Hoe kwalijk is het dat verdachten in grote strafzaken steeds vaker worden geanonimiseerd?

Peter R. de Vries was een van zijn beste vrienden. Toch heeft advocaat Peter Schouten grote moeite met een onderdeel van het strafproces tegen de twee verdachten van de liquidatie van De Vries. Om veiligheidsredenen staan er geen namen in het dossier van hun strafzaak, alleen nummers. ‘Het is alsof deze verdachten worden beschuldigd door schaduwen’, zegt Schouten. ‘Er ontbreken niet alleen namen van getuigen, maar ook van deskundigen, rechercheurs en officieren van justitie.’

Advocaat Ronald van der Horst over anonimisering in de rechtszaal: ‘Bij wijze van spreken kan dit hele dossier van kaft tot kaft zijn geschreven door één iemand. We weten het gewoon niet, want iedereen is anoniem.’ Beeld Alexandra España

Het is een maatregel die sinds anderhalf jaar wordt toegepast door het Openbaar Ministerie (OM). Niet alleen in liquidatiezaken, maar ook in onderzoeken naar cocaïnehandel vragen aanklagers steeds vaker aan journalisten hun naam niet te noemen of worden procespartijen geanonimiseerd. Critici beschouwen het als een aantasting van de rechtsstaat.

‘Officieren van justitie vertegenwoordigen de maatschappij. Het OM moet uitstralen dat het een krachtige organisatie is die met open vizier en rechte rug de strijd met criminelen aangaat. Dat doen ze nu niet’, zegt Schouten.

Hij is niet de enige met kritiek. Ronald van der Horst, de advocaat van een van de verdachten van de moord op De Vries, sprak de vrees uit voor een ‘spookproces’. Donderdag 3 maart, tijdens een procedurele zitting, zei hij dat nauwelijks te controleren is of alles in deze zaak op de juiste manier gebeurt.

Is dit een knieval voor de georganiseerde misdaad? Hoe vaak gebeurt dit eigenlijk? Heeft het zin? Wat betekent dit voor advocaten en verdachten? En is dit een stap naar maatregelen die nog verder gaan?

Dat sommige getuigen en rechercheurs geanonimiseerd worden in een strafdossier, is niet nieuw. ‘Dat gebeurt al veel langer, om veiligheidsredenen’, zegt emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos. ‘Dat er een regeling in het leven is geroepen voor magistraten die onherkenbaar willen blijven, is wel nieuw. Ik heb er begrip voor, want het zijn ruige tijden.’

Het OM is hiermee begonnen na de moorden op Reduan B., een broer van de kroongetuige in het Marengo-proces, en advocaat Derk Wiersum, in 2018 en 2019. De opdrachtgever is onbekend, maar volgens opsporingsdiensten heeft het er alle schijn van dat de liquidaties te maken hebben met de zaak tegen de organisatie van Ridouan T.

Mede daarom zijn de beveiligingsmaatregelen opgeschroefd. Dat is duidelijk zichtbaar bij het Marengo-proces: tientallen zwaarbewapende agenten, sinds kort geassisteerd door het leger, houden het bedrijventerrein in Amsterdam Osdorp in de gaten waar de extra beveiligde zittingszaal is gevestigd. Boven het gebied cirkelen drones en politiehelikopters. Toegangswegen worden afgezet als gepantserde auto’s met ‘beveiligd vervoer’ naderen, om verdachten, officieren van justitie of rechters af te leveren in de inpandige garage.

Ook achter de schermen is veel veranderd. Aanklagers die hun herkenbaarheid of die van anderen willen verminderen, kunnen sinds september 2020 een verzoek indienen bij een vijfkoppige commissie van het OM. Die kijkt of er sprake is van een concreet of ‘voorstelbaar’ veiligheidsrisico; bijvoorbeeld dat een verdachte eerder geweld heeft gebruikt tegen opsporingsdiensten. Het eindoordeel is aan het college van procureurs-generaal (de landelijke leiding van het OM) of de rechtbank.

In anderhalf jaar tijd zijn 35 verzoeken ingediend, blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd. Hiervan gingen er 25 over ‘werken onder nummer’ en 10 over ‘beperkte herkenbaarheid’ op zitting. Twee aanvragen werden afgewezen. Opgeteld zijn het in totaal 32 strafzaken (omdat in één geval beide maatregelen werden gecombineerd, zie kader).

Het OM wil geen lijst met voorbeelden verstrekken en stelt dat het doorgaans gaat om zware georganiseerde misdaadzaken. Een aantal gevallen is te achterhalen uit de media: het liquidatieproces tegen leden van de motorclub Caloh Wagoh, de zaak tegen Joop M., die wordt verdacht van drugshandel in Vlissingen, en het proces rond Martien R. uit Oss, die is veroordeeld voor grootschalige cocaïne- en wapenhandel.

