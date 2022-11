Hoe inhalige cardiologen een zorginfarct veroorzaakten in het Isala-ziekenhuis

Het Hartcentrum in het Zwolse ziekenhuis Isala was een succesverhaal. Nu is het een besmette naam in Nederland. Wat ging er mis? ‘Het ging ze alleen maar om geld, geld, geld.’

‘Alsof ik vanuit de eerste divisie in één keer promotie maakte naar de Champions League.’ Zo voelt het voor een jonge cardioloog als hij enkele jaren geleden in het Hartcentrum van het Isala Ziekenhuis in Zwolle komt te werken. Veel hoger kun je niet stijgen, als cardioloog.

De werkelijkheid valt niet tegen. Op zijn eerste dag vraagt de secretaresse hem om zijn lunchvoorkeuren door te geven voor de brasserie naast het ziekenhuis, die iedere dag luxe broodjes bezorgt. ‘Die verdiende jaarlijks tienduizenden euro’s aan onze lunch.’

Ook de vrijdagmiddagborrel heeft de allure van een topcentrum. ‘Als ik om half vijf aankwam, was die al twee uur aan de gang en stonden er zes dure, geopende flessen wijn op tafel.’ Ook hier geen zorgen om de rekening, valt hem op: de vertegenwoordiger van een pacemaker-fabrikant rekent af met de bedrijfscreditcard.

Kende Zwolle begin jaren tachtig nog twee kleine regionale ziekenhuizen, het uit een fusie ontstane Isala groeit daarna snel uit tot het grootste ziekenhuis van Nederland. Nergens worden op jaarbasis meer patiënten ontvangen dan in Zwolle. Die explosieve groei heeft het in grote mate te danken aan de cardiologie-afdeling.

Kundige en eigenzinnige cardiologen experimenteren er al in de jaren tachtig met stents, de flexibele buisjes die een dichtslibbend bloedvat openhouden. In 1990 heeft het Isala-ziekenhuis een wereldprimeur: de eerste stentplaatsing bij een patiënt met een hartaanval. De ontdekking gaat de wereld over.

Het provinciale Hartcentrum ontwikkelt zich in de volgende decennia tot hofleverancier van hoogleraren en koploper in zwaargespecialiseerde hartzorg. Van die grandeur is nu weinig meer over. Het ongekende succesverhaal van het Zwolse Hartcentrum is na een aantal harde klappen verworden tot een immense chaos.

Sinds juni verdenkt het Openbaar Ministerie vijf (oud-)cardiologen van het Hartcentrum van omkoping en corruptie. De werksfeer is er dramatisch, cardiologen mogen niet meer zelf beslissen over het aannemen van nieuwe collega’s, en er zijn zoveel artsen vertrokken dat op de afdeling eind september ‘code rood’ wordt afgekondigd: alleen hartpatiënten met dringende problemen kunnen dan nog in Zwolle terecht. Vele duizenden wachten op zorg.

Hoe kon het zo mislopen in Zwolle? De Volkskrant sprak met zeven (ex-)cardiologen, het ziekenhuisbestuur en externe deskundigen. Veelal anoniem, want de kwestie ligt gevoelig en de cardiologenwereld is klein: ‘Als ze weten dat ik met jullie praat, kan ik mijn carrière vergeten’, aldus een jonge cardioloog. Ook had de krant inzage in honderden e-mails, tientallen interne notulen en presentaties, en audio-opnamen van bijeenkomsten.

Een medische doorbraak leidt tot geruzie over geld

De groei en bloei van het Zwolse Hartcentrum valt samen met een periode waarin cardiologische uitvindingen elkaar wereldwijd in rap tempo opvolgen. Nieuwe vindingen en behandelingen stuwen de wereld van stents, pacemakers, interne defibrillatoren en hartmedicatie de afgelopen decennia tot een miljardenindustrie.

