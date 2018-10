Hoe laat het hier is? De Tweede Kamer heeft nog geen idee

Hoe laat wordt het in Nederland als het halfjaarlijkse klokverzetten straks verdwijnt? De meeste partijen in de Tweede Kamer, doorgaans niet om een mening verlegen, branden er hun vingers nog niet aan. Hier en daar klinkt de roep om een referendum.

Alleen de ChristenUnie kiest duidelijk voor een afschaffing van de tijdwisseling. Foto epa

‘Wiens portefeuille is dit eigenlijk?’ Al vragend bij de politieke partijen is dit de meest gehoorde reactie. De meeste Kamerfracties zijn net als het kabinet nogal overvallen door de kwestie die de Europese Commissie opeens bij alle lidstaten heeft neergelegd: landen mogen zelf beslissen welke tijd zij willen, maar het klokverzetten moet na maart 2019 stoppen. Het is wel de bedoeling dat buurlanden hun tijden op elkaar afstemmen. De commissie wil geen lappendeken met verschillende tijdzones.

Terwijl het kabinet zich beraamt op een standpunt, zoekt ook de volksvertegenwoordiging een mening. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kwam in september als eerste met een statement (‘Als de boeren het ermee eens zijn, kan Nederland wel weer naar één tijd’) maar liet vervolgens alle opties open. Hij heeft geen voorkeur voor de zomer- of wintertijd.

Afstemming met buurlanden

Ook het CDA is het erover eens dat er één tijd moet komen, maar heeft geen voorkeur. ‘De afstemming met buurlanden vind ik hierbij het belangrijkst,’ aldus Kamerlid Van der Molen. In het Europees Parlement pleit het CDA al langer voor het afschaffen van het verzetten van de klok. De coalitiepartij wacht het standpunt van het kabinet af.

Van de partijen die duidelijk voor een afschaffing van de tijdwisseling zijn, is de ChristenUnie de enige die kiest. De partij is voorstander van de zomertijd. ‘Maar we willen zeker kijken voor welke tijd Duitsland kiest. Als belangrijke handelspartner is dat gewoon praktisch,’ zegt Kamerlid Stieneke van der Graaf.

Referendum

Een groot deel van de Kamer weet zich nog geen raad. D66 belooft een standpunt in te nemen voor de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken, later deze maand. Ook de PVV en Forum voor Democratie weten nog niet hoe ze erin staan. SP-Kamerlid Ronald van Raak ziet graag een referendum: ‘Dit onderwerp is zeer persoonlijk,. Het lijkt mij geschikt om de bevolking er zich persoonlijk over te laten uitspreken.’ Ook GroenLinks wil dat burgers betrokken worden bij het besluit.

De enige partij die het onverstandig vindt om de klok niet meer te verzetten is de PvdA. ‘We houden het liever zoals het is,’ zegt Kamerlid Attje Kuiken. Bovendien ziet ze er weinig in om de lange zomeravonden tot het verleden te laten behoren. Als de wintertijd definitief zou worden, is het eind juni al rond 3.30 uur licht en wordt het om 21.30 uur weer donker.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zei eerder rekening te willen houden met de mening van zoveel mogelijk Nederlanders. Eind oktober moet het kabinet een beslissing nemen.

De plannen van Commissievoorzitter Juncker leverden eerder veel discussie op. Energiebesparing en het bevorderen van de veiligheid waren in Nederland eind jaren ’70 de belangrijkste redenen voor het instellen van de zomertijd. Tegenstanders noemen als nadeel dat de biologische klok van veel mensen er moeizaam op reageert. Velen gaan niet eerder slapen, waardoor de kans op slaaptekort groter wordt.

De wintertijd in Nederland is de ‘normale’ tijd.