‘Ik vind het vreselijk dat we deze regeling hebben’, zegt Ferry van Veghel, recherche-officier bij het OM Amsterdam. ‘Maar de afgelopen jaren zijn grenzen verlegd. Eerder was het ondenkbaar dat een broer en de advocaat van een kroongetuige zouden worden vermoord. Die twee zaken hebben op heel pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat het gevaarlijk kan zijn om te werken voor de rechtsstaat.’

De regeling raakt aan een belangrijk principe: de openbaarheid van rechtspraak. Iedere burger heeft het recht te weten wat het OM heeft gedaan in een zaak. Aan de andere kant, beklemtoont Van Veghel, hebben officieren van justitie recht op een veilig werkklimaat en moet de overheid als werkgever hiervoor zorgen. ‘We doen dit met pijn in het hart, en alleen als het echt nodig is.’

Peter Schouten, advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-liquidatieproces, over anonimisering: ‘Het OM moet uitstralen dat het een krachtige organisatie is die met open vizier en rechte rug de strijd met criminelen aangaat. Dat doen ze nu niet.’ Beeld ANP

In hoeverre sprake is van concrete dreiging wordt niet bekendgemaakt. Wel bleek eerder dat criminelen in 2016 de mogelijkheid bespraken de vooraanstaande officier van justitie Koos Plooij te laten vermoorden. ‘Sir, zullen (we) die kk Plooij laten slapen’, mailde Ridouan T. volgens het OM naar een handlanger, die afhoudend reageerde.

Hoe reëel is het gevaar voor aanklagers? ‘Dat is niet mijn expertise’, zegt Van Veghel. ‘In het Marengoproces kun je zeggen: drie betrokkenen zijn vermoord, inclusief Peter R. de Vries. Het is op zijn minst voorstelbaar dat wij daar een risico lopen. Natuurlijk is die vraag makkelijker te beantwoorden als een officier van justitie daadwerkelijk iets wordt aangedaan, maar dat willen we natuurlijk voor zijn.’

De maatregel wordt volgens hem niet lichtvaardig toegepast. ‘In Amsterdam is het pas in drie zaken gebeurd: de moord op Peter R. de Vries, de liquidatie van Derk Wiersum en het Riverton-proces, dat draait om meerdere moorden.’

De cijfers roepen verbazing op bij voormalig rechter Frits Lauwaars, die in 2013 met pensioen ging na het grote liquidatieproces Passage, met kroongetuige Peter La S. Hij was ook rechtbankvoorzitter in de geruchtmakende strafzaak tegen Johan V. alias ‘De Hakkelaar’, in de jaren negentig.

‘Ze zullen vast goed over deze maatregelen hebben nagedacht’, zegt hij. ‘Maar ik vind dat er verbazingwekkend vaak een beroep op is gedaan. In 32 zaken! Toen ik er voor het eerst over hoorde, dacht ik dat het alleen gebeurde in een paar grote processen.’

Volgens de 79-jarige oud-rechter heeft anonimiseren grote nadelen. ‘Het bevordert de rechtvaardigheid in de rechtspraak niet als een verdachte bijna niets meer mag weten. Zo krijg je deels geheime processen.’

Lauwaars vindt dat rechters, officieren van justitie, advocaten en politici zich te veel door emotie hebben laten leiden na de moord op Derk Wiersum, in 2018. ‘Ik kan me voorstellen dat ze zich verslagen voelden, of bang. Naar buiten toe moet je dan je rug recht houden. Dat is helaas niet altijd gebeurd. Ik vond het niet goed dat rechters anoniem geciteerd wilden worden in NRC Handelsblad, na een emotionele bijeenkomst met advocaten, en dat minister van Justitie Grapperhaus met betraande ogen sprak van een aanslag op de rechtsstaat.’

Zo kun je criminelen in de kaart spelen, waarschuwt Lauwaars: ‘Laten we even aannemen dat Ridouan T. achter deze moord zit, en de liquidatie van de broer van de kroongetuige. Dat is niet bewezen, moet ik erbij zeggen, maar toch. Als hij dit soort reacties ziet, moet T. hebben gedacht: jeminee, ik heb met een paar schutters een enorme klap toegebracht aan de bovenwereld. Het helpt, ze zijn allemaal volstrekt van streek.’