Daar kunnen cardiologen van profiteren. De meeste medisch specialisten in niet-academische ziekenhuizen zoals het Isala staan niet op de loonlijst van het ziekenhuis, maar kopen zich in in een maatschap. Samen met hun (veelal jongere) collega’s die wel in loondienst zijn, vormen de ‘maten’ een vakgroep. De fiscus beschouwt de maatschapscardiologen als ondernemers en verwacht dat ze meerdere opdrachtgevers hebben.

Daarom richten de cardiologen vanaf de jaren negentig hun eigen bv’s op. Om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren, om innovatieve behandelingen te ontwikkelen, én om geld bij te verdienen. Maar die bijverdiensten brengen conflict met zich mee. Enkele cardiologen, zegt een vertrokken collega, waren ‘onverzadigbaar’. ‘Het ging alleen maar om geld, geld, geld.’

Vakgroepsvergaderingen waren tien jaar geleden al een verzoeking vanwege de ruzies over geld, vertelt een andere vertrokken cardioloog. ‘Er was onderling zoveel wantrouwen, de bom moest wel een keer barsten.’

Die bom komt in de vorm van een app: HC@Home. Die app meet thuis de bloeddruk en hartslag van een patiënt en stuurt die gegevens door naar de behandelaar. De app is een uitvloeisel van een onderzoeksproject – deels bekostigd met Europees geld – naar hoe patiënten het best digitale zorg kunnen ontvangen.

De cardiologen brengen hun kennis onder in een bv, waar de vakgroepmaten een belang in hebben. Maar welke maten precies welk financieel belang hebben, weet maar een klein groepje betrokkenen. ‘Het was bewust zo opgezet dat we er geld in zouden hebben, maar geen inzicht hadden en geen poot om op te staan’, zegt een maat die bij aantreden een klein belang kocht. ‘Mij werd verteld dat dat er gewoon bij hoorde.’

Al snel dringt de app door tot in de haarvaten van de cardiologie-afdeling – in de patiëntendossiers komt een directe link naar HC@Home. ‘Elke patiënt moest HC@Home hebben’, herinnert een arts-assistent zich. ‘Dat was allemaal goedkoper voor patiënten en verzekeraars, want het scheelde opnames, hoorde je voortdurend.’

De app is zo’n prominent onderdeel van de afdeling dat het zelfs de medische afwegingen van de artsen vertroebelt. Grootaandeelhouder van HC@Home is Ed de K., hoofd van het Hartcentrum en vurig pleitbezorger van de app. Hoewel hij geen behandelrelatie met patiënten heeft, duikt De K. toch de patiëntendossiers in om notities voor de cardioloog achter te laten: of de cardioloog niet wil vergeten bij een volgend bezoek aandacht te besteden aan HC@Home.

Een andere aandeelhoudende cardioloog dringt er tijdens de coronacrisis bij zijn collega’s op aan álle patiënten die zich bij het ziekenhuis hebben gemeld met mogelijke hartproblemen in te schrijven bij HC@Home. Cardiologen voelen zich daardoor beperkt in hun professionele afweging of een patiënt daar eigenlijk wel baat bij heeft, blijkt uit interne mails.

Beeld Pep Boatella

Veel cardiologen veronderstellen jarenlang dat de zorgverzekeraar het gebruik van HC@Home betaalt. Als ze erachter komen dat niet de verzekeraar, maar het ziekenhuis betaalt, willen ze de app niet meer gebruiken. ‘HetHartcentrummhoofd reserveert budget voor het bedrijf waar hij zelf belang in heeft’, zegt een cardioloog. ‘Dat kan niet’, vinden de cardioloog en een aantal (ex-)collega’s.

Bestuursvoorzitter Rob Dillmann, die de app in 2016 nog enthousiast aanprees tijdens gekochte zendtijd in een SBS6-programma, zegt nu ‘nooit gelukkig te zijn geweest met deze constructie’. Toch duurt het tot begin vorig jaar totdat het ziekenhuis de banden met het bedrijf definitief doorsnijdt en de overeenkomst opzegt. Daarop gaat HC@Home failliet. 167 duizend euro, zorggeld dat het ziekenhuis nog tegoed heeft van de bv, is in rook opgegaan.

