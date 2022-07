Hoe kun je wetenschap bedrijven in een cultuur waar competitie, werkdruk en seksuele intimidatie de boventoon voeren?

Naomi Ellemers (1963) onderzoekt de sociale veiligheid in de wetenschap. Beeld Ivo van der Bent

Zo redelijk en rationeel als het imago van de wetenschap, zo toxisch blijkt de sfeer op een aantal universitaire afdelingen waar ze wordt bedreven. En dat is funest voor de kwaliteit van het academisch onderzoek. Dit blijkt uit het donderdag verschenen rapport Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap.

Eerder al constateerde vakcentrale FNV samen met de toenmalige Vakbond voor Wetenschap dat vier op de tien academici te maken krijgen met pesterijen, machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen onderzocht daarom in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarom het misgaat en hoe het tij valt te keren. Afgelopen twee jaar spraken de onderzoekers onder leiding van gedragswetenschapper Naomi Ellemers met ruim honderd betrokkenen – van bestuurders en functionarissen tot slachtoffers en daders. De opvallendste conclusie: het competitieve klimaat, de sterke hiërarchie en hoge werkdruk zijn een voedingsbodem voor ongewenst gedrag. Wie daarover klaagt ervaart vaak dat het ongewenste gedrag niet wordt opgelost, of zelfs verergert. Universiteiten moeten daarom veel meer investeren in onderlinge relaties en samenwerking. Want sociale veiligheid is geen bijzaak ‘maar voorwaarde voor excellente wetenschap’.

De keuze voor Ellemers (59) als commissievoorzitter was een logische: als hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht doet ze al jaren onderzoek naar het onderwerp. Ook draait ze haar hand niet om voor onconventionele acties omdat ‘het simpelweg overbrengen van wetenschappelijke kennis vaak zo weinig impact op de werkvloer heeft’.

Zo richtte ze met drie andere vrouwelijke hoogleraren een paar jaar geleden de actiegroep Athena’s Angels op waarmee ze op hun website ervaringen van vrouwelijke academici verzamelden: variërend van opmerkingen over het uiterlijk van vrouwelijke promovendi (‘ze willen natuurlijk ook wel eens iets leuks zien’) tot uitnodigingen tijdens congressen om op hotelkamers bij een glas whisky onderzoek te bespreken. Van afwijzingen voor een opleidingstraject omdat het vast lastig te combineren is met jonge kinderen tot het in de bil knijpen tijdens borrels en expliciete uitnodigingen voor seks.

‘Tot onze stomme verbazing herkenden we veel van die ervaringen. Zelf waren we inmiddels gepokt en gemazeld en zaten op plekken waar we minder afhankelijk waren. Maar in al die jaren was nauwelijks iets veranderd’, zegt ze in de Bilderdijkkamer van het statige Trippenhuis waar de KNAW zetelt – omringd door marmeren borstbeelden en geschilderde portretten van illustere mannelijke wetenschappers. Volgens Ellemers is er sprake van een patroon.

Wat is dat patroon?

‘Sterke afhankelijkheidsrelaties. Net als in de sport-, kunst- en filmwereld, waar de afgelopen jaren veel #metoo-zaken naar boven kwamen, lopen er ook in de academische wereld veel jonge, ambitieuze mensen rond op tijdelijke contracten, terwijl er maar voor een paar ruimte is om door te breken. Dat talent is ook nog eens moeilijk te objectiveren, het is meer een belofte die gevestigde wetenschappers moeten inschatten. Dat schept afhankelijkheidsrelaties. En het academische wereldje is klein. In sommige vakgebieden kom je elkaar altijd weer tegen, al zou je naar het buitenland gaan; tijdens congressen bijvoorbeeld of als reviewer van een wetenschappelijk tijdschrift. Je hebt daardoor geen exit-optie zoals je in andere sectoren wel vaak hebt. Dat geeft sommige wetenschappers buitengewoon veel macht, waardoor mensen die van diegene afhankelijk zijn, geneigd zijn heel veel slikken. Daar komt bij dat de universitaire wereld kampt met een permanent tekort aan middelen: de studentenaantallen zijn fors gegroeid, maar de budgetten niet; de werkdruk is gigantisch. Er is op veel plekken geen sprake meer van een motiverend competitief klimaat, maar van afgunst en strijd om schaarse middelen en vaste posities.’

