Hoe lek is de Bulgaarse grens bij de beruchte grensplaats Kapitan Andreevo?

De Bulgaarse grenspost bij Kapitan Andreevo. Beeld AFP

Hoe kaap je een grensovergang? Hristo Daskalov, politicus, hoogleraar voedselveiligheid en tot voor kort directeur van de Bulgaarse Voedselveiligheidsautoriteit (BABH), gooit zijn handen in de lucht. ‘Tja, dat kan alleen in Bulgarije.’ Daskalov heeft het over Kapitan Andreevo, de grootste landgrens van de Europese Unie. En, als het aan de Europese Commissie ligt, binnenkort de nieuwe buitengrens van Schengen.

Dagelijks rijden zo’n 2.500 vrachtwagens met kentekens uit talloze landen vanuit Turkije hier de grens over. Hoewel boven de witte gebouwen van de grenspost een gigantische Bulgaarse vlag wappert, had de regering in Sofia hier de afgelopen tien jaar maar weinig te zeggen. Miljoenen euro’s verdwenen in corrupte zakken en er waren gerede twijfels over de veiligheid en het toezicht aan de grens.

Hristo Daskalov Beeld Elisa Maenhout

Donderdag vergaderen de EU-landen over de toetreding van Bulgarije tot de Schengenzone. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, zijn tegen. Afgelopen weekeinde veroorzaakte premier Rutte consternatie in Bulgarije door te impliceren dat je ‘voor 50 euro’ de Bulgaarse grens zou kunnen oversteken. Beledigend en onwaar, klinkt het in Bulgarije.

De regering in Sofia vindt dat Bulgarije wordt gegijzeld door de politiek van Ruttes partij VVD, die de Bulgaarse toetreding tot Schengen niet vlak voor de belangrijke Eerste Kamerverkiezingen van mei aan de achterban wil verkopen. De VVD zegt zelf dat zij een toename van de migratie vreest en zorgen heeft over de corruptie in Bulgarije.

Bij de grensovergang

De situatie aan de Bulgaarse grens is beslist complexer dan Ruttes 50 euro. Maar dat er kritiek is, begrijpt Daskalov goed. Dit jaar had hij de geruchtmakende corruptiezaak van Kapitan Andreevo op zijn bureau. Die laat zien hoe Bulgarije problemen aan de grens het hoofd probeert te bieden, en hoe moeilijk dat is.

Wat is het geval? In 2011 verwierf het bedrijf Interpret Eurologistics de controle over de grensovergang bij Kapitan Andreevo. Dat een deel van de werkzaamheden aan een grens wordt uitgevoerd door private ondernemingen, is niet ongewoon. Maar de manier waarop Interpret Eurologistics langzaamaan de grenspost van Kapitan Andreevo overnam, is dat wel, blijkt uit gesprekken met betrokkenen en onderzoek door Bulgaarse media.

Het dorp Kapitan Andreevo. Beeld Elisa Maenhout

Helemaal omdat Interpret Eurologistics nauwe banden zou onderhouden met GERB, de politieke partij van oud-premier Bojko Borisov, en met de georganiseerde misdaad in het grensgebied. Die maffia in de grensstreek, die zich vooral met drugshandel bezighoudt, wordt tsjoekovete genoemd: ‘De hamers’, naar hun wapen van voorkeur.

Interpret Eurologistics moest bij de grens de kwaliteit van onder meer groente en fruit controleren, bijvoorbeeld of het pesticidegehalte aan EU-normen voldeed. Deze controles vonden plaats in de gebouwen die het huurde op de grenspost, onttrokken aan het zicht van de overheid. De firma creëerde een monopolie waarbij alleen zij een blik op binnenkomend vrachtverkeer wierp. Medewerkers van de voedselautoriteit BABH, die toezicht zouden moeten houden, werden omgekocht.

