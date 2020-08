Hoe lokaal beleid een nieuwe landelijke lockdown moet voorkomen

Premier Mark Rutte (links) en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag bij de persconferentie. In het midden gebarentolk Corline Koolhof. Beeld Remko de Waal / ANP

De verscherping treft vooral de aankomende studenten, die zeer sobere introductieweken tegemoet gaan, en de horecagelegenheden. Alle gasten moeten geregistreerd en alleen zitplaatsen zijn nog toegestaan. Het kabinet hoopt een al te losse sfeer rond de bar daarmee te voorkomen. De derde landelijke maatregel is vooral een waarschuwing voor horecagelegenheden, musea en pretparken die de regels niet handhaven. Locaties waar meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, zullen voor 14 dagen worden gesloten.

Nazomer-strategie

Dat laatste past in de strategie die Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid ontvouwden voor de laatste weken van de zomer en de eerste weken van de herfst, als het aantal besmettingen naar verwachting verder zal stijgen: alles staat in het teken van het voorkomen van een nieuwe landelijke lockdown. Veel wordt daarom overgelaten aan lokale en regionale bestuurders, de burgemeesters voorop.

Zij moeten in geval van een lokale uitbraak beslissen over zaken als een lokale mondkapjesplicht, het afsluiten van parkeerterreinen, het beperken van publiek bij amateursportwedstrijden, het inperken van de openingstijden van de horeca en nachtwinkels, en het beperken of verbieden van supporters bij het betaald voetbal. Die laatste twee maatregelen zullen wel landelijk worden ingevoerd ‘als de cijfers daar aanleiding toe geven’, waarschuwt Rutte.

Specifieke maatregelen

Het kabinet benadrukt dat er op dit moment te veel besmettingen bij komen, maar dat de situatie niet zo zorgelijk is als in maart omdat de verspreiding van het virus nu veel beter in beeld is. Ook daarom ligt een lokale aanpak voor de hand, vindt De Jonge. ‘We kunnen veel specifieker zijn in de maatregelen, die we steeds beter kunnen enten op de oorzaak en op de regio waar het speelt. De situatie in Rotterdam vraagt om een andere aanpak dan in Renkum. Ik denk dat dat het draagvlak zal vergroten.’

Rutte liet blijken dat hij zich in de afgelopen weken heeft gestoord aan commentaren dat het kabinet eerder in actie diende te komen en dat er strenger gehandhaafd moest worden. Hij kaatste de bal terug het land in. ‘Het kabinet dit of dat...We doen ons best, maar we hebben geen dictatuur waarin ik politie bij de voordeur ga zetten. We zijn allemaal volwassen mensen in een volwassen democratie (...) We hebben op 1 juli versoepelingen toegestaan in de veronderstelling dat we een paar dingen wel zouden blijven doen (afstand houden, handen wassen, thuis werken, testen bij klachten, red.) Ik snap best dat mensen balen van afstand houden en al dat gedoe, maar het moet echt nog even. Alleen omdat we de regels naleefden, is het maatschappelijk leven weer op gang gekomen. Als we ons hoofd erbij houden kunnen we gewoon een leefbare samenleving hebben totdat er een echte oplossing is. Dat hebben we in de afgelopen tijd gezien.’

Jongeren

De premier richtte zich specifiek tot de jongeren, onder wie het aantal besmettingen snel stijgt. Hij hoop dat ook zij schrikken van de besmettingscijfers van deze week. ‘Als te veel van jullie de regels aan de laars lappen, zitten we binnenkort weer binnen. Je bent een gevaar voor iedereen om je heen met een kwetsbare gezondheid. En je kunt er ook zelf goed ziek van worden. Corona is geen grap en het is oerstom om te doen alsof dat wel zo is. Je bent ook verantwoordelijk voor anderen.’

Specifiek riep hij jongeren op om voorlopig niet in de buurt van ouderen of andere kwetsbare mensen te komen als ze van zichzelf weten dat ze zich niet aan de basisregels hebben gehouden.