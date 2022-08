Hoe hoog is hoog? Grote verschillen in de energierekening slaan een diepe krater tussen winnaars en verliezers

Een bewoner van een huurwoning checkt hoe hoog haar verwarming staat. Voor veel huurders is drastisch besparen op het verbruik van gas en energie de enige oplossing. Beeld ANP / Patricia Rehe

PVV-leider Geert Wilders zette deze week een mailtje op Twitter. Onder de kop ‘Energie nood’ schrijft een vrouw over de situatie van haar moeder van wie het energiecontract in juli afliep. Het nieuwe maandbedrag werd 361 euro, dat werd in augustus bijgesteld naar 600 euro en deze week volgde het bericht dat het tarief in september 888 euro zou zijn. ‘Ze heeft alleen AOW en moet nu dus 70 procent daarvan uitgeven aan alleen energie’, schrijft de dochter.

Op de Volkskrant-redactie komen vergelijkbare mails binnen. ‘Dit is onhoudbaar’, schreef een man die zijn maandelijkse voorschot binnen een jaar zag oplopen van 200 naar bijna 1.000 euro. En uit de CPB-cijfers bleek vrijdag nog maar eens hoezeer de hoge energieprijzen erin hakken voor de gemiddelde huishoudens, zij het lang niet zo extreem als in het voorbeeld van Geert Wilders. De koopkracht daalt met 7 procent.

De combinatie van extreme voorbeelden en gemiddelden maakt zonder meer duidelijk dat veel huishoudens in grote financiële problemen kunnen raken door de gestegen energierekening. Tegelijkertijd toont het aan dat lang niet elke Nederlander er even hard door wordt getroffen. Als er huishoudens zijn die honderden euro’s per maand meer moeten betalen, terwijl het gemiddelde koopkrachtverlies minder dan 10 procent is, zijn er immers ook huishoudens die er veel gunstiger uit springen.

Als energieverslaggever herken ik dit persoonlijk. Het maandelijkse voorschot van mijn gezin is afgelopen jaar weliswaar gestegen, maar lang niet zo extreem. Mede dankzij onze zonnepanelen ging het variabele energiecontract bij Greenchoice slechts omhoog van 130 tot 169 euro. Hoe kan het dat verschillen zo groot zijn? En wat betekent dat voor de keuzes die nu in Den Haag gemaakt moeten worden?

Rondje over de redactie

Om meer inzicht te krijgen mailde stuurde ik afgelopen week een mail rond op de Volkskrant-redactie met de vraag: wat betaal jij nu voor gas? In totaal reageerden ruim twintig collega’s. Hoewel hun antwoorden natuurlijk geen representatieve steekproef opleveren, valt zelfs op basis van hun situaties al veel te zeggen.

Ten eerste dat bedragen inderdaad zeer uiteen lopen. Een fotoredacteur en zijn vriendin kregen deze week de mededeling dat hun maandbedrag wordt opgehoogd van 200 euro naar 585 euro. Terwijl het gezin van een vormgever een paar tientjes voorschot betaalt en zelfs verwacht bij de eindafrekening uit te komen op een voor haar gunstige energierekening: ‘Wij verdienen dit jaar waarschijnlijk 100 euro.’

Waarom zijn die verschillen zo groot? Dat kan in de eerste plaats te maken hebben met het type contract. Vorig jaar rond deze tijd had meer dan de helft van de Nederlanders een energiecontract waarin de prijs voor minimaal een jaar, maximaal vijf jaar was vastgelegd. Een deel van die contracten loopt nog en daar zijn ook op de Volkskrant-redactie de nodige voorbeelden van. Zo heeft een manager stafafdeling met haar driejaarscontract nog een maandbedrag van 110 euro. ‘Maar dat loopt in december af, dus ik hou mijn hart vast.’

Onaangenaam mailtje

Energieprijzen zijn nu al bijna een jaar lang hoog. Hoe langer dat duurt, hoe meer huishoudens hun vaste contract zien aflopen. Daarna komt bijna iedereen op een variabel contract terecht, want nieuwe vaste contracten zijn schaars en vaak duur. Wie nu vanuit vast naar variabel gaat, gaat niet alleen absoluut meer betalen, maar doorgaans ook relatief aanzienlijk meer dan degenen die al langer een variabel contract hebben bij dezelfde provider. Energiebedrijven houden bij de inkoop van stroom en gas namelijk wel rekening met hun groep vaste klanten op een variabel contract, waardoor het de bedrijven vaak lukt op een goed moment in te kopen. Klanten die vanuit vast naar variabel gaan, horen daar niet bij en betalen dus de prijs die geldt op het moment dat hun contract afloopt. Dat is precies de situatie van de fotoredacteur met de recordrekening. Zijn vaste contract bij Van de Bron loopt af op een moment dat de gasprijs nieuwe records breekt.

Ook een wetenschapsredacteur die in juli bij Vattenfall overging van vast naar variabel contract, maakte het mee. Haar maandbedrag steeg van 169 naar 351 euro. Voor een kubieke meter gas betaalt ze 2,55 euro. Terwijl de economieverslaggever die al langer een variabel contract heeft bij Vattenfall 1,89 betaalt. Dat laatste is, zo lijkt het op basis van de kleine inventarisatie, een redelijk gemiddeld tarief voor klanten met een variabel contract.

