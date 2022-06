Hoe is de Nederlandse pedo-activist Nelson M. in de val gelopen in Mexico?

Persconferentie over Nelson M., die in Mexico is aangehouden na te zijn gevlucht uit Nederland. Evelien Hölksen van Free A Girl luistert naar Tim Ballard van Operation Underground Railroad. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hij stond op het punt om een deal te sluiten. Nelson M. had bij een metrostation bij het beroemde park Chapultepec, aan de rand van Mexico-Stad, afgesproken met een potentiële klant. Vlak voordat de koop kon doorgaan, werd hij in de boeien geslagen door de Mexicaanse politie. De agenten vonden in zijn schoudertas een vuurwapen, een poeder dat op cocaïne leek en een vel papier met daarop kinderporno geprint.

Dat is wat de openbaar aanklager uit Mexico-Stad woensdag vertelt op een persconferentie in het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam. Op uitnodiging van de organisaties Free A Girl en Operation Underground Railroad is Laura Angelina Borbolla Moreno speciaal overgevlogen om het onderzoek van de Mexicaanse autoriteiten toe te lichten.

Op beelden van de aanhouding torent de geboeide Nederlander twee koppen boven het Mexicaanse arrestatieteam uit. Een van de agenten leest hem zijn rechten voor en vraagt of hij het begrijpt. ‘Nee’, zegt M. Bij een huiszoeking daarna worden drie laptops, een telefoon en meerdere usb-sticks en harde schijven met een grote hoeveelheid kinderporno aangetroffen. Volgens de aanklager gaat het om 4 terabyte aan materiaal.

De Mexicaanse autoriteiten pakken groot uit met de arrestatie van Nelson M. (27), de Nederlander die begin dit jaar – terwijl er twee rechtszaken tegen hem liepen – naar Mexico vluchtte om daar politiek asiel aan te vragen. Hij zou de leider van een internationaal netwerk van kinderhandelaars en pedoseksuelen zijn. Na een tip begon de politie een onderzoek, waarbij M. in de gaten werd gehouden met beveiligingscamera’s.

Wie is Nelson M. precies en hoe liep hij in Mexico in de val?

Extreme uitlatingen

Nelson M. is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de bekendste pedo-activisten van Nederland. In 2015 schreef hij (onder een pseudoniem) een opiniestuk in de Volkskrant, waarin hij uit de kast kwam als pedofiel. ‘Voor mij is de romantische aantrekkingskracht veel belangrijker dan de seksuele’, beweerde hij destijds, ‘en staat zowel persoonlijk als moreel het belang van het kind voorop.’

In de jaren daarna werden zijn uitlatingen en acties steeds extremer. Hij richtte een politieke partij op waarmee hij het bezit van kinderporno wilde legaliseren en seks tussen een 12-jarige en een volwassene wilde toestaan. Tijdens Pride Amsterdam deelde M. in 2019 flyers met de leus #PedoPride uit, met het doel om een plek voor pedofielen te bemachtigen binnen het evenement.

In 2020 zei M. in het NTR-programma Danny op straat dat kinderen van 2 of 3 jaar zelf kunnen beslissen of zij seks willen met een volwassene. ‘Een kind van 2 of 3 jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of het een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan. Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.’

Vlucht uit Nederland

M. sloot zich aan bij een besloten e-mailgroep met oud-leden van de verboden pedofielenclub Vereniging Martijn. RTL Nieuws ging in 2019 undercover in die groep en ontdekte dat daar tips om kinderen te misbruiken uit het zogenoemde ‘Pedohandboek’ werden gedeeld. Drie betrokkenen, onder wie M., werden gearresteerd. M. had volgens het Openbaar Ministerie kinderporno in bezit.

De rechtszaken over de voortzetting van de verboden vereniging en het bezit van kinderporno liepen nog toen Nelson M. in februari naar Mexico vluchtte. Hij wilde daar politiek asiel aanvragen omdat in Nederland zijn mensenrechten geschonden zouden worden. Zijn advocaat Theo Hiddema zei destijds verrast te zijn door de vlucht van M.

De stichting Free A Girl, die strijdt tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, startte in het voorjaar een petitie om te voorkomen dat M. politiek asiel zou krijgen in Mexico. Drie weken geleden schakelde Free A Girl de Amerikaanse stichting Operation Underground Railroad (OUR) in om te helpen bij de jacht op M. OUR heeft vervolgens de Mexicaanse politie getipt en zou geholpen hebben bij het onderzoek.

Wat precies de bijdrage was van OUR aan het onderzoek, wil oprichter Tim Ballard, een Mormoonse oud-geheim agent, op de persconferentie niet zeggen. Hij zegt wel dat OUR een speciale speurhond aan de politie leverde die getraind is om harde schijven en apparatuur te detecteren. Net als Evelien Hölsken van Free A Girl is Ballard woedend dat de Nederlandse justitie de Mexicaanse autoriteiten niet heeft ingelicht over het verleden van M.

Berechting

In Mexico bleef Nelson M. zich de afgelopen maanden roeren op sociale media. In april zette hij een video online waarin hij vertelde dat hij aangifte wegens beroving had gedaan. ‘De politie was erg vijandig’, zei hij. ‘Je had seks met een prostituee en bent beroofd, zeiden ze. Maar ik had geen seks met een prostituee, ik heb een twink versierd.’ Twink is in de homoscene een term voor een jong uitziende man. De agenten zouden tegen hem gezegd hebben dat hij ‘waarschijnlijk aids’ had omdat hij gay was.

Een week geleden kreeg de politie van Mexico-Stad een anonieme melding van een potentiële klant van M., vertelt aanklager Laura Angelina Borbolla Moreno. Het zou gaan om een man aan wie M. kinderporno had aangeboden. Ook zou er sprake zijn van ‘het kopen van een adolescent’, met als doel het vervaardigen van kinderporno. Op basis van de melding begon de politie M. in de gaten te houden. Waarom de potentiële klant de politie belde, weet Borbolla Moreno niet. Uitlokking is een mogelijk scenario.

Het Nederlandse OM heeft geen betrokkenheid gehad bij de aanhouding van M., zegt een woordvoerder. Ook is het OM vooralsnog niet van plan om een uitleveringsverzoek uit te sturen. ‘Het gaat om strafbare feiten die M. daar gepleegd zou hebben. Het is aan de Mexicaanse autoriteiten om te bepalen of ze hem gaan berechten.’ M. kan in Nederland alsnog bij verstek veroordeeld worden, maar het is nog onbekend of en wanneer de zaken hervat worden.

De strafmaat per delict in Mexico loopt van minimaal 10 jaar tot maximaal 50 jaar, zegt de aanklager. En de straffen kunnen op elkaar stapelen.