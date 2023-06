Hoe kan de vermiste onderzeeër bij de Titanic worden gered?

Onderzeeër Titan Beeld OceanGate Expeditions

De tijd dringt, voor de inzittenden van OceanGate Expeditions. Zondag begon de onderzeeër Titan 700 kilometer buiten de kust van Newfoundland aan zijn duik richting de Titanic, om een uur en 45 minuten later het contact te verliezen met het begeleidend schip aan de oppervlakte, een Canadese ijsbreker.

Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Vliegtuigen en schepen met radarapparatuur zoeken boven het wateroppervlak of de duikboot ergens in de Atlantische oceaan ligt te dobberen. ‘Dat zou het meest positieve scenario zijn', zegt Erik Hasselman, directeur van U-boat Worx, een ontwerper en fabrikant van duikboten. Van het Bredase bedrijf zijn wereldwijd zo'n 60 duikboten operationeel die tot een diepte van 2,5 kilometer kunnen gaan. Ter vergelijking: wie een beginnerscursus duiken volgt, komt niet dieper dan 18 meter.

Een somberder scenario is dat de Titan nog onder water in problemen verkeert. Schepen in de buurt zoeken met sonar apparatuur of ze de duikboot daar kunnen vinden. Hasselman: ‘De duikboot zal vast een ‘pinger’ aan boord hebben, een apparaatje zo groot als een halveliterblik dat om de zoveel tijd een signaal uitzendt. Dat werkt vergelijkbaar met de zwarte doos van een vliegtuig.’

De onderzeeërs van U-boat Worx hebben nog een extra noodsysteem, waarbij een kilometers lang touw met een boei naar de oppervlakte schiet. Die boei geeft een signaal af dat satellieten en vliegtuigen kunnen oppikken. ‘Zo kun je de duikboot makkelijker vinden en hem indien nodig ook weer omhoog takelen. Ik weet niet of de duikboot van OceanGate Expeditions ook zo'n systeem heeft.’

Maximaal 100 meter diepte

Bij een reddingsoperatie kunnen professionele duikers tot maximaal 100 meter diepte komen om de situatie te beoordelen en touwen te bevestigen. Bevindt de duikboot zich op grotere diepte, dan zal dit moeten gebeuren met onderwaterrobots of vanuit een andere duikboot. Voor duikboten geldt: hoe dieper het schip moet kunnen varen, hoe zwaarder de constructie om de enorme waterdruk te weerstaan. De 6,7 meter lange duikboot van OceanGate weegt ruim 10 ton.

De diepste reddingsactie tot op heden vond plaats in 1973, toen de Pisces III in de problemen kwam voor de kust van Ierland. Aan boord bevonden zich twee mannen die werkten aan de aanleg van een trans-Atlantische telefoonkabel. De duikboot strandde op 480 meter diepte, waar de mannen in het donker wachtten op redding, met nog 64 uur zuurstof in de tanks. Toen reddingswerkers erin slaagden de Pisces III naar het oppervlak te takelen en het luik te openen, was er nog maar voor 12 minuten zuurstof over.

De duikboot van OceanGate Expeditions bevindt zich mogelijk op een nog veel grotere diepte in de oceaan. Het schip is gebouwd voor expedities naar het wrak van de Titanic, op 3,8 kilometer onder het wateroppervlak.

Aan boord van de Titan zijn twee personeelsleden en drie passagiers, die elk zo'n 228 duizend euro betaalden voor deelname. Een van hen is de Britse zakenman Hamish Harding, die eerder ook als toerist enkele minuten in de ruimte verkeerde. Ook aan boord: een van Pakistans rijkste ondernemers, Shahzada Dawood, en zijn 19-jarige zoon Suleman. In een verklaring roept hun familie op te bidden voor een behouden terugkomst.

Turen naar de Titanic Het is een van de meest tragische scheepsrampen aller tijden, het zinken van de Titanic in 1912. Het cruiseschip ramde op zijn eerste overtocht een ijsberg, waarna het zonk. Bij de ramp kwamen meer dan 1.500 opvarenden om het leven. Het wrak werd pas in 1985 gevonden, bij een Frans-Amerikaanse expeditie. Sinds die tijd bezochten wetenschappers en rijke avonturiers de restanten van de Titanic vaker. Het bedrijf OceanGate Expeditions maakte met zijn duikboot in 2021 de eerste retourvaart richting de Titanic.