De Bulgaarse pers schreef met regelmaat over de situatie, maar er gebeurde onder de toenmalige premier Borisov niets. Dat veranderde eind vorig jaar toen een nieuwe partij aan de macht kwam, Wij Zetten de Verandering Voort. De nieuwe premier Kiril Petrov maakte van corruptiebestrijding zijn belangrijkste speerpunt. Partijgenoot Daskalov werd begin dit jaar tot directeur van de BABH benoemd. Met het ministerie van Landbouw begon de 62-jarige Daskalov, een rustige man met grijs haar, een onderzoek naar de gang van zaken rond Kapitan Andreevo. Daaruit bleken grote misstanden.

Draden hingen los uit de bewakingscamera’s en de kwaliteitscontroles gingen in een onwaarschijnlijk hoog tempo. Parlementariër Rosen Kostoerkov, lid van de onderzoekscommissie, kreeg bij een van zijn bezoeken een envelop met geld aangeboden van een vrachtwagenchauffeur. ‘De man dacht duidelijk dat ik iemand anders was’, aldus Kostoerkov.

Ivan Hristanov, de staatssecretaris van Landbouw, annuleerde in mei dit jaar het huurcontract van Eurolab 2011. Dit bedrijf nam het contract eind 2021 van Interpret Eurologistics over. Hoewel het een andere naam heeft, is het volgens Hristanov dezelfde firma. Op dat moment werd de staatssecretaris al bedreigd, net als parlementslid Kostoerkov, boven wiens achtertuin dagenlang een mysterieuze drone verscheen die pas wegging nadat er beveiliging voor de deur was gekomen.

Rosen Kostoerkov. Beeld Elisa Maenhout

Daskalov kreeg telefonisch ‘advies’ om Kapitan Andreevo te laten rusten. Hij kreeg eerst nog steekpenningen aangeboden, toen hij die weigerde, werden het doodsbedreigingen. ‘Mocht er iets met me gebeuren, dan doe ik mijn naam eer aan’, zegt Daskalov lachend. Zijn voornaam is Hristo is afgeleid van Christus, in het Bulgaars.

Verkiezingen

De situatie aan de grens verhardde. Eurolab 2011 reageerde op de acties van de regering met een barrage aan rechtszaken en een opzettelijke blokkade van de grens. Vrachtwagens stonden dagenlang in de file. In augustus kwam het tot een fysieke confrontatie tussen medewerkers van het bedrijf en het nieuwe personeel dat door de regering naar de grens was gestuurd. De politie moest de orde herstellen.

De regering van Wij Zetten de Verandering Voort was toen al gevallen. Volgens die partij speelden de pogingen om Kapitan Andreevo aan te pakken daarbij een belangrijke rol. Bij de verkiezingen van begin oktober kwam de partij GERB van Bojko Borisovs als winnaar uit de strijd, dezelfde man onder wiens premierschap de bedenkelijke situatie bij de grens was ontstaan. Daags na de verkiezingen werd Daskalov, die onderzoek deed naar Kapitan Andreevo, ontslagen. Bulgarije bevindt zich nog altijd in een politieke impasse. GERB moet een regering vormen, maar mist daarvoor voldoende bondgenoten. Een toekomstige regering kan eventueel alles terugdraaien, maar Daskalov acht dit onwaarschijnlijk. ‘Niemand is zo onbeschaamd.’

Lege straten

Zo verhit als de gemoederen afgelopen zomer waren, zo rustig is het deze herfst in het dorp waarnaar de grenspost is vernoemd. De straten in Kapitan Andreevo zijn leeg. Hoewel de chaos aan de grens de afgelopen maanden opschudding in Bulgarije veroorzaakte, reageren de inwoners terughoudend als het schandaal ter sprake komt. Petja (30), donkere paardenstaart en trainingsjack, staat achter de kassa in het kleine dorpswinkeltje. Ze weet niets over de grensovergang. ‘Mensen die er werken, doen er geheimzinnig over’, zegt ze. ‘Ik stel niet te veel vragen.’

