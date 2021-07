Hoe kan ik mij laten testen in de gele reislanden?

Een sneltestlocatie onder de Eiffeltoren in Parijs. Zonder negatieve test of vaccinatiebewijs mag je de toren niet in. Bezoekers die hun test zijn vergeten kunnen er hier gauw een halen. Beeld EPA

Het kabinet heeft de reisadviezen versimpeld. Voortaan staan landen binnen de EU alleen nog maar op geel of op groen (tenzij ergens een nieuwe, gevaarlijke variant om zich heen grijpt). Wie uit een geel land terugkomt naar Nederland, niet volledig gevaccineerd is of herstelt van corona, moet een negatief testbewijs hebben. Die verplichting geldt vanaf 12 jaar. Met name volwassenen zijn volledig gevaccineerd, de vaccinatiegraad is momenteel 59 procent, waardoor vooral gezinnen met kinderen hier de gevolgen van zullen merken. De testverplichting gaat op 8 augustus in.

Reizigers uit ‘groene’ vakantielanden zoals Duitsland en Italië hoeven zich niet te laten testen. In theorie kunnen die landen tijdens een vakantie wel op ‘geel’ springen, maar de nieuwe manier van het geven van reisadviezen heeft als doel vakantiegangers meer duidelijkheid en voorspelbaarheid te verschaffen. Bij het bepalen van de kleur van een land spelen de volatiele besmettingscijfers een minder belangrijke rol dan voorheen.

Spanje

De Nederlandse toerist die het deze zomer aandurft om naar Spanje te reizen, doet er goed aan een beetje Spaans te spreken. Net als Nederland staat het land vol met commerciële testaanbieders, met, ook in rurale gebieden, testlocaties in de grotere steden. Geen vuiltje aan de lucht dus, tot je erachter komt dat de meeste testaanbieders hun informatie alleen in het Spaans geven. Een online vertaalprogramma als Google Translate doet vaak wonderen. Ga voor je reis ook na wie in je kennissenkring een (klein) woordje Spaans spreekt. Bij sommige aanbieders, zeker in minder toeristische gebieden, kan het nodig zijn om te bellen.

Voor reizigers naar de populairste vakantieoorden is de route naar een testbewijs het simpelst. Wie naar Alicante, Ibiza of de Canarische eilanden vliegt, kan zich laten testen op de luchthaven. De informatie erover is online in het Engels vinden. Dat geldt ook voor de grootste steden. Voor 30 euro kun je op de luchthaven van Barcelona al een test halen. Omdat een sneltest voldoet, hoeven deze Nederlanders niet dagen van tevoren de tijdrovende tocht naar de luchthaven te maken. Iets eerder aankomen op de dag van vertrek is voldoende. Een afspraak vooraf kan nodig zijn.

Portugal

Madeira staat bekend om zijn kleurrijke bloemenpracht, maar deze zomer probeert het Portugese eiland toeristen met ander aas te lokken: gratis coronatesten. Ook Nederlandse reizigers kunnen voor hun terugvlucht kosteloos een PCR- of sneltest laten uitvoeren. Een afspraak maken in de speciaal gebouwde app is zo gepiept, belooft Madeira.

Het vasteland van Portugal volgt dat voorbeeld niet, maar een aanslag op je portemonnee is de verplichte coronatest niet. Honderden apotheken, die op (helaas Portugeestalige) overheidswebsites te vinden zijn, bieden sneltests voor vliegreizen aan vanaf 25 euro. Binnenlopen zonder afspraak kan op sommige locaties, al kan vooraf bellen geen kwaad – met een beetje geluk spreekt de apotheker Engels.

De geliefde Algarve, met bekende toeristensteden als Faro en Albufeira, is met heldere informatie in het Engels duidelijk ingesteld op buitenlandse bezoekers. Zij kunnen ook altijd een (snel)test laten uitvoeren op een van de internationale luchthavens, in Faro, Porto of Lissabon.

De uitslag volgt snel: in Lissabon krijg je voor 25 euro je reisbewijs gegarandeerd binnen 45 minuten. Mits je negatief test, uiteraard. Deze sneltests zijn ook via de luchtvaartmaatschappij te regelen. Wie boekt bij de Portugese maatschappij TAP en vliegt vanaf Lissabon, krijgt nog 4 euro korting ook.

Frankrijk

In het tweede vakantieland van Nederlanders (na Duitsland) lijkt aan testlocaties geen gebrek. Wel zijn de testlocaties voornamelijk geconcentreerd in de steden: kampeerders aan de Franse westkust zijn vooral aangewezen op Bordeaux. Op luchthavens zijn weinig tot geen testmogelijkheden.

Op weg naar huis langs een testlocatie rijden voor een PCR-test kan, maar houd er dan rekening mee dat de testuitslag een dag op zich kan laten wachten. Een antigeentest is sneller, daar krijg je de uitslag met een beetje mazzel al binnen een kwartier, schrijven Nederlandse reizigers online over hun ervaringen. Wel kan het testen zelf door de administratie even duren.

Voor Fransen zijn de coronatesten gratis, toeristen moeten er wel voor betalen. Een PCR-test kost 49 euro, de antigeentest moet 29 euro kosten.

Griekenland

Wie vanuit Griekenland teruggaat naar Nederland, kan vooral op de luchthavens terecht voor een antigeen- of PCR-test. In de grote steden als Athene of Thessaloniki kun je ook bij medische klinieken of testcentra terecht, in de kleine plekken en op de eilanden zijn de mogelijkheden beperkter. Via luchtvaartmaatschappij Aegean Air kun je op 43 locaties een testafspraak maken. Een snelle antigeentest kost 18 euro, een PCR-test 50.

Als je je vlak voor de vlucht naar Nederland nog op de luchthaven wil laten testen, moet je wel op tijd vertrekken. De uitslag van een antigeentest laat drie uur op zich wachten en er kan een rij staan bij de testlocatie. De uitslag van een PCR-test komt na zo’n 24 uur.

Ondertussen gebruikt Griekenland zelf ook een passenger locator form. Daarop dien je gegevens van het reisgezelschap, de verblijfslocatie en medische informatie zoals met welk vaccin je bent ingeënt te noteren. Bij aankomst op de luchthaven wordt er streng op het formulier gecontroleerd. Bovendien kun je op de luchthaven willekeurig uit de rij worden gehaald om een sneltest te doen.

Met medewerking van Rosa van Gool