De onenigheid over HC@Home licht de deksel boven een al langer sudderende machtsstrijd tussen de nieuwere maten en oudgedienden, te meer omdat er tegelijkertijd belangrijke posten in de vakgroep vrijkomen.

Een groep nieuwere maten ruikt hun kans: ze willen een aantal oudgedienden met grote financiële belangen uit machtsposities weren. ‘Er was oorlog tegen de oudere maten nodig’, typeert een cardioloog de instelling van de jongere maten. ‘Twintig jaar lang durfde niemand.’ En oorlog komt er.

De sfeer is verziekt, de werkcultuur onveilig

Het startschot komt opmerkelijk genoeg van De K. zelf. In september 2020 stuurt hij een mail aan het ziekenhuisbestuur waarin hij waarschuwt voor de onveilige werkcultuur op de cardiologie-afdeling.

Vijf cardiologen hebben zich afzonderlijk van elkaar bij hem gemeld ‘om in vertrouwen mede te delen dat zij zich niet meer veilig voelen in de Zwolse cardiologiepraktijk’, schrijft hij. Twee weken later mailt hij weer, met het verzoek om officieel in te grijpen. Niet veel later vertrekt De K. bij het ziekenhuis.

‘De cultuur op de cardiologie-afdeling was al jaren slecht’, zegt ziekenhuisbestuurder Dillmann in gesprek met de Volkskrant. Maar medewerkers durfden er nooit eerder over te praten, zegt hij.

Met de mail van De K. heeft het ziekenhuisbestuur ‘onomstotelijke informatie’ in handen. Die maakt het mogelijk een externe consultant in te schakelen om de werkcultuur te onderzoeken en aan te pakken. Hoognodig, vindt Dillmann: als artsen niet durven aan te kaarten wat er niet goed gaat, komt de kwaliteit van zorg in gevaar.

Voorbeelden van de verziekte werkcultuur zijn terug te vinden in een verslag van de opleidingscommissie, die in 2020 een eigen onderzoek doet. Hoewel de Zwolse cardiologie-opleiding populair is onder aspirant-cardiologen, maakt de opleiding ‘een verouderde indruk’, concludeert de commissie. De meeste cardiologen willen met ‘u’ aangesproken worden, er heerst niet zozeer een sfeer van ‘samen de klus klaren’, maar meer van ‘doen wat de baas zegt’. Jonge artsen krijgen hun rooster soms pas twee dagen voordat het ingaat, voor belangrijke privé-afspraken is weinig ruimte, en ‘ook voor zwangerschapsverlof en parttime werken worden barrières opgeworpen’.

‘Een aantal cardiologen wilde niet dat je ’s nachts belde als je er met een patiënt niet uitkwam’, vertelt een arts-assistent de Volkskrant. ‘Terwijl je wist: over sommige dingen moet ik overleggen.’ Belt de arts-assistent toch, dan kan die de volgende ochtend rekenen op klachten van de begeleidende maatschapscardioloog, ten overstaan van collega’s.

Het zijn vormen van intimidatie die ook de door het ziekenhuisbestuur ingevlogen consultant, Bas Blekkingh, constateert. Na gesprekken met vrijwel alle cardiologen concludeert hij dat de maten zich bedienen van ‘zeer destructieve en hardnekkige roddel en achterklap’.

De verziekte omgang heeft soms een expliciet racistisch karakter, vertellen meerdere betrokkenen deze krant. ‘Atatürk’ en ‘Ahmadinejad’, noemen sommige maten hun collega met een Turkse achternaam. ‘Turkse maffia’, ‘Mocromafia’, horen cardiologen van Turkse en Marokkaanse afkomst. En: ‘Mensen ten oosten van een bepaalde landsgrens hebben gewoon geen normen en waarden.’

Om de werkcultuur te verbeteren worden de maten op teambuildingsdagen en leiderschapscursus gestuurd, en voeren zij persoonlijke gesprekken met consultant Blekkingh. Ook moet er een oplossing komen voor een belangrijke bron van al die ellende: het geld.