Svilengrad. Beeld Elisa Maenhout

De grensovergang is samen met twee nabijgelegen parkeerplaatsen voor vrachtwagens een van de belangrijkste werkgevers in de regio. Het is een afgelegen oord. Dat geldt ook voor de grootste dichtstbijzijnde stad, Svilengrad, die vooral leeft van de grens en casino’s, die in Turkije verboden zijn.

Volgens Atanas Roessev van denktank Center for the Study of Democracy, die corruptie en georganiseerde misdaad in Bulgarije onderzoekt, is dat een van de problemen van Kapitan Andreevo. ‘De regio is economisch zwaar onderontwikkeld’, aldus Roessev. ‘Mensen zijn afhankelijk van de grensovergang voor hun inkomen. Lokale netwerken hebben zo vrij spel: een voedingsbodem voor corruptie.’

Ook zijn collega Tihomir Bezlov, veiligheidsexpert bij dezelfde denktank, ziet corruptie als groot probleem. Maar hij vindt niet dat het Bulgarije hindert om toe te treden tot de Schengenzone. ‘Schengen gaat ook over het vrij verkeer van mensen’, zegt hij. ‘En Bulgarije doet veel moeite om illegale migratie tegen te gaan. Dat weegt zwaarder voor de Europese Commissie.’ Die inspanningen leiden overigens ook tot misstanden: dit voorjaar publiceerde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch een rapport over buitensporig gewelddadige pushbacks aan de Bulgaarse grens. En journalistiek onderzoekscollectief Lighthouse Reports bracht deze week het verhaal naar buiten van een Syrische migrant die in oktober is neergeschoten door de grenswacht.

Patrouilles

Patrouilles van de Bulgaarse grenswacht richten zich vooral op dorpjes rond de grens. Soms worden migranten pas verderop in het land ontdekt. Zoals afgelopen zomer, in de kuststad Boergas, waar de chauffeur van een bus met migranten een verkeerscontrole negeerde en twee agenten doodreed. De regering beloofde daarna harder op te treden tegen smokkelaars, migranten en corruptie. Of mensensmokkelaars ook via Kapitan Andreevo opereren, is onduidelijk. Doordat de overheid jarenlang geen zicht had op de gebouwen aan de grens, kan ze slechts gissen naar de praktijken. De vorige regering ging uit van het ergste.

Volgens Nikolai Edrev is het corruptieschandaal van Kapitan Andreevo slechts het topje van de ijsberg. ‘Hier is nog veel meer aan de hand: wapens, smokkelwaar, drugs, migranten. Het is georganiseerde misdaad.’ Daarom draagt de 49-jarige consultant grensbeveiliging ook een wapen, terwijl hij voor de regering in Sofia een oogje in het zeil houdt. ‘Hier woon ik’, zegt Edrev als hij zijn hotelkamer in Svilengrad binnenloopt. Hij zit hier sinds het voorjaar, toen een parlementaire onderzoekscommissie zijn hulp inschakelde.

Nikolai Edrev, ex-commando. Beeld Elisa Maenhout

De sober geklede en pezige ex-commando Edrev legt kettingrokend uit hoe hij, ondanks de politieke impasse in het land, probeert te voorkomen dat Eurolab 2011 de grens weer in handen krijgt. Dat is niet eenvoudig, zegt hij. ‘Achter de schermen oefenen ze nog veel invloed uit.’ De worsteling om de grens noemt hij steevast een ‘oorlog’. In een nabijgelegen restaurant wijst hij een groep bonkige Bulgaren aan: de gendarmerie. ‘Zij zijn echt nodig. Er is veel weerstand tegen mijn aanwezigheid. Het is gevaarlijk.’

‘Ze maken me af’

Een Bulgaarse mop luidt: ‘Ieder land heeft zijn eigen maffia, maar in Bulgarije heeft de maffia zijn eigen land.’ Onderzoeker Roessev nuanceert dit. ‘Kapitan Andreevo heeft door de jaren heen een legendarische status gekregen.’ In de jaren negentig liep het geweld van de georganiseerde misdaad de spuigaten uit. Bendegeweld is beduidend afgenomen, zegt Roessev, maar overdreven invloed van ‘de maffia’ komt de politiek van pas als spookbeeld. ‘Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er helemaal geen problemen zijn.’

