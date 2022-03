Hoe leg je kinderen de oorlog uit? ‘Je hoeft als ouder niet te verzwijgen dat jij ook niet weet hoe het afloopt’

Een gezinnetje in Kyiv schuilt in een metrostation voor de Russische bombardementen. Beeld AFP

Afgelopen weekend dreigde Poetin er voor het eerst mee: de rode knop. Het was nieuws waar de redactie van het NOS Jeugdjournaal even over na moest denken.

‘Wij zijn een nieuwsprogramma voor kinderen’, zegt chef Sonja Verbaarschott. ‘We gaan niks uit de weg en er zijn geen taboes.’ Toch hebben ze het nieuws dat weekend niet gebracht. ‘Praten over kernwapens – zoiets moet je zorgvuldig doen. We willen voorkomen dat kinderen niet meer zouden kunnen slapen.’

De maandag erop kwamen de vragen. ‘Kinderen wilden weten wat kernwapens precies zijn. En of Rusland die op ons wilde gaan gooien. Toen hebben we besloten dat we het een podium zouden geven. Ik heb op maandag de collega-jeugdjournaals in Engeland en Zweden geraadpleegd. Die hadden er ook items over gebracht.’ Het Jeugdjournaal wacht nog tot dinsdag. ‘Met duiding van onze Rusland-deskundige, die alles heel goed kan uitleggen aan kinderen, hebben we er toen een verhaal over gemaakt.’

Impact

Het is een heikel punt voor ouders, voor leraren op scholen, voor de media: hoe praat je met kinderen over de oorlog in Oekraïne? Wat heeft het voor een impact? En wat vertel je hun over een oorlog waarover ook volwassenen zich zorgen maken? Zeker is in elk geval dat de oorlog bijna geen kind ontgaat. ‘Wij krijgen momenteel 7.000 vragen en reacties per dag van kinderen’, zegt Verbaarschott van het Jeugdjournaal. ‘De twee meest gestelde vragen zijn: waarom is het oorlog? En: gaat Poetin ons aanvallen?’

En is het niet via het Jeugdjournaal, dan zien ze de beelden wel op sociale media voorbijkomen: tanks, explosies, filmpjes van jongeren die zich afvragen of een kernoorlog, de Derde Wereldoorlog of de dienstplicht aanstaande is. ‘Ik kan ouders één ding verzekeren’, zegt socialemedia-expert Marieke Kuypers. ‘Als je kind een TikTok-account heeft, dan heeft het vrijwel zeker filmpjes over de oorlog in Oekraïne gezien. TikTok heeft een heel effectief algoritme. Als je één filmpje hebt bekeken, dan krijg je gegarandeerd nog veel meer filmpjes te zien.’

Met name jonge kinderen worden angstig van dergelijke filmpjes, ook als ze ‘grappig’ zijn bedoeld, merkte Kuypers toen ze begin deze week op TikTok vragen van kinderen beantwoordde over de Oekraïne-oorlog op sociale media. Daar zag ze iets opvallends. ‘De jongste kinderen waren vooral bang voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Tieners wilden meer weten welke filmpjes nep of echt waren.’

Nucleair gas

Zo kwamen er veel vragen over The Ghost of Kyiv: een Oekraïense piloot die in zijn eentje meerdere Russische gevechtsvliegtuigen zou hebben neergehaald. De beelden bleken afkomstig uit een game. Ook vertelde een kind bijna te hebben gedoneerd aan de maker van een filmpje waarin een man met een Slavisch accent in een livestream net deed alsof de kernoorlog was begonnen: ‘Dit is gas, dit is nucleair gas!’

Hoe reageer je als ouder op angsten van kinderen die iets meekrijgen van de oorlog? ‘Ga in elk geval niet liegen’, zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. ‘Zeg niet dat er hier nooit iets zal gebeuren. Want als dat uiteindelijk niet waar blijkt, dan ben je je kind ‘kwijt’. Het hoogst haalbare in deze situatie is om als ouder een betrouwbare gesprekspartner te zijn. Je kunt bijvoorbeeld praten over kansen. En schetsen dat de kans klein is dat Rusland ook hier iets zal doen.’

Wacht niet alleen maar af, zegt Pont. ‘Het is goed om als ouder je kind er zelf naar te vragen. Hem een beetje uit te horen. Wat weet je er al van? En wat hoor je er op school over?

Als ouder hoef je niet te verzwijgen dat we ook nog niet weten hoe dit afloopt, zegt emeritus-hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. ‘Maar daarbij is het wél van belang om een hoopvol perspectief te bieden. Als je alleen maar vertelt over onze eigen stress en angst dat dit weleens uit de hand zou kunnen lopen, wat denk je dat er dan in die hersenen gebeurt? Je moet de ellende en het onrecht niet verdoezelen, maar je moet wel praten over oplossingen. En vertellen dat mensen oplossingen met elkaar kunnen vinden in conflicten, al duurt dat soms heel erg lang.’

Oudere kinderen

Dat geldt ook voor wat oudere kinderen, zegt De Winter. ‘Laat ze nadenken over manieren waarop dit te beëindigen zou zijn. Het is belangrijk om een eindpunt voor ogen te hebben. Daardoor krijgen ze niet het gevoel dat ze de grip op hun leven kwijtraken.’

Ook het Jeugdjournaal hanteert een dergelijk perspectief. ‘Afgelopen zaterdag waren er veel heftige beelden uit Oekraïne’, vertelt chef Verbaarschott. ‘Wij laten dan niet per se de grootste knal zien. Niet het allerheftigste beeld of geluid. Kijk, je kunt duizend inslagen laten zien, maar met één dek je de lading ook. We passen ook op met hevig huilende kinderen of met dieren die gewond zijn geraakt. Dat soort dingen komen keihard binnen.’ Vaak proberen ze optimistische invalshoeken te vinden. ‘Een kind dat na vier dagen reizen bij de grens aankomt en eindelijk eten, warmte en onderdak heeft bijvoorbeeld.’

Hetzelfde geldt voor het einde van het Jeugdjournaal. ‘Het is niet alleen maar oorlog in Oekraïne’, zegt Verbaarschott. ‘Wij laten ook een wolf zien die op straat kakt. En het was dinsdag ook complimentendag.’