De financiële belangen van de cardiologen zijn ‘niet transparant’ en beïnvloeden ‘te veel de kwaliteit van besluiten’, schrijft Blekkingh. Belangrijkste boosdoener: Diagram, een onderzoeks-bv die al sinds de jaren negentig nauw verweven is met de cardiologie-afdeling.

Financiële belangen verstopt in een administratief doolhof

Het ziekenhuisbestuur geeft opdracht tot een onderzoek naar het bedrijf door de eigen financiële afdeling. Deze ‘interne audit’ komt tot opmerkelijke conclusies.

Diagram is in de jaren negentig door maten opgezet om wetenschappelijke en commerciële studies uit te voeren. De commerciële studies worden betaald door de medische industrie: fabrikanten willen immers graag weten of hun nieuwste type stent, pacemaker of medicijn inderdaad beter werkt dan wat er al op de markt is. Daarvoor zijn cardiologen en patiënten nodig – en die vind je alleen in het ziekenhuis.

Op papier is het een win-win-winsituatie. De fabrikanten ontwikkelen hun nieuwe producten, het ziekenhuis kan schitteren met innovatieve hartzorg, en de maten verdienen flink bij door onderzoek te doen – de uren die ze daarmee bezig zijn brengen ze in rekening bij de bv, en ze ontvangen een deel van de winst.

In de praktijk is het een administratieve bende, constateert een intern onderzoek. Zo is de verwevenheid van het Isala met Diagram dusdanig dat er amper sprake is van twee afzonderlijke organisaties, is er geen overzicht van welke Diagram-onderzoeken er lopen in het ziekenhuis en is het onduidelijk wie daar eigenlijk van profiteren. Nieuws is het niet: in 2018 kwam een intern onderzoek ook al tot deze conclusie, maar sindsdien is er weinig veranderd.

Dat is opvallend, want ziekenhuisbesturen moeten toestemming geven voor onderzoeken die binnen de ziekenhuismuren plaatsvinden. Ziekenhuisbestuurder Dillmann beweert dat die toestemming meer gericht is op medisch-ethische en organisatorische zaken dan op economische belangen.

Maar volgens hoogleraar methodologie en integriteit Lex Bouter (Vrije Universiteit) moeten de financiële afspraken ‘tot op gedetailleerd niveau’ duidelijk zijn om te voorkomen dat financiële belangen het onderzoek beïnvloeden. ‘Dat een arts een financieel belang heeft bij een onderzoek, betekent niet meteen dat hij een halve crimineel is. Maar juist daarom is transparantie het credo, zodat iedereen kan beoordelen welke afspraken er zijn gemaakt.’

Maar die transparantie ontbreekt. Diagram heeft een ingewikkelde constructie, waarbij de meeste maatschapscardiologen ‘certificaathouder’ zijn en winst krijgen uitgekeerd, maar geen zeggenschap hebben. Die blijft voorbehouden aan een klein clubje oudgedienden, die volwaardig aandeelhouder zijn in de bv. Zo’n constructie creëert een risico op ‘onwenselijk of zelfs illegaal gedrag’, concludeerde de Nederlandse Zorgautoriteit vorig jaar in een rapport over het weglekken van zorggeld.

De ondoorzichtigheid leidt tot de wildste verhalen op de cardiologie-afdeling. De maten strijken tot een ton per jaar extra op, klinkt het onder de cardiologen in loondienst. En ook onder de maten onderling verziekt het geld de verhoudingen. Een maat zonder belangen in Diagram doet in zijn eigen tijd onderzoek voor de bv en declareert daarvoor 30 duizend euro op jaarbasis. ‘Maar een collega-maat die niets deed maar wel financiële belangen in de bv had, kreeg het dubbele.’

Medische noodzaak of ongeoorloofde zelfverrijking?

Het beperkte zicht op de transacties laat ook ruimte om te sjoemelen. Zo bestaat het beeld, schrijft het interne rapport, dat de maten met belangen in Diagram hun met publiek geld betaalde ziekenhuistijd gebruiken om onderzoekswerkzaamheden voor Diagram te doen zonder dat netjes te registreren: dat betekent minder kosten voor de bv, en meer winst voor de maten.

