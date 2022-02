Hoe leer je kinderen over grensoverschrijdend gedrag? Nou, door soms de leraar weg te sturen

Op de christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz voeren acteurs van stichting Kikid een stuk op over ongewenste intimiteiten. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ze zei niets meer. Ze was heel stil. Maar zolang ze geen ‘nee’ zegt, moet het goed zijn. Dus ging ik maar door.’ Een paar leerlingen schuiven wat ongemakkelijk op hun stoel. Ze kijken naar een theaterscène waarin twee acteurs een koppel spelen die samen verhalen over dezelfde sekservaring. De acteur vervolgt: ‘Dit is toch wat een jongen hoort te doen? Die moet de leiding nemen. Dit is zoals iedereen het doet.’

Dan verschuift het perspectief naar het meisje. ‘Het deed best wel veel pijn’, vertelt ze. ‘Maar ik bleef maar denken: het duurt vast niet lang. Toen het klaar was, deed ik meteen mijn kleren aan. Ik wilde zo snel mogelijk weg. Als dit is hoe iedereen het doet, dan wil ik het nooit meer.’

De scène komt uit het educatieve theaterprogramma Benzies & Batchies van stichting Kikid. Vandaag staat het theatergezelschap de hele dag voor vmbo-klassen van de christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz in Alkmaar. De voorstelling is hier inmiddels een vast onderdeel van het lesprogramma over seksualiteit, consent en grensoverschrijdend gedrag. Naast het bijwonen en bespreken van de voorstelling, moeten leerlingen ook intensieve trainingen volgen.

‘Leerlingen praten amper met ouders over dit soort zaken’, zegt directeur Jan Willem Heemstra. ‘Dat doen ze eerder hier op school, bij de kluisjes, tussen de lessen door.’ Toen de school een paar jaar geleden zelf werd geconfronteerd met een groepje zeer jonge jongens dat grensoverschrijdend gedrag vertoonde tegenover meisjes uit hun klas, besloot de schoolleiding breed en doorlopend aandacht te besteden aan deze thema’s.

Ook in de bovenbouw

Niet alle scholen zijn al zo ver, bleek maandag uit een peiling van kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland onder vierhonderd docenten. Ruim de helft gaf aan dat er voor seksuele vorming meer tijd moest worden uitgetrokken.

Daarnaast vond 72 procent dat het onderwerp ook voor de bovenbouw verplicht zou moeten zijn, nu geldt die verplichting alleen voor de onderbouw. Onlogisch, vindt Luc Lauwers, woordvoerder van Rutgers. ‘De meeste jongeren worden rond hun 18de seksueel actief. Dat betekent dat ze vanaf de onderbouw tot die tijd geen educatie krijgen over seksuele vorming.’

Scholen krijgen bovendien nog te veel ruimte om seksuele educatie naar eigen inzicht in te vullen, zegt Lauwers. ‘Ze moeten er in ieder geval aandacht aan besteden. Maar hoeveel en hoe precies, is niet duidelijk uitgewerkt. Die ruimte en vrijheid is op zichzelf goed, zodat scholen een methode kiezen die bij hun leerkrachten en leerlingen past. Maar het is belangrijk dat scholen dit structureel borgen en dat seksuele vorming een vaste plek in het curriculum krijgt.’

Kikid-directeur Janine de Ridder vindt de roep vanuit het onderwijs om meer aandacht te geven aan seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag een positieve ontwikkeling. ‘Maar dat wil niet zeggen dat jongeren deze onderwerpen dan ook graag met een leraar in de klas bespreken. Daarom boeken scholen ons graag. Leerlingen vinden het vaak ongemakkelijk om met een leraar of mentor erover te praten. Of ze voelen zich te onveilig, zeker als het gaat om nare ervaringen rondom dit thema.’

Om die reden mogen docenten er niet bij zijn als leerlingen in kleinere groepjes de scènes bespreken met een acteur. Ook de acteurs, die onder meer door de GGD zijn getraind, zijn niet ouder dan 24 jaar. En er is altijd een apart lokaal gereserveerd voor leerlingen die er behoefte aan hebben om na afloop van de voorstelling na te praten met de jonge medewerkers van Kikid.

Goed op de hoogte

De leerlingen van de Jan Arentsz school zijn opmerkelijk goed op de hoogte van grenzen, seksuele diversiteit en online imago’s. Het doorsturen van naaktfoto’s vinden ze grensoverschrijdend, van lesbische relaties kijken ze niet op en ze prikken moeiteloos door de perfecte plaatjes van influencers. ‘Als je niet jezelf bent, knapt een ander daar alleen maar op af’, merkt een scholier nuchter op tijdens de nabespreking.

‘Alleen één jongen vond het bij de scène over de nare sekservaring dat het ergens ook een beetje haar eigen schuld was’, zegt actrice Mila na afloop van de voorstelling. ‘Maar daar kwam hij ook weer gauw op terug toen ik doorvroeg.’

De ophef rondom The Voice speelt hier ook nauwelijks, zegt acteur Noah. ‘Dat geldt ook voor andere scholen waar we hebben opgetreden. Leerlingen willen het eerder hebben over Bilal Wahib die een minderjarige jongen vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien. De anonieme slachtoffers van medewerkers van The Voice staan voor hun gevoel verder van hen af dan Bilal, die hun idool was.’

Aandacht voor jongens

Kikid gaat er prat op dat Benzies & Batchies door het RIVM is erkend als ‘effectieve lesmethode’. Het theaterstuk kreeg bovendien een positieve beoordeling van kennisinstituut Movisie, dat een rapport schreef over de effectiviteit van de educatieve voorstelling. Wel kregen de makers de aanbeveling om ‘niet alleen in te zetten op het weerbaar maken van meiden’. Ook de verantwoordelijkheid van jongens dient onderwerp van gesprek en verandering te zijn, stelde een van de onderzoekers.

‘Een belangrijk punt waar we gehoor aan hebben gegeven’, zegt Janine de Ridder. Maar met de slogan Educate Your Sons (‘Voed je zonen op’), die nu vaak klinkt, heeft ze niet veel op. ‘Ook voor jongens is het echt lastig om hiermee om te gaan tegen de achtergrond van een machocultuur. Er zijn genoeg jongens die liever willen gamen en eigenlijk nog helemaal niet zo bezig wilde zijn met meisjes en seksualiteit.’

Onderwijs ook je dochters, wil De Ridder maar zeggen. ‘Hoe moeten ze anders weten dat het oké is om nog op het allerlaatste moment ‘nee’ te zeggen?’