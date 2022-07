Hoe leeft de recordhitte bij de Britten? ‘De schizofrene opstelling van tabloids brengt mensen in paniek’

In een fontein op Trafalgar Square in hartje Londen zoeken vrouwen verkoeling. Beeld AFP

Patrick, het was vandaag ruim 38 graden in Londen, morgen wordt het waarschijnlijk warmer dan veertig graden. Hoe gaan Britten daarmee om?

‘Het is behelpen. Wat ik vooral zie, is dat mensen binnenblijven. Bouwvakkers zijn al weken bezig voor mijn huis, maar vandaag kwamen ze niet opdagen. De postbode was er al om half 9, twee uur eerder dan normaal. Ik wilde een kopje koffie drinken in het park, maar je zag alleen maar lege tafels, op een paar Nederlandse en Duitse toeristen na. Het leek een beetje op de lockdown van een half jaar geleden.’

‘Het is ook lastig om je voort te bewegen. Op sommige wegen smelten delen van het asfalt. Er rijden geen treinen meer. Het vliegveld van Luton is gesloten vanwege een smeltende landingsbaan. Het land is niet berekend op dit soort omstandigheden.’

‘Ik zag een foto van een bewaker van het Koninklijk Paleis. Ook nu moet hij urenlang in de hitte staan, met een berenmuts op zijn hoofd. Ik had medelijden met hem. Gelukkig kreeg hij op de foto toch een beetje water toegediend.’

Beeld AP

Op de website van The Sun wordt vandaag met geen woord gerept over klimaatverandering. Wel plaatsen ze een opiniestuk met de boodschap dat de BBC, als onderdeel van de overbezorgde ‘Nanny State’, deze temperaturen onterecht een ‘crisis’ noemt. Hoe denken de Britten over klimaatverandering?

‘Met name op sociale media is een strijd gaande tussen mensen die niet geloven in de menselijke invloed op klimaatverandering en zij die dat wel doen. Daarbij hoort een verwijt van alarmisme. Die eerste groep zegt: het is zomer, natúúrlijk is het lekker weer. Dan wijzen ze op eerdere droge, warme zomers, bijvoorbeeld de zomer van ‘76. Maar toen was het maar 36 graden. Morgen worden temperaturen van 43 graden verwacht.’

Hoe plaatsen de tabloids zich in die discussie?

‘Dat soort kranten grijpen alle gelegenheden aan om mooie koppen te maken. Als het in de winter -4 is, spreken ze al over een Siberische winter. Dus nu spreken ze over een apocalyptische zomer.

‘De tabloids willen kranten verkopen, dus zijn ze geneigd hun onderwerpen zwaarder aan te zetten. Zo is er een discussie geweest over weerkaarten. Vroeger gingen hoge temperaturen gepaard met vrolijke zonnetjes. Nu zie je ineens rode en donkerrode tekeningen. Volgens sommigen was dat veel te alarmistisch. Nu heeft zelfs het Britse KNMI gezegd dat die kaarten met donkerrode tekeningen te sterk zouden zijn aangezet.

Beeld The Sun / Daily Mirror

Maar is het schetsen van zo’n apocalyptisch beeld niet juist een argument voor zwaarder klimaatbeleid, een standpunt dat je niet bepaald bij tabloids zou verwachten?

‘De tabloids spelen een dubbele rol. In de Daily Mail is er vandaag enorm veel paniek op de nieuwspagina’s. Maar even verderop in de krant lees je in columns dat we ons allemaal niet zo moeten aanstellen.

‘De kranten stellen zich nogal schizofreen op. Dat zie je ook op andere onderwerpen. Bij rampen zijn ze heel erg op zoek naar een dader en vragen ze zich af waarom politici geen maatregelen hebben genomen. Vervolgens komen die maatregelen en presenteren diezelfde kranten ze als veel te veel betutteling.’

‘Ik merk dat dat mensen in paniek brengt. In de coronacrisis lazen zij koppen over duizenden doden op de voorpagina, maar columnisten schreven even verderop dat het virus helemaal niet gevaarlijk was. Je hoeft niet eens de kranten te lezen om erdoor te worden beïnvloed, want je ziet ze overal liggen. Het draagt ook bij aan de risicomijdende cultuur van het Verenigd Koninkrijk.’

Tot slot Patrick, leeft er ook klimaatscepsis in de regerende Conservatieve Partij?

‘Boris Johnson is verweten dat zijn regering veel te ambitieus was op klimaatgebied. Een commentator op het Amerikaanse Fox News zei zelfs dat Johnson ten val is gekomen omdat hij te veel op Greta Thunberg was gaan lijken. De groene ambities liggen onder vuur, nu steeds duidelijker wordt dat het allemaal niet gratis is.

‘Dat merk je ook bij de strijd om de nieuwe premier. Alle kandidaten zijn voor klimaatneutraliteit, maar zeggen direct erachteraan dat het niet ten koste mag gaan van de welvaart. Dat is lastig, want het is niet gratis. Premierskandidaat Penny Mordaunt zei laatst dat we zo snel mogelijk naar net zero moeten, maar pleitte vervolgens voor halvering van de benzineaccijnzen. Ook de politiek speelt dus een dubbele rol.’