🎧 Podcast Ondertussen in de kosmos

Hoe hightech-satellieten de oorlog sturen: beluister onze wetenschapspodcast

Van troepenbewegingen tot oorlogsmisdaden, bij de oorlog in Oekraïne worden we overspoeld met satellietbeelden met ongekende nauwkeurigheid. Vanuit de ruimte zou je zelfs kunnen zien welk tijdschrift een soldaat op de grond leest. Hoe komen dit soort beelden tot stand, hoe bepalend zijn ze voor het verloop van de oorlog en wat kunnen we nog verwachten? We bespreken het met de ruimtevaartexpert van de Volkskrant, George van Hal.