Wat betekent dat voor het wetenschappelijke onderzoek?

‘In zo’n klimaat zijn mensen minder gemotiveerd om kennis of nieuwe inzichten met elkaar te delen; er is sprake van een ‘zero-sum’-situatie waarin jouw succes afhangt van het falen van anderen. Fouten worden eerder weggemoffeld, mensen zoeken elkaar niet op als ze twijfelen over uitkomsten. Terwijl de hele wetenschap juist is gebaseerd op het principe van kennis delen en op elkaar voortbouwen.’

Heeft dat ook te maken met een eenzijdige definitie van ‘excellentie’?

‘Dat speelt ook een rol. Doordat budgetten te krap zijn willen universiteiten vooral die mensen binnenhalen die excelleren in onderzoek en die grote subsidies kunnen binnenhalen. Dat iemand niet zo lekker kan leidinggeven of samenwerken of matig onderwijs geeft, maakt minder uit. Zo ontstaat het beeld dat het alleen gaat om succesvol zijn in onderzoek, ongeacht het aantal huilende slachtoffers langs de kant van de weg. We adviseren universiteiten daarom om juist ook medewerkers te gaan belonen die goed zijn in onderwijs geven of het delen van hun kennis met de samenleving.’

Naomi Ellemers: ‘Mensen met macht denken dat als de ander iets niet wil, die toch gewoon ‘nee’ kan zeggen.’ Beeld Ivo van der Bent

En dan is er nog de kloof tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel, die bijna feodaal aandoet, schrijft u.

‘Zo noemde een van de geïnterviewden het. Alles staat in het teken van onderzoek. Wetenschappers zijn bijvoorbeeld supergemotiveerd om deadlines voor subsidieaanvragen te halen. Die zetten alles op alles. Dus je moet niet zeuren als een onderzoeker op vrijdag half zes je vraagt om een budgetberekening te maken; dat doe je gewoon even. Als je zegt dat dat volgens het facultaire reglement drie weken van tevoren had moeten worden aangevraagd, ben je een enorme pietlut.’

Dat die onderzoeker zo reageert heeft vooral te maken met de omstandigheden, blijkt uit uw onderzoek: iemand met macht ziet de werkelijkheid letterlijk anders en gedraagt zich daardoor ook anders.

‘Het mooie van experimenteel onderzoek is dat je mensen willekeurig een machtige of minder machtige positie kunt geven – bijvoorbeeld door de een een adviesfunctie te geven en de ander beslissingsbevoegdheid. Dat is al genoeg om een verschillende mindset te creëren. Vervolgens test je hoe goed ze bepaalde taken doen. En dan blijkt dat mensen die controle hebben over de situatie zich minder met details bezighouden waardoor ze beter in staat zijn abstract te denken. Door hun positie kunnen ze het zich veroorloven om zich bezig te houden met de grote lijn en het bereiken van een bepaald doel. Dat heeft niets met persoonlijkheid te maken, maar puur met de omstandigheden. Mensen in een ondergeschikte positie kunnen zelf niet beslissen wat er gebeurt, maar zijn afhankelijk van anderen. Het enige dat ze kunnen doen om nog een beetje controle te hebben, is heel goed opletten en proberen te voorspellen wat er gaat komen. Die focus op het nu maakt het moeilijker om abstract te denken.’

Hoe lokt dat grensoverschrijdend gedrag uit?

