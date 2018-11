Hoe kwetsbaar zijn gebruikers van Grindr?

Beeld Eleni Debo

Dagelijks zoeken en vinden miljoenen mensen over de hele wereld liefde, seks of vriendschap via Grindr. Af en toe gaat het mis. Periodieke geweldsincidenten op Grindr-dates, al of niet ingegeven door homofobie, hebben de afgelopen jaren geleid tot discussie over de kwetsbaarheid van gebruikers.

Hoewel lang niet iedereen op zoek is naar seks, wordt de app veel gebruikt voor ‘hook-ups', seksdates. De app leent zich, meer nog misschien dan andere datingapps als Tinder en Happn, voor het maken van afspraken met minimale voorkennis en in redelijke anonimiteit. Iedereen op Grindr kan elkaar aanspreken via een tegelmozaïek van profielen, gesorteerd op afstand (die overigens kan worden verborgen). Wie op een profiel klikt kan meer informatie zien: seksuele voorkeuren, types, interesses, lichaamsbouw, enzovoort. In een privéchat kunnen foto’s worden uitgewisseld en kun je je locatie delen.

Gebruikers kiezen zelf hoe veel informatie ze willen delen. Gesprekspartners kunnen met één klik worden geblokkeerd, waarna het chatgesprek verdwijnt. Daarnaast heeft de app een meldknop om misbruik door gebruikers aan te kaarten of valse profielen aan te geven.

Grindr zelf kan het niet duidelijker maken: ‘U dient zelf weloverwogen beslissingen te nemen over uw gebruik van de app op uw locatie en potentiële nadelige gevolgen te beoordelen’, zo lezen de voorwaarden op de Grindr-site. Tegelijkertijd is Grindr zich bewust van eventueel misbruik, getuige zijn veiligheidstips: ‘Geloof niet alles wat je ziet, een foto kan niet altijd worden vertrouwd. Heb geen haast, deel je locatie alleen als het goed voelt. Als er iets misgaat, stap dan naar de politie. Overweeg om af te spreken op een openbare plek.’

Sociale media-profielen

Veel gebruikers nemen zelf de benodigde maatregelen. Zo vragen ze elkaar in de praktijk vaak om meer foto’s, om erachter te komen of die profielfoto wel echt is. Ook vragen ze naar sociale media-profielen als Facebook en Instagram. Wordt er afgesproken, dan gaat het gesprek vaak over op WhatsApp. Hoe meer iemand bereid is te delen, hoe minder waarschijnlijk het is dat hij kwaad in de zin heeft, is de gedachte.

Toch mag ook dat niet altijd baten: in Dordrecht stond één van de slachtoffers erop dat de jongen met wie hij praatte op Grindr, zich liet zien via Facetime (videochat). Dat deed de jongen, waardoor de man er ten onrechte op vertrouwde dat het veilig was om af te spreken.