Hoe maak je excuses voor het slavernijverleden? ‘Je kunt het boek niet eenzijdig sluiten’

Bezoekers bij het Nationaal Monument Slavernijverleden, tijdens de nationale herdenking van het Nederlands slavernijverleden. Beeld ANP

Vorige week lekte uit dat de Nederlandse regering van plan is om excuses aan te bieden voor haar rol in het Nederlandse slavernijverleden. Op 19 december doet premier Mark Rutte dat in Nederland, andere bewindslieden bezoeken Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk om daar de boodschap over te brengen, al is dit nog niet officiële bevestigd. Betrokken organisaties zijn verrast en voelen zich niet gehoord.

‘Dit is een eenzijdige Nederlandse actie, met een groot risico op mislukking’, aldus Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, in de Surinaamse krant De Ware Tijd. ‘Dit is voorbarig. Ik weet niet wat voor haast deze Nederlanders plotseling hebben.’

Ook van Curaçao klinkt kritiek. ‘Natuurlijk willen we excuses, en we zijn blij als die komen. Maar je krijg roet in het eten als je het op deze manier doet’, voorspelde Gibi Basilio, voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van het Historisch Bewustzijn, op Radio 1.

Fait accompli

Rechtsfilosoof Wouter Veraart van de Amsterdamse Vrije Universiteit begrijpt de ergernis over de plotselinge haast wel. ‘Er is van alles gebeurd in de aanloop naar de excuses, maar nu het bijna zover is, slaat men een aantal stappen over’, vindt hij. Zo heeft de regering nog niet officieel gereageerd op een recent advies van de Dialooggroep Slavernijverleden. Dat roept op tot erkenning, excuses en herstel. ‘In het advies staan allerlei voorstellen over de inhoud en vorm van excuses’, zegt Veraart. ‘Het zou netjes zijn als er eerst een reactie komt waarin de regering vertelt wat ze overneemt en wat niet.’

Surinaamse en Antilliaanse nazaten van tot slaafgemaakten stellen dat zij niet bij het besluit zijn betrokken. ‘Zij hebben het uit de media vernomen’, bevestigt de Surinaamse politicoloog Glenn Truideman. ‘De Nederlandse regering zou met hen moeten overleggen wat ze precies gaat zeggen, in plaats van ze te confronteren met een fait accompli.’

Veraart ziet dat die organisaties zich nu niet serieus genomen voelen, ‘terwijl excuses juist dat soort gevoelens zouden moeten herstellen’.

Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (Ninsee), heeft er minder moeite mee dat de Nederlandse regering haast maakt met excuses. ‘Wij pleiten al twintig jaar voor excuses, wat ons betreft komen ze honderzestig jaar te laat. Ik hoop wel dat de regering de periode tot 19 december gebruikt om te reageren op de ontstane onvrede.’ Ze sluit niet uit dat de kabinetsreactie op het advies van de Dialooggroep Slavernijverleden nog voor 19 december komt.

De koning

Het Ninsee is voorstander van het aanbieden van excuses in de voormalige kolonies, het liefst door de koning. ‘Maar ik kan me voorstellen dat die op 1 juli 2023 (precies 160 jaar na de afschaffing van de slavernij, red.) nog zijn opwachting maakt’, zegt Nooitmeer. ‘Alles in aanmerking genomen kunnen wij met deze oplossing leven.’

Historicus Karwan Fatah-Black, die veel onderzoek heeft gedaan naar het Nederlandse slavernijverleden, had 1 juli een logischer moment gevonden. ‘De eerdere excuses van De Nederlandsche Bank en de gemeente Amsterdam op die datum waren duidelijk plechtiger dan die van bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag op andere, zelf gekozen momenten. Dit zou de eerste keer zijn dat een Nederlandse instantie tegen een deels buitenlands publiek excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Dat vraagt om zorgvuldigheid.’

De Haagse Burgemeester Jan van Zanen maakte onlangs excuses voor het koloniale- en slavernijverleden van de stad Den Haag. Beeld ANP

Fatah-Black stoort zich ook aan premier Rutte, die de koning niet ‘het politieke debat’ in wil trekken door hem de excuses uit te laten spreken. ‘Dit is juist geen politiek, we hebben de slavernij lang geleden afgeschaft en vinden het al heel lang niet goed. Dat erkennen laat je doen door het staatshoofd, niet door staatssecretarissen die komen en gaan.’

Veraart trekt een vergelijking met het WK voetbal in Qatar: ‘Het maakt uit of er een minister gaat, de premier, of de koning. Dat er een minister naar Suriname gaat betekent dat het geen chefsache is.’ Dat de desbetreffende minister, Franc Weerwind, van Surinaamse afkomst is en zelf afstamt van tot slaafgemaakten, maakt het volgens politicoloog Truideman ‘des te pijnlijker’.

Nog belangrijker dan het wie, wat, wanneer en hoe van excuses, is volgens het Ninsee de reparatie. ‘Nazaten van tot slaafgemaakten en Nederlandse jongeren van Surinaamse of Antilliaanse afkomst hebben niets aan excuses an sich’, zegt Nooitmeer. Voor hen is het veel interessanter wat er aan reparatie gebeurt, dat raakt ze. Ze hebben veel meer aan een investering in bewustwording en aan de opheffing van uitsluitingsmechanismen.’ De regering maakt 200 miljoen euro vrij voor bewustwording over het slavernijverleden, en 27 miljoen voor een museum.

Herstelmaatregelen

Volgens Veraart domineert in Nederland de angst voor reparatiebetalingen de discussie. Vanwege de haast waarmee de regering nu te werk gaat, en het gebrek aan betrokkenheid van nazaten, begrijpt hij de vrees dat er van zulk herstel weinig terecht zal komen. ‘De regering behoudt nu strak de regie, terwijl het voor een zinvolle discussie over reparaties juist belangrijk is dat ze zich open en dienstbaar opstelt.’

De inhoud van de excuses zal bepalend zijn voor eventuele reparatiebetalingen, denkt Truideman. De regering zal bovendien een toon moeten vinden die ook bij nazaten aanslaat. ‘Voor succesvolle excuses moeten beide partijen tevreden zijn. Als de andere partij niet tevreden is, kun je het boek niet eenzijdig sluiten.’ Als de wil er is, kan dat volgens hem lukken. ‘Nederlanders kunnen heel goed praten tot iedereen tevreden is.’