Hoe kon ik zo stom zijn? Een lege tank, in Texas. Ik voel me een rijdend cliché

Eerst grinnik ik nog. De brandstofwijzer op mijn dashboard kruipt omlaag. Ik stel me voor wat er zou gebeuren als die straks, hier, de bodem bereikt. Urenlang doorkruis ik al de weerbarstige woestenij van West-Texas, tussen cactussen en gezandstraald steen, bijna zonder een mens te zien.

Van alle volken ter wereld verbruiken Amerikanen de meeste benzine, jaarlijks zo’n 1.600 liter per persoon (in Nederland 332 liter). De Texanen prijken fier bovenaan. Een op de tien liter wordt hier verreden. Ik begrijp waarom.

Mijn benzine gaat, toegegeven, harder dan verwacht. Het is geen echte zorg. Volgens de teller kan ik nog 110 mijl vooruit. 177 kilometer. Komt goed.

De eenzaamheid is bedwelmend. Toen ik net een uur geen tegenliggers zag, misschien wel voor het eerst in mijn leven, schreeuwde ik uit het open raam. Een poos geleden is dat. 80 mijl. Als een spook doemt het laatste pompstation op in mijn gedachten. Al die bonnetjes declareren, gedoe op driekwart tank: ik zou de volgende wel pakken.

Benzine is politiek. Weinig maakt in dit land meer los. Toen de benzineprijs dit voorjaar record na record brak, tot 1,29 dollar per liter, bleek dat het ultieme Republikeinse wapen. Bedreigde democratie? Kansenongelijkheid? Klimaatverandering? Laten we éérst praten over de pomp. Dat werkt. In sommige staten is meer dan 90 procent van de bevolking van een auto afhankelijk. Benzine is hier, letterlijk, een levensmiddel.

50 mijl. Wie helpt me straks? ‘Tanken’ voeg ik toe aan mijn minst favoriete mentale categorie: dingen die ik had moeten doen.

Texas telt 11.388 tankstations, de meeste van het land. Je moet ze wel weten te vinden. Geen bereik. De kaart is gedegradeerd tot een dolend blauw balletje tegen een existentiële witte achtergrond. Had ik vooraf moeten downloaden.

Benzine is religie. ‘Pray for low gas prices’ las ik op een kerkbord. In augustus dook de literprijs weer onder de dollar. Volgens analisten kan dat voor Joe Biden, bij de tussentijdse verkiezingen, even bepalend blijken als zijn beleid. Ik vraag me af of hij daar weleens van baalt.

Mij is het lachen definitief vergaan. 20 mijl. Hoe kon ik zo stom zijn? Een lege tank, in Texas. Ik voel me een rijdend cliché.

Airco uit. Het zweet loopt nu in straaltjes over mijn rug. Ik zie de mijlen weglekken, 15, 13, 10. Het majestueuze landschap lijkt nu hard en onvergefelijk. Heuvelafwaarts laat ik het gas los. Elke keer dat de motor gromt, draait mijn maag om. Fucking Europeaan, met mijn pathetische schreeuw.

Dáár! In de leegte tekent zich een uitspanning af met twee vuurrode pompen. G-A-S. Gasoline. Verlaten. Ik zoek waar ik mijn creditcard moet insteken. Dan stapt een man met zwarte hoed en snor uit de schaduw. Ik wijs op de pomp. Hij haalt zijn schouders op. ‘Die is al jaren leeg, vriend.’

Ik sta als aan de grond genageld. De man grijnst. ‘Geen zorgen’, gromt hij: er staat een jerrycan klaar. Ik krijg het gevoel dat dit niet de eerste keer is. Hij staart naar mijn pas. ‘Cash only, vriend.’ Weer wil ik schreeuwen. Ik heb niet gepind.

De man wijst me met tegenzin de weg wijst naar het echte tankstation. 7 mijl verderop. Heuvelopwaarts. Ik heb nog 9 in de tank. In slakkentempo volg ik zijn instructies. Pas als de pomp zoemt, mechanische muziek, durf ik weer voorzichtig te grinniken.