Hoe kijken zwevende kiezers naar de Ollongrenblunder? ‘Rutte heeft dictatoriale trekjes gekregen’

Wim de Jong (35), Buren

Zweefde: tussen CDA, VVD, FvD en BoerBurgerBeweging

Gestemd: CDA

Wim de Jong Beeld Eva Faché

‘In een filmpje hoorde ik Rutte zeggen dat het niet verder zou worden uitgezocht wie die opmerking over Omtzigt had gemaakt. Dat vond ik wel erg makkelijk. In het verleden kon Rutte dingen vaak makkelijk van zich af laten glijden, maar dit vind ik anders. Ik heb Omtzigt hoog zitten en zie om me heen, vooral op sociale media, een hoop steunbetuigingen aan zijn adres. Het loopt niet echt lekker bij het CDA, vind ik. Eerst dat Hugo de Jonge geen lijsttrekker werd en nu dit met Omtzigt. Ik hoop alleen niet dat het CDA de kont tegen de krib gaat gooien, dat zou zonde zijn. Ze moeten straks gewoon met de VVD gaan regeren. En Omtzigt moet binnenboord blijven. Een eigen partij beginnen lijkt me niet handig, al is het wel zijn kans om zieltjes te winnen, natuurlijk. Maar dan raakt het politieke landschap veel te veel versnipperd.’

Herman Coenen (44), Gulpen

Zweefde: tussen VVD, PvdA, D66, GL & SP

Gestemd: D66

Herman Coenen Beeld Eva Faché

‘Ik schaam me er bijna voor dat ik aan het begin van de verkiezingstijd nog serieus nadacht over de VVD. Toen had ik vertrouwen in de rust die Rutte uitstraalde, maar wat een dictatoriale trekjes heeft hij inmiddels gekregen. Bij de toeslagenaffaire bepaalde hij zelf maar even dat niemand daarvoor weg hoefde. En nu wil hij ook weer zelf bepalen dat niemand verantwoording hoeft af te leggen voor deze formatieblunder? Voor mijn gevoel heb je er dan zelf wat mee te maken. Het raakt de kern van de democratie: van een volksvertegenwoordiger blijf je af en die ga je op geen enkele manier muilkorven. En als die opmerking van Kaag kwam? Dan ben ik allereerst enorm teleurgesteld, maar dan zou zij ook moeten opstappen. Ik verwacht dat de formatie sowieso lang gaat duren. Ik was blij met de grote winst van D66, maar door het verlies van veel andere partijen is een brede coalitie zonder de VVD helaas vrijwel onmogelijk.’

Noura el Ayachi (42), Schoonhoven

Zweefde: tussen VVD & D66

Gestemd: SP

Noura el Ayachi Beeld Jiri Buller

‘Hoewel ik in 2017 VVD stemde, heb ik nu op Renske Leijten van de SP gestemd. Omdat zij zich, net als Pieter Omtzigt, hard heeft gemaakt voor de toeslagenaffaire. Er is op dit moment veel aan de hand met checks and balances. Soms staan Kamerleden met hun rug tegen de muur door de machtspositie van het kabinet. Ik zou graag zien dat dit verandert en hoop dat Omtzigt een belangrijke rol gaat spelen in het kabinet.

Ik twijfel aan de uitspraken van Ollongren en Jorritsma. Zij zeggen geluiden uit de media te hebben opgevangen over de positie van Omtzigt. Maar waar heeft dat dan precies gestaan? Ik heb dat niet meegekregen. En iemand met zoveel voorkeursstemmen als Omtzigt, zou je die überhaupt elders moeten willen plaatsen? Als verkenner moet je je niet baseren op de media, maar op de kiezer en op partijprogramma’s. Ik snap wel dat de Kamer meer wil weten over die opmerking op dat notitieblok. Het is goed dat de ex-verkenners in persoon verantwoording gaan afleggen.’