In Svilengrad zijn die spoken springlevend. Tenminste, bij een van de weinige inwoners die wil praten over de grens, mits anoniem (zijn naam is bij de redactie bekend). ‘Ze hebben overal mensen’, zegt de lokale ondernemer. ‘Ze maken me af’, vreest hij, als ze erachter komen dat hij met de pers praat. Hij gebruikt het woord moetri, een term voor leden van de georganiseerde misdaad. De situatie is de streek is ‘feodaal’, zegt de ondernemer. ‘Iedereen is bang. Deze mensen zijn heel gevaarlijk.’

Vasil Dimitrov, de manager van Eurolab 2011, ontkent in een schriftelijke reactie alle aantijgingen tegen zijn bedrijf. ‘Alles wat uw bronnen noemen zijn leugens.’ Over details, zoals de loshangende bedrading van de grenscamera’s, schrijft hij dat ‘private bedrijven geen camera’s mogen ophangen’. Volgens Dimitrov is het een politieke campagne tegen zijn persoon en zijn bedrijf. Vijf minuten na de eerste mail komt er nog een vervolg. ‘Dit is het ware gezicht van corruptie in Bulgarije’, schrijft Dimitrov, met een weinig flatterende foto van voormalig premier Kiril Petkov in de bijlage.

Terwijl Dimitrov zijn beklag doet, zijn Daskalov en zijn partijgenoten pessimistisch over de situatie aan de grens sinds het ontslag van de hoogleraar in oktober. De krant Dnevnik nam onlangs poolshoogte en Eurolab 2011 blijkt, hoewel niet aan het werk, nog aanwezig bij de grenspost. Intussen worden proefmonsters van producten die aan de grens gecontroleerd moeten worden naar een laboratorium in Sofia gestuurd, met lange wachttijden en chagrijn aan de Turkse zijde tot gevolg.

De toekomst

Maar volgens Kroem Zarkov, justitieminister van de huidige interim-regering, gaat de situatie aan de grens de goede kant op. Aan de telefoon benadrukt hij dat de situatie ‘complex’ is. ‘We hebben Kapitan Andreevo een zaak van nationale veiligheid gemaakt.’ Dit betekent dat de Bulgaarse veiligheidsdienst een oogje in het zeil houdt. De overheid zet stappen om de volledige controle over te nemen, zegt Zarkov. Bijvoorbeeld door een reorganisatie van de Voedselveiligheidsautoriteit. ‘Zelfs de verdenking van corruptie mag niet bestaan.’

De grens tussen Bulgarije en Turkije. Beeld Getty

Zarkov is van mening dat de inspanningen die Bulgarije tot nu toe levert, moeten worden gerespecteerd. En dat vinden andere Bulgaren ook, zegt hij. ‘De euroscepsis in ons land neemt alleen maar toe. Bulgaren zijn heel gevoelig voor een dubbele standaard.’ Hij vindt dat de EU met twee maten meet, dat Bulgaren harder moeten lopen dan de rest voor dezelfde rechten.

Voor de Europese Commissie, die dit najaar nog een onderzoekscommissie naar de grens stuurde, zijn de maatregelen die Bulgarije heeft genomen voldoende. Verantwoordelijk eurocommissaris Ylva Johansson zei in november dat Bulgarije beschikt over de ‘werktuigen, structuren en procedures’ om de grens te bewaken. Over het schandaal bij Kapitan Andreevo wordt in het rapport niet gerept.

De Bulgaarse voedselveiligheidsautoriteit BABH geeft geen antwoord op vragen van de Volkskrant, ondanks een bezoek aan het kantoor in Sofia en herhaaldelijke verzoeken per telefoon en mail.