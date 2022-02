Hoe krijg je mannen weer binnen de grenzen?

Vrouwen maar ook enkele mannen protesteren eind januari op het Museumplein in Amsterdam tegen seksueel geweld tegen vrouwen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na de geruchtmakende uitzending van Boos over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de talentenshow The Voice werd op sociale media veelvuldig een cartoon gedeeld waarop een vrouw voor een muur staat. Op de muur is de tekst ‘bescherm uw dochters’ doorgestreept. Daaronder heeft de vrouw een nieuwe tekst geschreven: ‘onderwijs uw zonen’.

De tekening was een commentaar op uitlatingen die tv-baas John de Mol had gedaan in Boos. Volgens De Mol ervoeren vrouwen ‘kennelijk een soort schaamte’ om melding te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, terwijl daar wel de nodige ‘loketten’ voor waren.

Victim blaming, luidde de kritiek op De Mol. Waarom worden niet juist mannen op hun gedrag en verantwoordelijkheid aangesproken in dit soort kwesties?

Sinds deze week kan die vraag ook worden gesteld aan Mariëtte Hamer. De PvdA-politicus is aangesteld als regeringscommissaris seksueel geweld. In die hoedanigheid kan zij het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van seksueel wangedrag. Professionals die zich al langer bezighouden met dat probleem, hopen dat Hamer zal benadrukken dat mannen, als agressors, de grootste verantwoordelijkheid hebben om grensoverschrijdend gedrag te stoppen.

Over de bereidheid onder vrouwen om melding te maken van incidenten hoeft Hamer zich ogenschijnlijk minder te bekommeren. Die lijkt sinds de Boos-aflevering flink toegenomen. De telefoon staat bij instanties als Slachtofferhulp roodgloeiend. Ook bij andere meldpunten, zoals Mores, dat zich richt op grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector, stromen de meldingen binnen.

Mannenbastion

Vrouwen roerden zich ook bij een mannenbastion als Ajax. Dankzij hun ontboezemingen werd bekend dat Marc Overmars, oud-voetballer en financieel directeur van Ajax, vrouwelijke medewerkers lastigviel met dickpics. Als gevolg van die onthulling trad Overmars zondag terug. Vrouwen trokken deze week en eerder ook aan de bel bij de PvdA over het gedrag van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, die daarop zijn Kamerzetel opgaf. En vrouwelijke medewerkers van De Telegraaf meldden zich bij een vertrouwenspersoon om hun beklag te doen over hun collega Mick van Wely, een bekende misdaadverslaggever.

‘Mannen zijn meestal de veroorzakers van dit probleem, dus moeten ze ook deel worden van de oplossing’, zegt Jens van Tricht, oprichter van Emancipator, een organisatie die door middel van workshops mannen van hun vrouwonvriendelijke attitude probeert af te helpen. ‘Want met z’n allen houden mannen een giftige cultuur in stand van seksistische grappen, kleedkamerpraat, homofobie. Het is aan mannen om elkaar daar op aan te spreken.’

Initiatieven zoals die van Van Tricht, die scholen afgaat om jongens te wijzen op de kwalijke kanten van giftige mannelijkheid, zijn er wel meer in Nederland. Een ander voorbeeld is de campagne Beat the Macho uit 2015 van Rutgers, expertisecentrum voor seksualiteit. In workshops van Rutgers gingen jonge mannen met elkaar in gesprek over de druk die ze ervoeren van bestaande normen over mannelijkheid. Probleem alleen is dat dergelijke initiatieven gefragmenteerd zijn en geen vaste plek hebben in het onderwijs, waar het burgerschap van jonge mensen in belangrijke mate wordt gevormd.

‘Seksuele vorming is meer dan alleen kennis opdoen over geslachtsgemeenschap en soa’s’ zegt Yuri Ohlrichs, seksuoloog bij Rutgers. Ohlrichs is ook de auteur van Zo praat je met jongens over seks, een recente handleiding voor docenten en andere professionals. ‘Op school kun je benadrukken dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een probleem is van iedereen, en dat je iedereen nodig hebt om tot een oplossing te komen. Dat maakt de insteek positief en niet een van schuld en verantwoording afleggen.’

Verplicht lespakket

De professionals op dit gebied hebben in elk geval een grote groep ouders aan hun kant. Uit een recente peiling van EenVandaag blijkt dat een overgrote meerderheid van de 29.000 ondervraagden vindt dat een lespakket over seksueel grensoverschrijdend gedrag verplicht gesteld moet worden.

Van Tricht voegt toe dat je deze ‘resocialisatie’ van jonge mannen ook buiten het onderwijs kunt bevorderen. Mariëtte Hamer zou volgens hem kunnen denken aan landelijke campagnes om mannen op hun collectieve verantwoordelijkheid aan te spreken. Volgens Van Tricht is daarbij wel belangrijk dat in zulke campagnes niet de plank wordt misgeslagen met een inhoud die genderstereotypen juist bevestigt. Jammerlijk voorbeeld is de Sire-campagne ‘Laat jongens weer écht jongens zijn’ uit 2017, bedoeld om ‘echt jongensgedrag’ – druk en stoer doen – meer ruimte te geven.

Hamer kan daarnaast nog een eigen idee afstoffen. In 2010, toen ze nog PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer was, stelde ze het Plan van de Man op. Dat werd overhandigd aan Ronald Plasterk, toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het tienpuntenplan was bedoeld om de positie van mannen en vrouwen gelijk te trekken. Eén punt betrof de seksuele vorming van jongens. Die moest een ‘respectvolle omgang met meisjes’ worden bijgebracht. ‘Hiertoe moeten zij reeds op jonge leeftijd onderwezen worden.’