De oud-rechter heeft makkelijk praten, erkent hij. ‘De dreiging is nu kennelijk groter dan vroeger.’ Maar Lauwaars spreekt uit ervaring. Zo werd er in 2007 een raket afgeschoten op de extra beveiligde rechtszaal, de nacht voordat een proces tegen Willem Holleeder begon. ‘Ik ging daar een paar weken later aan de slag, voor de Passagezaak. Al snel stoorde ik me eraan dat het altijd donker was in de raadkamer, omdat er gepantserde rolluiken voor de ramen zaten. Uiteindelijk zei ik: doe ze maar open, op mijn verantwoordelijkheid. Je moet nooit toegeven aan angst.’

Dat doet het OM ook niet, zegt Ferry van Veghel. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de moord op Derk Wiersum ons werk niet heeft beïnvloed. We pakken zware georganiseerde misdaad voor geen millimeter minder aan. Sterker nog: de aanpak wordt steeds intensiever.’

Hij is het oneens met de kritiek dat het OM angst uitstraalt. ‘In al die zaken staan we er gewoon, in de rechtszaal. We zijn zichtbaar, voor alle verdachten en de publieke tribune. We zitten niet achter een kamerscherm en hebben geen integraalhelm op. Alleen vragen we journalisten soms onze naam niet te vermelden of ons niet te filmen.’

Ferry van Veghel, recherche-officier bij het OM in Amsterdam: ‘We doen dit met pijn in het hart, en alleen als het echt nodig is.’ Beeld Julius Schrank

Van Veghel: ‘Mijn collega’s willen graag weer gezien worden als vertegenwoordigers van het OM die hun werk aan het doen zijn. We dragen niet voor niets een toga. Als je een zaak via de media volgt, lijkt het soms wel of een officier een privépersoon is die heeft besloten iemand te vervolgen. Dat is niet zo. Veel van onze mensen leggen zichzelf al beperkingen op, bijvoorbeeld op sociale media. Dat hoort bij de rol die we spelen. Maar we willen zorgen dat onze mensen hun leven zo onbelemmerd mogelijk kunnen leiden.’

In de praktijk weten verdachten en advocaten best hoe hun zaaksofficier heet, al is het maar omdat die aanwezig is geweest bij een verhoor. Biedt dit geen schijnveiligheid? Van Veghel: ‘Al draagt het 1 procent bij, dan doen we het.’

Namen weglaten kan alleen als een onderzoeksrechter ermee instemt omdat er een ‘reële reden voor is’, beklemtoont hij. ‘En is het nou echt zo relevant dat advocaten weten hoe een rechercheur of een dna-deskundige heet? Het gaat erom dat ze kunnen toetsen wat deze persoon heeft gezien of gedaan. Als een advocaat daar vragen over heeft, kan hij die persoon als getuige horen bij de rechter-commissaris, al dan niet met veiligheidsmaatregelen.’

Waarborgen zijn belangrijk, want Nederland is in de jaren tachtig, negentig en begin deze eeuw op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens het hof hadden advocaten te weinig ruimte gekregen om anonieme getuigen te ondervragen en hun geloofwaardigheid te controleren. Ook de Hoge Raad ziet hier scherp op toe.

Voor het OM kan dit een probleem worden in de zaak-De vries. Advocaat Ronald van der Horst diende donderdag het verzoek in 88 geanonimiseerde getuigen, deskundigen en politiemensen te horen. ‘Bij wijze van spreken kan dit hele dossier van kaft tot kaft zijn geschreven door één iemand’, zei hij. ‘We weten het gewoon niet, want iedereen is anoniem.’Advocaat Peter Schouten kan zich wel iets voorstellen bij deze kritiek: ‘Als ik zelf een verdachte bijsta wil ik ook alles weten en toetsen. Is de dna-deskundige ooit op zijn vingers getikt? Ik heb meegemaakt dat een rechercheur die de verdachte persoonlijk goed kende het geen probleem vond een getuige te verhoren. Een officier van justitie in Breda beweerde ten onrechte dat hij met de dood was bedreigd. Hoe kom je daarachter als iedereen anoniem is?’

Schouten had tot voor kort de beschikking over het strafdossier van de moord op Peter R. de Vries omdat zijn advocatenkantoor diens vriendin Tahmina Akefi bijstond. ‘Al die nummers maken zo’n dossier onoverzichtelijk’, zegt hij. ‘Uiteindelijk ben ik zelf maar namen gaan verzinnen: A4782 is meneer Jansen, A4783 is meneer Pietersen. Soms vergiste ik me toch.’

Volgens hem staan verdachten in zo’n zaak op voorhand 5-0 achter. ‘Er hangt een lading boven: kennelijk is deze man of vrouw zo gevaarlijk dat extra maatregelen nodig zijn. Dat is moeilijk te verenigen met het beginsel dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is.’

