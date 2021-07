Hoe hoger de slachtsnelheid, hoe goedkoper het speklapje. ‘We zien veel misstanden’

Hoe uniek is deze sluiting?

Volgens actiegroep Varkens in Nood, die met undercoverbeelden de misstanden bij Gosschalk naar buiten bracht, heel erg uniek. In het verleden zijn er vaker slachthuizen gesloten. Bijvoorbeeld toen tijdens het begin van de coronacrisis aan het licht kwam dat arbeidsmigranten in erbarmelijke en besmettingsgevaarlijke omstandigheden moeten werken. Maar een eerdere sluiting vanwege de omgang met dierenwelzijn kan zowel de actiegroep als de Utrechtse hoogleraar dierenwelzijn Bas Rodenburg zich niet heugen.

Minister Carola Schouten laat in haar brief aan de Tweede Kamer weten dat de voorlopige sluiting van het abattoir in Epe als signaal naar de hele sector moet worden gezien.

Zijn er dan veel slachthuizen met vergelijkbare praktijken?

Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) sluit dat uit. Ook dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals, dat met inspecties en trainingen regelmatig in slachthuizen komt, kent zulke heftige gevallen niet, maar sluit niet uit dat het vaker voorkomt.

Gosschalk, waar de dieren meermaals hard op het hoofd werden geslagen en stroomstoten van 5.000 volt kregen toegediend, stond al langer op de radar bij de NVWA. Ook bij Eyes on Animals kwamen al jaren signalen binnen van grove dierenmishandeling bij het slachthuis, onder andere van oud-medewerkers.

‘Het is een hele gesloten bedrijfscultuur. Gosschalk is een van de weinige bedrijven waar we niet binnenkomen’, zegt Madelaine Looije, inspecteur en trainer van slachthuispersoneel bij Eyes on Animals.

In Nederland zijn er naar haar schatting zo’n tien bedrijven die een vergelijkbare omvang en slachtsnelheid hebben. ‘Veel slachthuizen zijn er niet op ingericht om dieren op een diervriendelijke manier van A naar B te brengen. We zien veel misstanden, zoals dieren die niet goed worden verdoofd.’

Bij grootschalige slachthuizen kan het economisch voordelig zijn om de dieren zo snel mogelijk door het slachthuis te jagen. ‘Al tijdens mijn kennismaking werd gezegd dat het 100 euro per minuut kost als de slachtbaan stilligt’, zei de anonieme undercover-medewerker van Varkens in Nood tegen RTL. Zijn collega Sanne Roelofs onderschrijft het probleem: ‘We zien bij grote slachthuizen waar de slachtsnelheid zo groot moet zijn, dat het vaker op deze manier gaat gaat. Deze beelden waren voor mij geen verrassing.’

In de Kamerbrief laat Schouten weten dat Gosschalk pas weer open mag als ze voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het beter opleiden van personeel. Looije vindt het een goede zet: ‘We zien met zeer grote regelmaat dat de kennis erg beperkt is en medewerkers helemaal niet goed weten hoe ze varkens moeten opdrijven. Vaak doen ze dat in veel te grote groepen en maken ze te veel gebruik van drijfmiddelen zoals een peddel of elektrische prikkel. Dat is een blinde vlek bij de directie, die schuld moet je niet bij het personeel neerleggen.’

Varkens hangen in een slachthuis in het Duitse Mannheim. Beeld Getty Images

Welke gevolgen kan deze sluiting hebben?

Schouten schrijft in de Kamerbrief dat ‘misstanden niet worden getolereerd en indien misstanden opnieuw in dit slachthuis of andere slachthuizen worden geconstateerd de NVWA niet aarzelt om opnieuw hard op te treden.’

Volgens hoogleraar Rodenburg moet de snelheid in slachthuizen omlaag. ‘Er zou meer inzet moeten zijn op een kwalitatief goed proces. Als dat meer tijd nodig heeft, dan is dat maar zo.’

Minder haast, betere opleiding: dat kost geld. En dat is van invloed op de prijs van ons varkenslapje. Rodenburg schat dat een welzijnsverbetering een prijsstijging van 2 procent zou kosten. ‘En dat vind ik volkomen terecht. Dat geld zou betaald moeten worden door de consument en terecht moeten komen bij veehouders en slachterijen.’

Kan de NVWA het toezicht op de slachthuizen wel aan?

‘Je wilt toe naar een situatie waarin je het risico op dit soort praktijken minimaliseert’, zegt Rodenburg. Goed toezicht, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van camera’s, kan daar volgens hem aan bijdragen.

In Nederland is de NVWA verantwoordelijk voor het toezicht in slachthuizen. Bij Gosschalk had de NVWA volgens de woordvoerder ‘permanent’ twee dierenartsen ter toezicht staan. Het abattoir stond al op de radar van de toezichthouder, maar het balletje ging pas écht rollen toen RTL maandag de beelden naar buiten bracht. Toen schaalde de NVWA het toezicht op met een extra dierenarts en meer camera’s.

Roelofs van Varkens in Nood is er niet van overtuigd dat de toezichthouder de verantwoordelijkheid aan kan. ‘De misstanden vonden ook al plaats onder het toezicht van de NVWA, pas met onze beelden kwamen we er achter hoe erg het daar was. Het toezicht is niet voldoende, er kunnen niet elke keer undercoverbeelden nodig zijn om iets te veranderen.’

Consultancybureau Deloitte concludeerde in november in een onderzoek dat de NVWA zodanig onderbezet is, dat het in tweederde van haar taken tekortschiet. Het grootste probleem op gebied van dierenwelzijn ligt volgens Deloitte in de toezicht op de slachthuizen. In juli van vorig jaar werd een onderzoek naar slachthuizen gestaakt vanwege traag optreden van de NVWA.

De woordvoerder van de NVWA ontkent echter met klem dat er een verband is tussen de misstanden bij Gosschalk en een capaciteitsprobleem. ‘Dit heeft niets met capaciteit te maken, maar om de omgang met dierenwelzijn. Het is een groot bedrijf, je kunt niet overal tegelijk zijn. Wij houden alleen toezicht, de rest is aan de werknemers en de bedrijven.’

Volgens de woordvoerders is het niet altijd mogelijk om meer cameratoezicht in te zetten. ‘Dat kunnen we niet zomaar afdwingen, daar moet een wettelijke bepaling voor zijn of het moet op basis van vrijwilligheid gaan. Bovendien kun je wel honderd camera’s ophangen, maar we kunnen die toch niet allemaal bekijken.’