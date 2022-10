Hoe krijgt Corrie Storm genoeg lucht als ze de energierekening niet meer kan betalen?

De beademingsmachine van Corrie Storm uit Leusden staat 24 per uur dag aan. Uitzetten is geen optie, maar de kosten van deze stroomvreter worden onbetaalbaar. Zorgverzekeraars en gemeenten zoeken oplossingen voor de tienduizenden patiënten zoals zij.

Voor het huis van Corrie Storm uit Leusden staat een boom en dat komt goed uit, want zo kan mevrouw Storm elke ochtend zelf haar hondje laten plassen. Tien stappen lopen, meer is het niet. Het is precies naast de parkeerplaats van haar huisarts, die altijd komt aanrijden als zij even buiten is. Zwaaien ze even.

Verder komt mevrouw Storm nergens meer. Een paar jaar geleden heeft ze borstkanker gehad, de bestraling heeft haar ‘longen kapot gestraald’ en nu heeft ze ernstige copd. ‘Ik ben terminaal en mijn wereld is klein geworden’, vertelt ze, overigens opvallend monter. Wat haar in leven houdt, is haar mobiele beademingsmachine die 24 uur per dag aan staat.

Maar nu is die machine niet langer een bron van lucht, het is ook een bron van zorgen. Zo’n apparaat vreet immers stroom. In haar eentje gebruikt mevrouw Storm (67) zo’n 4.400 kwh per jaar, ver boven het compensatie-energieplafond van 2.900 kwh per jaar. Ongeveer de helft van haar energiegebruik wordt veroorzaakt door haar behoefte aan zuurstof. Dus toen zij onlangs hoorde dat haar maandbedrag van 127 naar 412 euro zou stijgen, schrok zij zich een ongeluk. Hoe moet zij dat gaan betalen van haar AOW van 1.235 euro per maand? ‘Ik heb het uitgerekend, maar als ik mijn huur, energie en zorgverzekering moet betalen, is het geld op.’

Het levert een hoop stress op, zegt haar huisarts Marnix van der Leest. ‘Stress die juist deze groep niet kan gebruiken bij alle ernstige gezondheidsproblemen die er al spelen.’

Pech

Nu de gasprijzen snel dalen en de overheid ruimhartige steunpakketten heeft aangekondigd, zijn veel energie-gerelateerde problemen opgelost. Maar juist de mensen met de meeste pech in het leven hebben nu, wederom, pech. Chronisch zieken hebben vaak veel hogere energiekosten dan hun gezonde medeburgers: elektrische tilliften, rolstoelen, een hoog-laagbed - energieslurpers waarop niet valt te bezuinigen. ‘Ik wil best betalen voor mijn zuurstof, daar gaat het niet om’, zegt mevrouw Storm, ‘maar ik vind het zo oneerlijk dat ik door mijn aandoening boven het plafond kom. Ik heb geen sauna of een verwarmd zwembad.’

Er is een groep van zeker tienduizenden Nederlanders die door zorggerelateerde energiekosten in de problemen komen, zegt een woordvoerder van Ieder(in), de patiëntenvereniging voor mensen met een chronische ziekte. ‘Hoeveel het er precies zijn, is moeilijk in te schatten. Het kunnen er 20 duizend zijn, maar ook vele tienduizenden meer. ’

Dat geldt voor mensen met thuisbeademing of thuisdialyse, maar bijvoorbeeld ook met reuma of spasmes. ‘Als het net een paar graden warmer is in huis’, zegt de woordvoerder, ‘hebben met mensen met reuma soepeler gewrichten. Spasmes kunnen worden getriggerd als het koud is.’ Ook mevrouw Storm voelt zich veel benauwder als het vochtig is in huis. ‘Dan loop ik de hele dag te piepen.’

Het is zeker niet zo dat de overheid niets doet voor deze groep mensen: het energieplafond is juist voor deze groep mensen verhoogd naar 2.900 kwh; voor iedereen is er twee keer 190 euro energiecompensatie, in november en december; in 2023 is er een tegemoetkoming van 1.300 euro. En sommige gemeenten zetten bijzondere bijstand in.

Tijdens het uitlaten van haar hondje hoorde mevrouw Storm via via dat ze dat misschien bijzondere bijstand vanuit Amersfoort kan krijgen, iets wat in haar eigen gemeente Leusden niet lukte. Dus ze is meteen gaan bellen en mailen ‘Ik heb er een dagtaak aan’, verzucht ze.

En dan heeft mevrouw Storm nog geluk, zegt de woordvoerder, want voor thuisbeademing is er een vergoeding vanuit de zorgverzekering.

18 cent per uur

Bij haar verzekeraar, DSW, bedraagt die vergoeding 1,08 euro per dag, een bedrag gebaseerd op de stroomprijzen uit 2021 en een gemiddeld verbruik van 12 uur per dag. Als mevrouw Storm deze maandag de zorgverzekeraar belt met de vraag of de vergoeding omhoog kan, krijgt ze in eerste instantie nul op het rekest.

Ook DSW ziet wel in dat de vergoeding omhoog moet, zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot een dag later. ‘Maar wij vinden dat het ministerie een landelijke regeling moet opstellen die voor alle zorgverzekeraars geldt. Bijvoorbeeld dat wij achteraf de extra stroomkosten terugbetalen.’ Probleem is, zegt De Groot, dat wanneer de verzekeraar op eigen houtje een ruimere vergoeding instelt, veel patiënten die thuisbeademing nodig hebben aan het eind van het jaar overstappen naar DSW . En dat zou de verzekeraar weer opzadelen met te veel klanten met hoge zorgkosten.

Maar ook de Tweede Kamer en het ministerie hebben de druk op de verzekeraars inmiddels opgevoerd: een uurprijs van 18 cent voor de rest van het jaar zou redelijker zijn. Op woensdag willigt DSW de wens van het ministerie en besluit om die 18 cent per uur te gaan betalen, appt DSW-voorman De Groot. Het ministerie houdt in de gaten of andere verzekeraars volgen, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Voor mensen met wel meer stroomkosten maar geen thuisbeademing, is er nog geen oplossing. ‘Helaas is het binnen de systematiek van een prijsplafond niet mogelijk om verder te differentiëren op specifiek energieverbruik dat bijvoorbeeld gerelateerd is aan hulpmiddelengebruik of hoge stookkosten gerelateerd aan een aandoening’, schrijft minister Helder aan de Kamer.

Mevrouw Storm is nu, in elk geval voorlopig, uit de problemen. ‘Ik heb het geld van alle extra maatregelen in een apart potje gedaan, en daarmee red ik het nu voor de rest van het jaar.’