‘Mensen met macht zien minder details en kunnen zich minder goed verplaatsen in anderen. Ze denken ook dat als die ander iets niet wil, die toch gewoon ‘nee’ kan zeggen. Ze realiseren zich vaak niet dat ze een grens over gaan; dat een grap of pesterijtje niet zo onschuldig is. Wie moeilijk doet stelt zich vaak aan, is overgevoelig.’

Heeft u zelf last gehad van grensoverschrijdend gedrag?

‘Dat wil iedereen altijd weten. Maar ik vind dat niet zo interessant; ik zit hier als onderzoeker. Maar natuurlijk ben ik gemotiveerd omdat ik het zelf heb meegemaakt. Daarom hebben we de website Athena’s Angels ook gelanceerd: om het boven die persoonlijke anekdotes uit te tillen. Om werkgevers wakker te schudden met onderzoek dat laat zien dat prestaties van vrouwen anders gewaardeerd worden dan die van mannen. Het maakt uit of er John of Jennifer onder exact hetzelfde cv staat of onder een onderzoeksvoorstel. Vrouwen moeten aan alle eisen voldoen, bij mannen wordt gezegd: ‘Zus en zo ontwikkelt hij nog wel.’ Een vergelijkbaar verschil geldt voor Mark of Mohammed. Mensen zijn niet in staat objectief te oordelen, maar we blijven wel doen alsof iedereen gelijke kansen heeft. Ik voel het als mijn plicht mensen daar bewust van te maken.’

Dat doet u soms op een onconventionele manier.

‘Nou, we helpen bedrijven ook gewoon om beoordelingsprocedures eerlijker in te richten. Maar inderdaad ook door bijvoorbeeld te laten zien wat beeldvorming doet. We hebben met Athena’s Angels een keer alle portretten van overleden witte mannelijke wetenschappers in de senaatskamer van de Universiteit van Leiden overhangen met foto’s van levende vrouwelijke hoogleraren. Gewoon om te laten zien wat het doet als je dag in dag uit geconfronteerd wordt met bepaalde beelden van succes. Activistisch, hè?’

Hoe verhoudt zich dat tot uw wetenschappelijke objectiviteit?

‘Dat activisme is geboren uit wetenschappelijke kennis. Het is een andere manier om wetenschappelijke kennis onder de aandacht te brengen.’

U zit zelf ook hoog in de boom. Beïnvloedt die positie ook uw perceptie van de werkelijkheid?

‘Nee, nee, ben ik meteen geneigd te zeggen. Maar als ik mijn onderzoek serieus neem, weet ik dat ik dat niet van mezelf kan zeggen omdat je daar dus per definitie slecht zicht op hebt. Ik organiseer daarom tegenspraak, mensen die me bij de les houden. Ik heb lang gedacht dat we op onze afdeling zo informeel met elkaar omgingen dat we alles tegen elkaar konden zeggen. Tot een promovendus toch ergens mee bleek te zitten. We hebben toen een maandelijks promovendi-overleg opgezet met een vertegenwoordiger die geanonimiseerd verslag doet van wat er leeft. Want waarom wachten tot het escaleert?’

U vindt dat de focus moet verschuiven van een puur juridische aanpak van grensoverschrijdend gedrag naar preventie.

‘Als je weet dat machtsverschillen, schaarste en werkdruk allerlei onbedoelde effecten hebben, moet je concluderen dat grensoverschrijdend gedrag niet zozeer te maken heeft met de betrokken persoonlijkheden maar met de omstandigheden. Dan moet je dus iets aan de omstandigheden doen, wil je meer sociale veiligheid creëren. Voor de uit de hand gelopen zaken – een schreeuwende leidinggevenden bijvoorbeeld – heb je die juridische procedures natuurlijk nodig. Dan moet je terugkijken en analyseren wie wat gedaan heeft en dat bestraffen of via een waarschuwing bijsturen. Maar het juridische systeem helpt ons niet om grensoverschrijdend gedrag in het grijze gebied te voorkomen. Mensen moeten met elkaar praten over wat wel of niet wenselijk is, anders heb je geen idee wat grensoverschrijdend gedrag is, want dat is voor iedereen anders.’