Het risico op ongeoorloofde zelfverrijking wordt nog eens vergroot doordat fabrikanten graag samenwerken met cardiologen die erom bekendstaan voldoende patiënten te vinden voor hun trials. Diagram en het Isala blinken daarin uit, merken de fabrikanten al snel.

Ook medewerkers valt dat op. Voor hen is niet altijd duidelijk dat dit medisch noodzakelijk is. ‘Ik dacht weleens: als ik deze patiënt aan een studie laat deelnemen, ben ik dan echt aan het kijken of dit medicijn beter werkt?’, zegt een arts-assistent. ‘Of help ik bepaalde mensen aan een grotere auto?’

Dat cardiologen via bv’s geld ontvangen van fabrikanten, is gemeengoed. Zelfs overkoepelende cardiologenvereniging NVVC, die de cardiologische richtlijnen opstelt, kreeg in drie jaar tijd 1,7 miljoen euro gestort door de medische industrie, naast nog eens ruim 6 ton op de rekening van een bv, blijkt uit recent onderzoek van Nieuwsuur en de NOS. Maar Diagram is een extreem geval: het ontving de afgelopen drie jaar maar liefst 4,8 miljoen euro, zonder dat het ziekenhuisbestuur hiervan wist. Dat zou wel moeten.

Met die betalingen sponsoren de fabrikanten indirect de zuiver wetenschappelijke studies van Diagram. Die leveren geen geld op, maar zijn wel bron van status voor de cardiologen. Een extra reden om een goede relatie met de medische industrie te onderhouden, schrijft het interne rapport.

Die werkwijze brengt nog een gevaar met zich mee: belangenverstrengeling. Zo moet de medisch directeur van Diagram én vrienden blijven met de fabrikanten, én beslist hij als maatschapscardioloog mee over de inkoop van nieuwe pacemakers en interne defibrillatoren. Het is die belangenverstrengeling die niet veel later de nekslag uitdeelt aan de reputatie van het Hartcentrum.

Het ziekenhuisbestuur grijpt radicaal in

Het conflict op de afdeling escaleert op 11 oktober 2021 wanneer een koerier van het ziekenhuis met dikke pakketten papier 33 huizen in Nederland aandoet. Het belangrijkste document dat alle leden van de vakgroep die avond aangetekend ontvangen: een brief van ziekenhuisbestuurder Dillmann.

Omdat de ‘goede zorg en de veiligheid’ van patiënten in gevaar zijn, schrijft Dillmann, vervangt hij per direct het vakgroepbestuur door interim-managers. Alle cardiologen moeten zich houden aan een eerder opgesteld verbeterplan. Doen ze dat niet, dan volgt een officiële waarschuwing. ‘Wij spreken de verwachting uit dat deze richting door de vakgroep wordt ondersteund’, sluit Dillmann de brief af.

De brief voelt voor de cardiologen als een persoonlijke aanval, een ‘gele kaart’. Hun advocaat versterkt die angst op een ingelaste vergadering. Hij wil heus niet ‘alleen hel en verdoemenis schetsen’, maar de cardiologen zijn ‘gewoon de zak’ en ‘aan de goden overgeleverd’. En dat terwijl de cardiologen juist het idee hebben dat ze onder leiding van Blekkingh op weg zijn naar een opener werkcultuur, waarin intimidatie en geruzie over geld tot het verleden zullen behoren.

Het ziekenhuisbestuur denkt daar diametraal anders over. Een nieuw Hartcentrumhoofd heeft eind september een verslag opgesteld van zijn bevindingen en gesprekken tot dan toe. Zijn conclusies zijn niet mals: ‘Medewerkers zijn (...) geïntimideerd en afhankelijk.’

De cardiologen zijn nauwelijks op de afdeling, hebben een enorme werkachterstand, en plannen en verzetten afspraken naar eigen believen. Dat dit ‘consequenties voor patiënt en familie heeft en veel extra werk veroorzaakt, wordt niet gezien’. Sinds het eerste rapport van Blekkingh is er nog niets veranderd, behalve bij de opleiding, stelt hij. ‘Opvallend is dat nagenoeg alle geïnterviewden bang zijn. Wat ik terug hoor: als je met mij praat, ben je een verrader.’

