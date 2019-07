Hoe kon e-sigaret Juul zo’n komeetachtige opkomst hebben?

3,1 procent van Nederlanders neemt wel eens een e-sigaret

De e-sigaret is in 2003 in China ontwikkeld. Een jaar later deed de sigaret-zonder-tabak haar intrede op de markt in Europa en Amerika. In 2017 gebruikte 3,1 procent van de volwassenen in Nederland wel eens een e-sigaret volgens cijfers van het CBS. Het gaat dan om elektronische sigaretten die voldoen aan de eis van maximaal 20 milligram nicotine per milliliter vloeistof.

Het Amerikaanse merk Juul is in Nederland niet toegestaan, omdat het 59 mg nicotine per ml nicotine bevat. Naast de hoge dosis nicotine heeft ook het ontwerp en gebruiksgemak Juul in Amerika populair gemaakt. Het heeft een simpel systeem en past in een broekzak. Waar de meeste andere e-sigaretten met een verdamper werken, waar je de e-liquids zelf in moet druppelen, maakt de Juul gebruik van voorgevulde cartridges. Die zijn eenvoudig te bevestigen aan de batterij, die de vloeistof verwarmt en de damp creëert die geïnhaleerd kan worden. De batterij is op te laden via een usb-aansluiting.

Binnen de Europese Unie geldt een maximum van 20 mg nicotine vanwege vergiftigingsgevaar. Ook de nicotinezouten zijn een verschil met de doorgaans gebruikte ‘free base’-nicotine, en zorgen voor een snellere opname van de nicotine. Grote dampwolken komen er dus niet van de Juul af, want het is juist de bedoeling de rook over de longen te roken.