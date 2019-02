Hoe kwam het kabinet tot aankoop van aandelen Air France-KLM?

Het kabinet wilde al in de zomer van 2017 een groot aandelenbelang nemen in Air France-KLM, vertellen direct betrokkenen. Jeroen Dijsselbloem onderhandelde als minister van Financiën met zijn Franse ambtgenoot Le Maire over een ‘vriendelijke’ overname van een deel van het Franse staatsbelang. Toen dat niet lukte, besloot het derde kabinet-Rutte het stilletjes via de beurs te doen. ‘We hadden zo weinig invloed als het spannend werd.’

De Nederlandse regering wilde al in de zomer van 2017 een groot aandelenbelang nemen in Air France-KLM. Jeroen Dijsselbloem onderhandelde als toenmalig minister van ­Financiën met zijn Franse ambtgenoot Le Maire over een ‘vriendelijke’ overname van een deel van het Franse staatsbelang in de luchtvaartcombinatie. Ook hij was ervan overtuigd dat het Nederlandse publieke belang niet langer gewaarborgd was zolang de staat geen aandeelhouder was.

‘De druppel die de emmer deed overlopen’, zegt Dijsselbloem nu, was het besluit van Air France-KLM om twee andere luchtvaartmaatschappijen (Delta Airlines en China Eastern) grootaandeelhouder te maken van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. De Chinese en Amerikaanse vliegmaatschappijen kregen elk een belang van 10 procent in Air France-KLM, dat een groot aantal nieuwe aandelen uitgaf om dat mogelijk te maken.

Dit besluit viel de Nederlandse regering eind juli 2017 rauw op het dak, zeggen Dijsselbloem en zijn opvolger Wopke Hoekstra. ‘De raad van bestuur in Parijs nam een majeure, fundamentele beslissing zonder enig vooroverleg met de Nederlandse overheid, terwijl dat besluit direct raakte aan de Nederlandse luchtvaartbelangen’, verklaart Hoekstra, die spreekt van een ‘wake-upcall’ voor het Nederlandse kabinet. ‘Het illustreerde hoe weinig invloed we als Nederlandse regering hebben als het spannend wordt.’

Akkefietjes

Dijsselbloem merkte tijdens zijn bewind dat Air France-KLM zich steeds minder gelegen liet liggen aan het Nederlandse belang. In 2014 deed het gerucht de ronde dat de moedermaatschappij een miljard euro kasgeld van KLM naar Parijs wilde overhevelen. Twee jaar later stond er in de krant dat Air France-KLM de Nederlandse onderhoudsafdeling willen opheffen en samenvoegen met de Franse, ten koste van Nederlandse banen. Zulke akkefietjes begonnen in Den Haag flink te irriteren, aldus Dijsselbloem. ‘Er kwamen voortdurend plannen uit Parijs die de positie van KLM en Schiphol konden beschadigen. Dan moesten wij daar weer achteraan en achteruit verdedigen, want we werden nergens bij betrokken en niet geïnformeerd.’

Na de deal met China Eastern en Delta besloot Dijsselbloem – na overleg in kleine kring binnen het kabinet – contact te zoeken met de Franse regering. ‘Frankrijk had net aangekondigd een deel van zijn staatsbelang in Air France-KLM te willen verkopen, dus heb ik de regering in Parijs voorgesteld dat wij die aandelen zouden overnemen.’ Dijsselbloem wilde geen staatsbelang verwerven via de beurs, omdat hij de relaties met de Franse regering goed wilde houden. ‘Wij wilden net zo’n groot aandelenbelang verwerven als de Fransen, maar wel in overleg met de Fransen. Want zo’n plukje aandelen, zelfs als het 14 procent is, geeft je uiteindelijk niet per se de zeggenschap die je nodig hebt om KLM te beschermen. Samenwerken met de Fransen leek ons beter, zodat we ook afspraken konden maken over het informatierecht bij grote beslissingen en over een extra zetel voor Nederland in de raad van bestuur.’ Tot vlak voor zijn aftreden in oktober 2017 was Dijsselbloem hierover met de Franse regering in gesprek. ‘Ik heb er in de marge van mijn allerlaatste Ecofin-vergadering, in Tallinn, nog met Le Maire over gesproken.’

De Franse regering was echter nog niet aan boord. Volgens Dijsselbloem wist Le Maire niet hoe hij in Frankrijk moest uitleggen dat Nederland aandelen Air France-KLM zou kopen, terwijl Frankrijk op datzelfde moment zijn staatsbelang zou verminderen.

Via de beurs

Het derde kabinet-Rutte dacht blijkbaar dat het overleg met het Elysée te weinig zou opleveren en besloot daarom het begeerde aandelenbelang via de beurs te verwerven, noodgedwongen achter de rug van de Fransen om. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vertelt dat ‘die optie al vrij snel in beeld kwam’ bij de vier betrokken vakministers (premier Rutte, minister Wiebes van Economische Zaken, zijzelf en Hoekstra). ‘Alleen: er was voortdurend iets aan de hand, waardoor we deze stap nog niet wilden zetten. Eerst die stakingen bij Air France. Daarna trad Air France-KLM-bestuursvoorzitter Janaillac af en volgde Ben Smith hem op. Vervolgens was er spanning rond de herbenoeming van KLM-topman Pieter Elbers. Toen eindelijk de rust weerkeerde, besloten we: we gaan nu die aandelen kopen.’

Ben Smith

Dat besluit namen de vier betrokken ministers begin deze maand. Kort daarna, op vrijdag 15 februari, was Air France-KLM-topman Ben Smith in Den Haag voor een overleg met Hoekstra. Die afspraak was om 9.00 uur. Een uur later begon de ministerraad waarin Hoekstra, Van Nieuwenhuizen, Rutte en Wiebes (Economische Zaken) de rest van het kabinet om toestemming vroegen voor de aandelenaankoop, die ze kregen. ‘Ik heb Smith dat vanzelfsprekend niet verteld. De beslissing was immers al genomen en het ging om koersgevoelige informatie. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Maar ik geef toe dat dit iets ongemakkelijks had.’

Ook de Tweede Kamer kon Hoekstra alleen strikt vertrouwelijk informeren, legt hij uit. Hij belde op maandagavond 18 februari persoonlijk een aantal leden van de vaste Kamercommissie Financiën, van elke fractie één. Zij moesten op voorhand geheimhouding beloven en mochten zelfs hun fractievoorzitters niets vertellen. ‘Daar gingen ze vrijwel allemaal mee akkoord’, zegt Hoekstra. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer was één van hen, net als GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. ‘Dinsdag moest ik om 9 uur ’s ochtends op het ministerie komen’, herinnert Nijboer zich. ‘Hoekstra vertelde ons dat hij zo snel mogelijk een aandelenbelang van 14 procent in Air France-KLM wilde verwerven, maar we wisten niet wanneer dat nieuws naar buiten zou komen.’ Hoekstra liet weinig aan het toeval over. Snels: ‘We mochten het ministerie niet via de hoofdingang betreden, zei hij vooraf.’

Als het voornemen van de staat zou uitlekken, zou de aandelenkoers van Air France-KLM kunnen stijgen en de aankoop veel duurder worden voor de schatkist. Hoekstra vroeg ABN Amro (voor 56 procent staatseigendom) in het geheim aandelen te kopen. Dinsdag kreeg de staat 12,68 procent van Air France-KLM in zijn bezit. Woensdag kocht de staat nog meer aandelen. Hoekstra maakte daarop bekend dat de staat nu 14 procent heeft en dat het daarbij blijft. De aankoop heeft 744 miljoen euro gekost.