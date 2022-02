Hoe meer ramptoeristen op La Palma, hoe beter

‘Ga eens even staan, dit is prachtig licht.’ Volkskrant-fotograaf César Dezfuli vraagt en ik poseer, maar mijn mondhoeken gaan niet omhoog zonder schroom. Drie slopende dagen lang hebben we ons omringd met het drama van de vulkaanuitbarsting op La Palma: de vernietigde huizen, de verpieterde bananenplantages, de verloren toekomstdromen. Nu sta ik te glimlachen in het rode licht van de ondergaande zon, met achter mij het zwarte, Lord of the Rings-achtige landschap dat de vulkaan met zijn as heeft geschapen.

Het is een bijzonder beeld, toch voel ik me een ramptoerist. Ik ben zeker niet de eerste op La Palma: al meteen na het uitbarsten van de Cumbre Vieja trokken toeristen massaal naar het eiland. Shuttlebusjes reden af en aan naar de Tajuya-kerk, het belangrijkste uitzichtpunt. Een reisorganisatie organiseerde dagexcursies vanuit Tenerife à 99 euro – vergaap je van dichtbij aan de lavastroom! Wat zou ik graag het lef bezitten, dacht ik geïrriteerd aan mijn bureau in Madrid, dat nodig moet zijn om zo te kunnen genieten van wat feitelijk de verwoesting van levens is.

Toen wij in januari voor de krant naar La Palma vlogen, had de vulkaan een maand eerder zijn laatste lava uitgespuwd. Met de topattractie waren ook de mensenmassa’s verdwenen, maar plukjes toeristen vergaapten zich nog altijd aan de gestolde stroom. Een knap stel op een flitsende motor vroeg César een foto te maken voor de zwarte lavaberg. Er waren toeristen die het aandurfden op de nog instabiele, vanbinnen lang niet afgekoelde berg te klimmen, en zo het spoor van de vernieling beter te kunnen zien.

Ik weer grommen: idioten. Dat was voordat de palmeros zelf vertelden wat ze van de ramptoeristen vonden. Hoe meer, hoe beter, zei de restauranteigenaar, de hotelmedewerker, de taxichauffeur. Het toerisme is naast de bananenteelt de belangrijkste inkomstenbron van het eiland, maar de sector heeft het zwaar, niet zozeer door de vulkaanuitbarsting als wel door de coronacrisis. Het ‘vulkaantoerisme’ kan goed helpen bij het verzachten van de economische malaise, denkt het eilandbestuur, dat deze week opgetogen meldde dat steeds meer cruiseschepen een stop op La Palma maken.

Ik zag ook hoe de toeristen met de bewoners van het getroffen gebied omgingen. Op honderd meter van de lavalaag was Tita Ramos (63) ’s avonds haar door de zware as verzakte woning aan het fatsoeneren, toen vanaf de straat een harde stem klonk: ‘De uitbarsting is voorbij, jullie kunnen weer rustig ademhalen!’ Het was de vader van een gezin uit Madrid dat de lava van dichtbij kwam bekijken. Een ramptoerist.

En toen kwam Ángel Martín Pérez, 73 jaar lentes jong. Zijn vrouw bleef in de auto achter terwijl Martín Perez uitstapte om na maanden voor het eerst de verwoesting van zijn huis onder ogen te komen. Een huis waarvoor hij grote offers had moeten brengen en waarin zijn kinderen waren opgegroeid.

Nu was alles weg. Terwijl de man naar de lavaberg toe schuifelde, raakte hij in gesprek met een stel uit Lanzarote. De vrouw van het stel pakte zijn arm stevig vast en wenste hem alle steun van de wereld; Martin Pérez glimlachte terug en zei dat hij dolgraag langer met hen zou doorpraten, maar dat hij nu toch echt naar de auto moest. Het werd al laat.

Ook dat waren ramptoeristen. Maar wat zou het, als meneer Martín Pérez met een net iets rechtere rug terugloopt naar zijn vrouw?