Daarop is één opvallende uitzondering: Budget Energie. Het variabele contract van Budget Energie wordt sinds januari niet elk halfjaar, maar elke maand bijgesteld. Daar is dus direct te merken wat er afgelopen maand gebeurd is op de groothandelsmarkt voor gas. Door het dichtknijpen van de Nord Stream-pijplijn en de droogte in Europa is de toch al hoge prijs binnen twee maanden nogmaals verdubbeld. Variabele klanten van Budget Energie, onder wie twee Volkskrant-redacteuren, kregen daarom afgelopen week een onaangenaam mailtje. Zo moet een verslaggever met haar gezin vanaf volgende maand 456 euro overmaken, terwijl dat een jaar geleden nog 133 euro was.

Dergelijke prijssprongen zijn vooralsnog extreem, maar wel een waarschuwing. Mocht de groothandelsprijs langer op dit niveau blijven, dan gaan steeds meer mensen vergelijkbare tarieven betalen als de klanten van Budget Energie nu.

Dronefoto van een gaswinnings- en gasbehandelingslocatie van de Nederlandse Aardoliemaatschappij in Scheemda. Beeld ANP

Nieuwbouw-voordelen

Tegelijkertijd is er ook een aantal collega’s dat relatief weinig betaalt en soms dus zelfs geld verdient. Daarvoor is een heel duidelijke reden aan te wijzen: zij wonen in nieuwbouwwoningen. Zo heeft de eerder genoemde vormgever met de negatieve rekening een huis uit het jaar 2020. De woning is niet aangesloten op gas en heeft 12 zonnepanelen op het dak liggen. Netto gebruikt zij amper elektriciteit. Tegelijkertijd krijgt ze wel de compensatieregelingen die het kabinet begin dit jaar al heeft genomen: een verlaging van de energiebelasting die neerkomt op een meevaller van 225 euro en een verlaging van het btw-tarief op energie.

Uit de antwoorden blijkt ook dat aan de energieprestatie van huizen vaak nog veel te doen is. Zo stelt een verslaggever tevreden vast dat hij dankzij de zonnepanelen en de zuiniger ketel die hij heeft laten installeren, nu minder betaalt dan vorig jaar. Een lid van de hoofdredactie is ‘als een malle extra aan het isoleren’ omdat zijn gasrekening nu al hoog is, terwijl hij nu nog op een gunstig vast contract zit dat komende winter afloopt. Zonnepanelen heeft hij al enkele jaren.

Dat is natuurlijk precies wat de regering al decennia probeert te bereiken. Jarenlang heeft de politiek huizenbezitters met energielabels en subsidieregelingen aangezet te investeren in het energiezuiniger maken van hun woning. Dat lukte maar matig. Maar nu wordt er gevochten om zonnepanelen en warmtepompen, en in de bouwmarkten is het druk bij de schappen met isolatiemateriaal. De overheid stimuleert het met ruime subsidies.

‘Extreem tochtige zolderverdieping’

Alleen niet iedereen is in staat om op die manier zelf veel aan de woning te doen. Dat blijkt ook bij de Volkskrant-redactie. Een eindredacteur huurt een ‘extreem tochtige zolderverdieping’ in een 18de-eeuws pand in de Amsterdamse binnenstad. Zij kreeg in maart de mededeling van Greenchoice dat haar energierekening van 135 euro omhoog moest naar 316 euro per maand. Maar een monument voorzie je niet zomaar van dubbel glas, en dat is ook nog eens iets wat de huisbaas zou moeten betalen.

Zij heeft wel andere maatregelen genomen. ‘Ik zet de verwarming nog maar op 17 graden, soms iets hoger, en douche kort.’ Ze bezuinigt daardoor nu zoveel dat ze het maandbedrag heeft aangepast tot 230 euro. En er zijn meer collega’s die nu al stellig zeggen dat de verwarming komende winter aanmerkelijk minder hoog gezet zal worden. ‘Ik oefen nu al met koud douchen’, zegt de fotoredacteur met de recordrekening.

Het is klinkt hard, maar ook dat is deels de bedoeling. De hoge gasprijzen van dit moment zijn het gevolg van het feit dat er een tekort is aan gas. Dat kan alleen opgelost worden door minder gas te gebruiken. Zou je ruimhartig compenseren voor de gestegen gasprijs, dan heeft dat tot gevolg dat er minder wordt bespaard. En dat kan ironisch genoeg ook weer de gasprijzen opdrijven. Want daardoor komt niet meer gas beschikbaar.

Marktwerking

De harde economische conclusie is dus dat de markt hier haar werk doet en zo een oplossing forceert voor de verdeling van het schaarse gas in Europa. Daarbij zijn er winnaars en verliezers. De zorgelijkste verliezers zijn natuurlijk de mensen die een minimuminkomen hebben, een ongunstig variabel contract en in een tochtig huurhuis wonen.

Het kabinet heeft die groep ook extra proberen te helpen met een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro die via de gemeenten wordt toegekend aan mensen die leven rond het ‘sociaal minimum’. Maar gezien de recente ontwikkeling van de gasprijzen is dat voor een groeiende groep Nederlanders waarschijnlijk onvoldoende. De haast onmogelijke taak van de politiek is die nu zo gericht mogelijk te helpen.