Maar de cardiologen zien in dit rapport – en het intimiderende koeriersbezoek – het bewijs van een geheime agenda van het ziekenhuisbestuur: dat zou de volledige controle over de cardiologen willen en daarom een rapport fabriceren ‘waar maar 10 procent van klopt’. De cardiologen wisten bovendien niet dat hun vertrouwelijke gesprekken met het nieuwe hoofd in een verslag terecht zouden komen. ‘Mijn opa heeft hier veel over verteld’, zegt een cardioloog tijdens een haastig ingelaste vakgroepvergadering. ‘En dat was de andere kant van het IJzeren Gordijn. Zo werkte het daar ook.’

Het laatste restje vertrouwen van de cardiologen in het ziekenhuisbestuur is verdwenen. Een door het ziekenhuisbestuur georganiseerde wederhoorbijeenkomst wordt een fiasco. Op aanraden van hun advocaat blijven de cardiologen weg, bestuursvoorzitter Dillmann staat vergeefs te wachten naast een berg van broodjes kroket.

De afgezette vakgroepbestuurders beginnen zelfs een kort geding om de ingreep van het ziekenhuisbestuur van tafel te krijgen. ‘Verbijsterend’, zegt Dillmann nu. ‘Je hoopt toch dat er een glimpje van gezond verstand doorbreekt.’

De rechter concludeert dat het ziekenhuisbestuur volgens de reglementen heeft gehandeld. Het interim-vakgroepsbestuur, bestaande uit twee oud-voorzitters van de NVVC, mag aan de slag. ‘Het kort geding was het domste wat de cardiologen hadden kunnen doen’, zegt een vertrokken medewerker. ‘Nu lag alles op straat.’ De problemen in het Hartcentrum beginnen de aandacht te krijgen van media en vakgenoten.

De Fiod neemt Zwolle in het vizier

Niet alleen in cardiologisch Nederland zijn inmiddels alle ogen gericht op het Isala, zes maanden na het kort geding blijken ook de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) en het Openbaar Ministerie (OM) hun vizier op Zwolle te hebben gericht.

De Fiod doet een inval bij Diagram en laat beslag leggen op de telefoons en woningen van voormalig hoofd van het Hartcentrum Ed de K., twee nog bij het Isala werkzame maten en twee oud-medewerkers. Vier van de vijf verdachten hebben bestuurs- en directiefuncties bij Diagram.

Beeld Pep Boatella

Ze zouden zich volgens het OM jarenlang via internationale rechtspersonen voor miljoenen euro’s hebben laten betalen door de Duitse leverancier van hartimplantaten Biotronik. In ruil daarvoor gaven ze de producten van die fabrikant vermoedelijk een voorkeursbehandeling tijdens de inkoopprocedures in het ziekenhuis.

Het Fiod-onderzoek komt voor bestuursvoorzitter Dillmann ‘uit de lucht vallen’, ondanks de verschillende alarmerende rapporten vanuit de eigen organisatie. Het ziekenhuis schorst de verdachte, nog werkzame cardiologen en eist van alle medisch specialisten openheid over hun belangen in bedrijven waar het Isala zaken mee doet. Zes andere ziekenhuizen doen sindsdien hetzelfde.

Ook pauzeert het Isala-ziekenhuisbestuur het cardiologisch onderzoek en vraagt het een wetenschappelijke integriteitscommissie alle studies uit te pluizen op (financiële) malversaties. Een eerste, voorlopige conclusie: patiënten van één studie kregen bloedverdunners voorgeschreven zonder dat hun eigen behandelend cardioloog daarvan wist. Ook schoot de ‘administratieve en financiële afhandeling’ van meerdere onderzoeken tekort. ‘Wij hebben aanleiding om te denken dat niet alle studiegerelateerde kosten bij Diagram in rekening zijn gebracht’, zegt bestuursvoorzitter Dillmann.

