landen al uit om vakantie te vieren in Italië. Laat ze maar komen, wilde hij zeggen, hoe meer hoe beter: er moet geld verdiend worden.

Vindt iedereen dat even prettig? Venetië kampte bijvoorbeeld jarenlang met massatoerisme.

‘Ze hebben niet de luxe om een keuze te maken. Het coronavirus was een rem, waarna de hele sector tot stilstand kwam, een soort noodlanding. Nu proberen ze daar gewoon heel snel uit te komen. Er waren vorig jaar plannen om het massatoerisme in te dammen, maar heel concreet werden die niet. Afgelopen zaterdag meerde voor het eerst weer een cruiseschip aan in Venetië. Daar werd wel tegen geprotesteerd. Cruiseschepen moeten eigenlijk in een andere haven aanmeren, maar die is er nog niet.

Voor het eerst sinds lange tijd meerde er vorige week in Venetië weer een cruiseschip aan. Beeld AFP

‘In beide landen kijkt men uit naar het groene vaccinatieboekje van de EU. In Griekenland is toerisme goed voor eenvijfde van de economie. Vorig jaar is de Griekse economie dan ook ontzettend achteruit gegaan. Het is voor toeristen vrij eenvoudig om naar beide landen te reizen. De Griekse regels worden steeds soepeler: als je gevaccineerd bent, hoef je geen test meer te doen. Dat geldt trouwens ook voor de Russische en Chinese vaccins.

‘De Grieken hebben een duidelijke boodschap: kom gewoon. Ze nemen een voorsprong op de rest. Het is in zekere zin een wedstrijd: mensen gaan vaak maar één keer op vakantie en ieder vakantieland wil de gekozen bestemming zijn.’

Zijn die versoepelingen wel verantwoord?

‘Ja, het gaat goed in beide landen. De ziekenhuizen lopen leeg. In Italië wordt in hoog tempo gevaccineerd, in Griekenland gaat het iets minder hard. De Italianen gaan best creatief om met het vaccineren. Er zijn open dagen voor iedereen boven de 18 die AstraZeneca wil, je kunt Janssen krijgen bij de apotheek en op Sicilië was een actie waarbij 18-jarigen werden gevaccineerd als ze ook hun opa of oma meenamen. AstraZeneca is hier in Lazio, de streek rondom Rome, zo populair dat ze de doses van andere regio’s overnemen. Inmiddels zijn er 25 miljoen eerste prikken geweest, dat is ruwweg de helft van alle Italianen.

‘Daarnaast is er goed nagedacht over protocollen. Je moet 1 meter afstand houden – hoewel dat niet het sterkste punt is van Italianen – en een mondkapje dragen op straat. Er is een maximaal aantal mensen per vierkante meter, van alles wordt ontsmet. Het wordt heel serieus genomen.

‘De komende tijd wordt verder versoepeld. Restaurants, musea en hotels zijn nu al open. Steeds meer Italiaanse regio’s komen in de zogenoemde ‘witte zone’ terecht, een niveau lager dan de gele zone. In de witte zone is zelfs geen avondklok – inmiddels vanaf middernacht – meer, vanaf 21 juni verdwijnt deze in heel Italië.’

Komt de toeristische sector in deze landen de rampzomer van 2020 nog wel te boven?

‘Volgens de voorspellingen gaat dat nog jaren duren. Ook dit jaar is half verloren, doordat ze het voorjaar hebben gemist. Pas in 2024 is het waarschijnlijk weer op het niveau van voor corona, tenminste, als de pandemie voorbijgaat.’