Hoe begin je zo’n gesprek?

‘Wij adviseren om bijvoorbeeld met elkaar een film of toneelstuk over het onderwerp te bekijken. Dat hebben we zelf ook gedaan. Theatermakers Radio Kootwijk hebben met onze input een toneelstuk gemaakt over gedrag op de universitaire werkvloer gemaakt. Dat praat na afloop veel makkelijker: ‘Ik ben toch niet zoals die oude professor, hè?’ of ‘hoe zouden wij reageren in zo’n situatie?’ Je haalt het los van personen, waardoor het makkelijker praat.’

Het lijkt ook een beetje geforceerd. Krijg je die rationele wetenschappers naar zo’n leerstuk?

‘Het werkt! Terwijl mensen aanspreken op grensoverschrijdend gedrag niet werkt: dan schieten mensen in de verdediging of praten het goed. We hebben daar zelf ook onderzoek naar gedaan. In ons lab laten we proefpersonen een ‘impliciete associatietest’ doen waarbij ze bijvoorbeeld een plaatje van een vrouw met hoofddoek moeten koppelen aan een positief plaatje van een strand. Als je een negatief beeld hebt van gesluierde vrouwen gaat dat trager en maak je meer fouten. Maar wij gebruikten de test ietsje anders. Als we tegen mensen zeiden dat het vooral een manier was om je reactiesnelheid testen, vonden ze het niet zo erg om fouten te maken. Zeiden we dat de test liet zien of je mensen gelijk behandelde, dan vonden ze hun fouten onverteerbaar. Ander onderzoek liet zien dat dat soort kritiek gepaard gaat met enorme stressreacties in het lichaam: verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk. We vinden het dus heel moeilijk om aangesproken te worden op ons morele falen. We sluiten ons ervoor af. Je kunt daarom beter praten over gewenst in plaats van ongewenst gedrag.’

Als je constateert dat het grensoverschrijdend gedrag kan floreren in de huidige wetenschappelijke cultuur van schaarse middelen en extreme afhankelijkheid, helpt het dan om mensen meer te laten praten en beter samen te laten werken? Is die schaarste niet het echte probleem?

‘Schaarste is zeker ook een probleem. Maar ook dan lossen de problemen niet vanzelf op. We hebben voor een aantal casussen uitgerekend wat zo’n incident van grensoverschrijdend gedrag kost. Dat varieert van een kleine dertigduizend tot bijna drie ton aan verloren arbeidsuren, vervanging, externe adviezen en exitkosten. Iemand die een subsidie van een paar ton binnenhaalt wordt gezien als held en krijgt extra loopbaankansen, maar hebben we ook in beeld dat we gemakkelijk een kostenpost van een paar ton introduceren door te weinig aandacht te besteden aan sociale vaardigheden?’

Waarom komen al die #MeToo-incidenten en berichten over een onveilig werkklimaat juist nu naar buiten?

‘De #MeToo-beweging heeft er zeker toe geleid dat mensen zich bewuster zijn van wat grensoverschrijdend gedrag is. Kijk naar Vera Pauw (pionier in het vrouwenvoetbal, DvP) die pas jaren later zegt: ‘Wat mij overkwam is eigenlijk verkrachting.’ Maar we zitten ook in een tijdsgewricht van omwentelingen: door de toenemende diversiteit op de werkvloer veranderen allerlei ongeschreven gedragsregels. Nieuwe generaties en werknemers met een andere culturele achtergrond hebben andere verwachtingen en eisen. En dan kan het zijn dat bepaalde dingen die je altijd heel normaal vond omdat ze altijd zo gingen, ineens niet meer van deze tijd blijken. Dag en nacht werken bijvoorbeeld. Sinterklaasfeestjes met zwarte piet op het werk. Of borrels met drank. Als je wil dat mensen zich anders gaan gedragen, moet je de omstandigheden veranderen.’