Dat beaamt Geertjan van Oosten, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten: ‘Deze regeling heeft iets heel unheimisch en zelfs iets kafkaësks. Het beïnvloedt de onbevangenheid waarmee rechters over strafzaken oordelen. Ik weet dat ze geacht worden overal doorheen te kijken, maar het zijn ook maar mensen.’

Volgens Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, begeeft het OM zich op een hellend vlak. ‘Ik ben weleens in de wandelgangen aangesproken of ik namen voor me wilde houden in een zaak die draaide om zomaar een overval. Nu is er in ieder geval een regeling en lijken ze er beter over na te denken. Toch heb ik er moeite mee.

‘Vooropgesteld: het is vreselijk dat aanklagers - en rechters - vrezen voor hun leven vanwege hun werk en dat sommigen al een tijd in zware beveiliging leven. Maar juist nu, in deze grimmige tijden, is het belangrijk te tonen van wie de rechtsstaat is. Daarom doe ik hooguit tijdelijk mee aan dat anonimiseren.’

Zelf woonde Vugts wegens acute liquidatiedreiging in 2017 en 2018 een halfjaar in een safehouse. Voordat hij ergens naartoe ging, moest die locatie worden gescreend door een politie-eenheid. Hij reisde in een gepantserde auto, omringd door persoonsbeveiligers.

De misdaadverslaggever bleef al die tijd zijn werk doen. ‘Angst uitstralen is niet de juiste weg’, zegt hij. ‘Ik zou het slecht vinden als kranten om veiligheidsredenen stukken gaan publiceren zonder auteursnaam. We moeten staan voor wat we doen. Ik ben er niet zo happig op vaak op televisie te zijn, maar ik doe het regelmatig. Dat geldt nog meer voor John van den Heuvel van De Telegraaf, die sinds 2017 wordt beveiligd. Zo geven wij als journalisten een krachtig signaal: ondanks het gevaar blijven we onze rol spelen. En zo spreiden we het risico.’

Peter Schouten heeft ook persoonsbeveiliging, vanwege zijn rol als advocaat van kroongetuige Nabil B. Dat is bittere noodzaak, bleek toen de vertrouwenspersoon van B., Peter R. de Vries, in juli 2021 werd vermoord.

‘Toen we hier in 2020 aan begonnen’, zegt Schouten, ‘vroeg het OM of ik het anoniem wilde doen, net als de vorige advocaat van Nabil B. Nee. Mijn naam zou toch wel uitlekken. En je kunt als anonieme verdediging niet voluit gaan in de rechtszaal of wederhoor geven in de pers als je cliënt wordt aangevallen.’

Volgens Schouten zou De Vries het afschuwelijk hebben gevonden dat verdachten in zijn moordzaak worden geconfronteerd met een dossier vol nummers. ‘On bended knee is no way to be free’, was Peters levensmotto. Dit voelt als capituleren voor intimidatie.’

Grote vraag is hoever criminelen willen gaan en of Nederland net als Italië en Colombia vaker zal worden geconfronteerd met ‘narcoterrorisme’.

In Colombia voerde de beruchte drugsbaron Pablo Escobar in de jaren tachtig en negentig een nietsontziende oorlog tegen iedereen die hem wilde aanpakken. Duizenden officieren van justitie, rechters, advocaten, politiemensen en journalisten kwamen om het leven.

Colombia introduceerde uiteindelijk, naar Italiaans voorbeeld, ‘rechters zonder gezicht’. Om veiligheidsredenen bleef de identiteit van deze ‘jueces sin rostro’ geheim en deden ze hun werk vanachter een ondoorzichtige ruit, met verdraaide stem.

In Nederland verzoeken rechters journalisten soms ‘terughoudend’ te zijn met het noemen van hun naam. Dat is minstens driemaal gebeurd: bij het Marengo-proces, de hoger beroepszaak tegen de verdachten van de moord op Derk Wiersum en het proces van Joop M., die zou handelen in cocaïne.

Is Colombia ons voorland? ‘Als de criminelen te gevaarlijk worden, kom je niet onder extreme maatregelen uit’, zegt oud-rechter Lauwaars. ‘Maar ik zie het hier nog niet gebeuren.’

Van Veghel van het OM durft niet toe te zeggen dat de huidige maatregelen tijdelijk zijn: ‘Ik hoop dat we over een tijdje minder een beroep hoeven te doen op deze regeling, maar eerlijk gezegd ziet het er op dit moment niet ontzettend gunstig uit. Als je mij vijf jaar geleden zou hebben verteld waar we nu zouden staan, had ik het niet geloofd.’