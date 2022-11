Hoe lang blijven de Republikeinen nog naar Trumps pijpen dansen?

Mitch McConnell (voor) en de leider van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden na een gesprek met president Joe Biden in mei. Beeld Getty Images

Op weg naar zijn kantoor in het Capitool moest Mitch McConnell zich woensdagochtend een weg banen door een woud van microfoons. ‘Hoe voelt u zich?’ riep een journalist tegen de leider van de Republikeinse Senaatsfractie. Het antwoord van de 80-jarige politicus: ‘Ik praat niet over gevoelens.’

Toch zullen er dagen zijn geweest, in zijn meer dan een halve eeuw omspannende politieke loopbaan, waarin hij met meer plezier naar zijn werk ging. Zijn partij had deze Midterms met ruime cijfers moeten winnen. Alles wees op een Republikeins voordeel, met name de economische crisis en de geringe populariteit van de Democratische President.

Maar dat was buiten Donald Trump gerekend. Zijn kandidatenkeuze en politieke stijl heeft het succes van de partij belemmerd, iets wat hem hoogstwaarschijnlijk niet zal beletten zich volgende week al kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Dat roept twee vragen op over de toekomst van de Grand Old Party. De eerste betreft de twee machtigste mannen met een officiële functie binnen de partij: Mitch McConnell en Kevin McCarthy, de leider van de fractie in het Huis van Afgevaardigden. In hoeverre gaan zij naar de pijpen dansen van de invloedrijke oud-president?

‘Ideologisch flexibel’

De uitslag van de senaatsverkiezing is nog ongewis, de stemmen worden nog geteld, maar het heeft er wel de schijn van dat de Republikeinen een nipte meerderheid behalen in het Huis van Afgevaardigden. McCarthy stelde zich donderdag officieel kandidaat voor het voorzitterschap, de functie die de Democraat Nancy Pelosi nu bekleedt. De 58-jarige Republikein uit California was was ooit een criticus van Trump maar maakte, net als veel partijgenoten, een draai toen dat opportuun bleek voor zijn eigen ambities. ‘Ideologisch flexibel’, noemde de LA Times hem onlangs in een profiel.

De groep radicale Republikeinen in het Huis was voor de Midterms al aanzienlijk en is verder gegroeid. In Amerikaanse media schatten deskundigen dat de radicale leden een grote stempel zullen drukken op het handelen van McCarthy. Juist omdat de meerderheid waarschijnlijk zo flinterdun uitvalt, zullen veel afgevaardigden alles uit de kast willen halen om de regering van Joe Biden dwars te zitten. Oud-Trumpadviseur Steve Bannon waarschuwde McCarthy dit voorjaar al in zijn podcast: ‘McCarthy moet op de Make America Great Again-lijn zitten of hij is weg.’

Grof geschut

Het grofste geschut dat McCarthy daartoe in huis heeft is een afzettingsprocedure. Daarmee kan worden begonnen als een meerderheid van de afgevaardigden instemt. De kans van slagen van zo’n impeachment lijkt klein, zelfs als de Republikeinen met krappe marges zouden winnen in beide Kamers van het Congres. Maar alleen al het onderzoeken van het starten van een eventuele procedure kan de Democraten veel publicitaire schade opleveren.

Dat ook Senaatsfractieleider Mitch McConnell zich onder het huidige politieke gesternte zal voegen naar Trump, lijkt minder waarschijnlijk. De machtigste Republikein na Trump distantieerde zich begin 2021 al openlijk van de oud-president met zijn vlammende schuldtoewijzing voor de Capitoolbestorming.

Hoewel hij vervolgens om tactische redenen tegen een afzettingsprocedure stemde, bleef hij sindsdien op afstand van Trump. McConnell is een van de weinige hooggeplaatste Republikeinen die deze zomer al openlijk twijfelde aan de kwaliteit van de door Trump gesteunde kandidaten. Hij stak daarom vele miljoenen in kandidaten die volgens hem kundiger waren. Trump beschouwt McConnell als een vijand. Als hij weer president zou worden, zou hij McConnell ‘binnen 2 minuten ontslaan’. Het lijkt dus aannemelijk dat McConnell een andere Republikeinse presidentskandidaat zal steunen, mits diegene een serieuze kans maakt.

Zinkend schip

Dat leidt naar de tweede vraag: wie zullen de concurrentie met Trump durven aangaan en hoeveel partijgenoten (en sponsoren) krijgen ze achter zich? Ron DeSantis, de met overmacht herkozen gouverneur van Florida, wordt gezien als Trumps meest serieuze uitdager. Hij heeft zich nog niet gemeld voor de Republikeinse voorverkiezingen, en zal dat waarschijnlijk ook pas doen als hij officieel opnieuw is geïnstalleerd in zijn gouverneursfunctie, in januari 2023.

Ook de kandidatuur van Trumps voormalige rechterhand Mike Pence geldt als zo goed als zeker. Verder wordt de Texaanse senator Ted Cruz genoemd, en Liz Cheney. Laatstgenoemde is Trumps grootste tegenstander binnen de partij. Ze was onder andere vicevoorzitter van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool.

Hoe zwak moet Trump zijn om hem te kunnen verslaan? Zijn macht binnen de Republikeinse partij is na deze week op een dieptepunt. Nooit eerder waren er zoveel Republikeinen die openlijk kritiek op hem uiten. En nooit eerder bood Fox News, de conservatieve tv-zender van die Trump ooit groot maakte, daarvoor zo'n groot podium als deze week.

De vraag is wanneer Trump een zinkend schip is dat door de ratten zal worden verlaten. En of dat moment er überhaupt komt. Want, zoals de door Trump zo geliefde nieuwe senator JD Vance deze week waarschuwde: hij is al vaker onterecht te vroeg afgeschreven.

Het lijkt erop dat de machtigste Republikeinen nog even afwachten of Trumps zwakte meer is dan een kortstondige dip. Ze zijn beducht op Trumps eventuele wraak. Op het succes van DeSantis reageerde Trump al met een dreigement: ‘Ik kan zaken over hem vertellen die bepaald niet vleiend zijn. Ik weet meer over hem dan wie dan ook, behalve misschien zijn vrouw.’