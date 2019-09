Hoe lang blijft het euthanasiedebat nog geparkeerd?

Het voltooid leven-rapport van de commissie-Schnabel uit 2017, in handen van toenmalig minister Schippers van Volksgezondheid. Beeld ANP-Koen van Weel

Goedemiddag,

Terwijl het Binnenhof er juist niet over praat, is daarbuiten het euthanasiedebat in volle gang. Dat kan niet eeuwig blijven duren. Intussen zoekt het kabinet een goeie plek voor een nieuwe radartoren.

KWESTIE VAN DE DAG

Drukte bij de Levenseindekliniek

Het is een sterk voorbeeld van de beperkte maakbaarheid van de samenleving: op het Binnenhof is het euthanasiedebat twee jaar geleden officieel geparkeerd (vanwege de liberaal-christelijke regeringscoalitie die op dit vlak hoogsensitief is) maar de rest van het land trekt zich intussen weinig van dat moratorium aan. Daar is juist volop beweging.

In de eerste plaats bij het Openbaar Ministerie, dat vorig jaar het principebesluit nam dat er meer duidelijkheid moet komen over de reikwijdte van de euthanasiewet van 2002. Het leidde tot de vervolging van een arts wegens euthanasie bij een 74-jarige, dementerende patiënt. Er lag weliswaar een oude wilsverklaring, maar het OM meent dat die rammelde en dat de arts daarna niet meer voldoende heeft geverifieerd of de vrouw nog steeds dood wilde. Dat twee geraadpleegde artsen instemden, heft die bezwaren niet op. De zaak riep vorige week bij de eerste zittingsdag in de rechtszaal al veel emoties op.

Maar daarbuiten ook, blijkt uit de inventarisatie die de Volkskrant vandaag publiceerde: bij de Levenseindekliniek is het drukker dan ooit. En dat is opvallend, omdat het aantal euthanasiegevallen landelijk gezien juist stabiliseert. Betrokkenen zien signalen dat huisartsen als gevolg van de houding van het OM angstiger zijn geworden en hun patiënten dus eerder verwijzen naar de kliniek die zich in euthanasie heeft gespecialiseerd.

Het probleem dat zich hier opdringt ligt doorgaans niet bij ernstig zieke patiënten in de terminale fase. Voor hen volstaat de euthanasiewet in vrijwel alle gevallen, stelde de commissie-Schnabel vast. Wél nieuw is de groeiende groep ouderen met de behoefte om zelf te kunnen concluderen wanneer het leven voltooid is, niet zelden gecombineerd met de wens om de wilsonbekwame fase daarbij voor te zijn. Dat plaatst artsen voor nog complexere vragen dan voorheen.

Vroeg of laat komt de kwestie daarmee terug bij de politiek: voldoet de euthanasiewet nog wel? In de zomer roerde zich de VVD al even, met het voorstel om alle huisartsen te verplichten zich uit te spreken of ze wel of niet meewerken aan euthanasie, afgelopen maandag etaleerde D66 voor het eerst in die twee jaar weer ongeduld: het kabinet moet niet denken dat de Democraten oneindig blijven wachten op de uitkomsten van het beloofde nadere onderzoek naar de huidige euthanasiepraktijk.

Het kabinet mikt met dat onderzoek vooralsnog op eind dit jaar. Daar zal de uitspraak van de Haagse rechtbank aan voorafgaan. Dagkoersen-voorspelling: een strafrechtelijke veroordeling van de betrokken arts haalt het debat ook op het Binnenhof nog dit najaar van de parkeerstand.

EN DAN DIT NOG

Hoop voor Herwijnen

Defensie gaat alsnog kijken of er alternatieve locaties zijn voor het militaire radarstation in Herwijnen, zo beloofde staatssecretaris Visser van Defensie vandaag in de Tweede Kamer. In Herwijnen willen ze de radartoren niet. De mensen vrezen de straling. Tegenover een zeer kritische Tweede Kamer beloofde de bewindsvrouw daarom vandaag dat ze op zoek gaat naar een alternatief. Complicatie: de zoektocht die uitkwam in Herwijnen ging ook al niet over één nacht ijs. Over twee maanden hoopt Visser meer te weten.

Bruggen blijven gevaarlijk

De overheid doet te weinig om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport naar aanleiding van een zwaar brugongeluk in Zaandam. Volgens de Raad zijn eerdere aanbevelingen onvoldoende opgevolgd. Er moet nu een landelijke standaard komen.

Aanvaring van de dag

Ooit stond PVV’er Raymond de Roon aan de wieg van een van de opvallendste woordenwisselingen in de Tweede Kamer (‘Doe 's normaal man'), vandaag slaagde hij er opnieuw in de minister-president te ontrieven toen hij diens gesprekken met zijn opeenvolgende vrouwelijke ministers van Defensie omschreef als ‘een dameskransje’. Het kwam hem op een schrobbering wegens seksisme te staan:

Premier Rutte verwijt PVV-kamerlid Raymond de Roon een seksistische opmerking te maken.https://t.co/327BlINW08 Sam

