Hoe komen de ruim 20 duizend westerse raketten Oekraïne binnen? Via de lucht is te riskant

Canadese wapenleveranties 19 februari in Lviv. Beeld REUTERS

‘Gisteren aangekondigd, vandaag take off 💪’, twitterde minister van Defensie Kajsa Ollongren zondag bij foto’s van Nederlandse wapens die in een transporttoestel werden ingeladen. De zevenhonderd antitank- en luchtdoelraketten en scherpschuttersgeweren waren, aldus de minister, inmiddels ‘op weg naar Oekraïne’. Over de route zweeg ze echter in alle talen.

Ook een ander Navo-land, Canada, voerde donderdag de wapenleveranties fors op. Defensieminister Anita Anand zei dat 4.500 antitank-raketten en 7.500 handgranaten aan Oekraïne worden geleverd. Dit komt bovenop de honderd antitank-raketten, tweeduizend stuks munitie, zeshonderd scherfvesten en 390 duizend legermaaltijden die Canada al naar Oekraïne heeft gestuurd.

Ottawa wil eveneens niet zeggen hoe alles het belaagde Oekraïense leger moet bereiken. Een militaire confrontatie met Rusland moet immers te allen tijde worden voorkomen. Bovendien moet het Russische leger geen aanwijzingen krijgen over hoe de bevoorrading verloopt: via welk buurland van Oekraïne de spullen worden aangevoerd en hoe daarna de transportroutes naar de legeronderdelen lopen. Ondertussen blijven de militaire toezeggingen aan Kyiv maar binnenstromen.

Gisteren aangekondigd, vandaag take-off 💪 https://t.co/DWu2c7iZu3 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) 27 februari 2022

Munitie raakt op

Er gaat geen dag voorbij of alweer een land maakt bekend dat het Oekraïense leger een partij wapens tegemoet kan zien. De teller van het Forum on the Arms Trade, dat de leveranties bijhoudt, stond vrijdag op 22 landen én de EU. Haast is geboden om de enorme hoeveelheid militair materieel het oorlogsgebied binnen te krijgen. Rusland voert de strijd flink op en de omsingeling van Kyiv is slechts een kwestie van tijd. Voorraden raken ook snel op.

‘De tactische eenheden van Oekraïne begonnen het conflict met tien dagen munitie en dat zal nu verminderd zijn’, aldus militair deskundige Jack Watling van de Britse dentank Rusi tegen de Financial Times. ‘Er ligt meer opgeslagen maar het moet worden verplaatst naar de operationele eenheden. Dat is lastig als ze worden omsingeld.’

De Oekraïners moeten ook vrezen dat de Russen meer en meer de bevoorrading zullen proberen af te snijden. Het gevaar dreigt dan dat het Oekraïense leger in tweeën gespleten wordt, ten oosten en ten westen van de rivier de Dnipro. De verdediging van met name Charkiv wordt dan een groot probleem.

Now listing more than 20 countries sending/pledging weapons for #Ukraine, plus civil society-based assessments and statements. (Ping us if you see missing info or errors) https://t.co/Gs4tnANkDB pic.twitter.com/oVnKf2zjUq — ForumArmsTrade (@ForumArmsTrade) 1 maart 2022

Doorvoerlanden

Tot de oorlog uitbrak, werd Oekraïne via de lucht van Westerse wapens voorzien. De Amerikaanse ambassade in Kyiv twitterde voortdurend dat er weer een nieuwe partij antitank-raketten was aangekomen in de hoofdstad. Maar omdat de Russen het Oekraïense luchtruim nu in grote mate beheersen, zijn deze landingen niet meer mogelijk.

Daarbij komt dat veel vliegvelden en luchtmachtbases in de eerste dagen van de oorlog zijn gebombardeerd door de Russen. Ook geheime droppings ’s nachts zijn uitgesloten, omdat de VS en Europa als de dood zijn dat hun vliegtuigen uit de lucht worden geschoten en er dan een confrontatie met kernmacht Rusland dreigt. Het Westen vreest met name het moderne Russische luchtverdedigingssysteem S-400, dat vijandelijke vliegtuigen binnen een straal van 400 kilometer kan neerhalen.

De enige mogelijkheid is dus over land, via de vier Navo-lidstaten Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Hongarije voelt er echter niets voor om als doorvoerland te worden gebruikt. ‘Zulke leveranties kunnen het doelwit worden van vijandelijke militaire actie’, aldus minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto maandag. ‘We moeten ervoor zorgen dat we niet betrokken worden bij deze oorlog.’

Satellite images via @ImageSatIntl show airfields in #Belarus & Russia - with plenty of planes & helicopters. #Ukrainian air force state "These are the main airfields from where the Russian Federation carries out air strikes on #Ukraine." https://t.co/999V5MWw4g pic.twitter.com/sPTUDFYKb5 — Glasnost Gone (@GlasnostGone) 4 maart 2022

Javelin-leveranties

Omdat Polen, dat een bijna zeshonderd kilometer lange grens met Oekraïne heeft, Kyiv volop steunt, fungeert het nu als belangrijkste doorvoerland. De Oekraïense president Volodymyr Zelenski prijst voortdurend zijn goede band met zijn Poolse collega Andrzej Duda. ‘Oekraïne heeft de volledige steun van Polen in de strijd tegen de agressie van het Kremlin’, twitterde Duda onlangs na een telefoontje met Zelenski.

De wapens worden naar verluidt via transporteurs Oekraïne binnengebracht, maar beide landen willen de doorvoer van het wapentuig niet aan de grote klok hangen om te voorkomen dat die in gevaar wordt gebracht. De VS zijn tevreden hoe de Westerse transporten tot nu toe verlopen. ‘Wij geloven dat ze in de juiste handen terechtkomen’, aldus een Pentagon-functionaris dinsdag over de wapens. ‘En ze worden actief ingezet.’

Een groot voordeel is dat het westen van Oekraïne, in het bijzonder Lviv, redelijk veilig is en tot nu toe aan de oorlog wist te ontkomen. Maar dat kan snel veranderen als de Russen zich meer gaan richten op het bestrijden van de wapentransporten. Moskou heeft immers in de afgelopen week kunnen zien hoe effectief met name de Amerikaanse Javelin-antitank-raketten zijn tegen Russische pantserwagens en tanks. De VS en de bondgenoten hebben de Javelin-leveranties opgevoerd sinds de oorlog begon.

Uit satellietfoto’s blijkt dat de Russische luchtmacht over genoeg gevechtsvliegtuigen en helikopters beschikt in Belarus, van waaruit het aanvallen uitvoert op doelwitten in Oekraïne. Maar tot nu toe is niet naar buiten gekomen dat de Russische luchtmacht aanvallen uitvoert op de wapentransporten in West-Oekraïne, die kwetsbaar zijn vanuit de lucht. Waarom de Russen hiertoe nog niet zijn overgegaan, verbaast ook Washington en de bondgenoten.