Of de verdachte cardiologen zichzelf onder de dekmantel van een onderzoekscentrum ongeoorloofd hebben verrijkt, moet nog blijken: het OM-onderzoek neemt nog enkele maanden in beslag. De verdachten zelf gaan niet in op vragen of verwijderen hun socialemedia-account als de Volkskrant hen benadert.

Hoe nu verder met het beschadigde Hartcentrum?

Dat het eens zo toonaangevende Hartcentrum nog niet uit de problemen is, merken intussen ook de patiënten.

Eind september krijgen alle Hartcentrummedewerkers een mail: ‘Door onderbezetting op alle fronten (...) moet de patiëntenzorg worden afgeschaald op alle niveaus.’ Het inkorten van consulten voor nieuwe patiënten, het verruimen van de polikliniektijden: de maatregelen die de afgelopen maanden zijn genomen, zijn onvoldoende. De cardiologieafdeling schakelt over op ‘code rood’.

Sinds het conflict ontvlamde, loopt het personeelstekort alleen maar op. Meerdere cardiologen zitten ziek thuis of zijn vertrokken. Er zijn negen arts-assistenten minder dan een jaar eerder. Het nieuwe huishoudelijk reglement bepaalt dat vacatures alleen extern worden opgevuld: de arts-assistenten kunnen niet doorstromen als cardioloog in het Isala. Het ontbreekt hun aan een ‘moreel kompas’, is ze verteld door de interim-bestuurders, omdat ze zijn ‘besmet’ door de oudere cardiologen. ‘Ontzéttend pijnlijk’, zegt een arts-assistent. Het toekomstperspectief in Zwolle is ‘volledig weg’.

‘We zijn er nog niet’, omschrijft ziekenhuisbestuurder Dillmann de situatie, ‘maar we gaan de goede kant op’. Elf cardiologen uit andere centra zijn komen helpen, de wachttijden zijn teruggebracht, en bovenal ‘mensen durven weer punten te melden die niet goed gaan’, somt hij de verbeteringen op.

‘Pertinente leugens’, zeggen cardiologen die nog werkzaam zijn in het Hartcentrum tegen de Volkskrant. De opleiding mag dan zijn verbeterd, de sfeer op de afdeling is ‘erger dan het ooit is geweest’. Er heerst ‘een waar schrikbewind’ van het interim-vakgroepsbestuur.

Medewerkers mogen niet met de pers praten, ‘het is niet de bedoeling’ dat arts-assistenten hun zorgen per brief uiten aan het ziekenhuisbestuur, en de werkstress is zo hoog dat de leegloop voortduurt. ‘In de huidige cultuur kan ik niet (meer) werken en wil ik niet werken’, kondigt een van de afgezette vakgroepbestuurders zijn vertrek vorige maand aan.

Door overbelaste medewerkers en de lange wachttijden is de zorg beneden niveau, stellen medewerkers. ‘Er zijn wekelijks voorbeelden van mensen die in een medische dreigende situatie zitten’, zegt een bezorgde cardioloog.

Half november luiden de medewerkers van de hartkatherisatiekamers, waar stents, pacemakers en icd’s worden geplaatst, de noodklok: drie ingevlogen cardiologen zouden niet zelfstandig ingewikkelde ingrepen mogen doen. Hun zorgen zijn dusdanig dat de laboranten weigeren nog ingrepen met hen uit te voeren zonder toezicht van een vertrouwde Isala-cardioloog. Opnieuw moeten ingrepen worden afgezegd.

Het Hartcentrum is zwaar beschadigd, zegt een nog zittende cardioloog. ‘Het is goed dat het ziekenhuisbestuur heeft ingegrepen’, blikt hij terug. ‘De rotte appels moesten eruit. Maar het bestuur koos voor een openhartoperatie, waar een minimaal invasieve ingreep had volstaan.’

Ziekenhuisbestuurder Rob Dillmann ziet dat anders. ‘We zijn niet trots op wat er gebeurd is, maar wel op de manier waarop we het hebben aangepakt.’