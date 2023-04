Hoe het is om onterecht gebrandmerkt te worden als terreurverdachte

Het ene moment ben je student aan de TU Eindhoven, het volgende word je afgeluisterd, van je bed gelicht en gebrandmerkt als terreurverdachte. Onlangs werd hun hele vriendengroep vrijgesproken, maar de verbijstering blijft. ‘Hoe kan het dat niemand heeft gezegd: dit is dom geklets van vrienden onder elkaar?’

Als je anderhalf jaar bent gevolgd door de inlichtingendienst, ben je de paranoia niet zomaar kwijt. ‘Hi, we hebben toch de locatie moeten wijzigen’, appt Samir tien minuten voor de interviewafspraak in de bibliotheek van de TU Eindhoven.

Een half uur later stapt hij een lunchroom binnen in winkelcentrum Woensel, bijna 4 kilometer verderop. ‘We dachten: voor de zekerheid maar even ergens anders afspreken’, zegt Samir verontschuldigend. ‘Ik vermoed dat ze ons nog steeds in de gaten houden.’

Hij is samen met Adil. Die zet een rode Kruidvat-shopper naast zijn stoel neer. Daarin zitten de vierduizend pagina’s strafdossier die het leven van de vrienden de afgelopen jaren op zijn kop zetten.

Samir (19) en Adil (21), studenten ict en Data Science aan de TU Eindhoven, willen niet met hun echte naam in de krant. Ze waren tot voor kort verdachten in het strafproces Dumfries, waarin justitie negen Eindhovense jonge moslims vervolgde voor het deelnemen aan een terroristische organisatie en het trainen voor de jihad.

Het Openbaar Ministerie (OM) kwam de groep in de zomer van 2021 op het spoor via de inlichtingendienst AIVD. Die bespioneerde de jongemannen terwijl zij samen sportten in een garagebox. Volgens de vrienden wilden ze gewoon een beetje in vorm blijven tijdens de coronalockdown. Maar justitie zag hun gesjor aan gewichten als het klaarstomen voor de jihad. Helemaal toen uit afgetapte gesprekken bleek dat de vrienden keken naar executievideo’s van IS en praatten over het doden van politici.

Half maart sprak de rechtbank Rotterdam de hele vriendengroep vrij. Er is geen enkel bewijs dat de mannen plannen hadden voor een misdrijf, ‘en evenmin is duidelijk welk misdrijf dit dan zou zijn’, zei de rechter in het vonnis. Ook is niet gebleken dat de mannen zijn geradicaliseerd. Niet eerder zakte zo’n groot terrorisme-onderzoek bij de rechter zó als een plumpudding in elkaar. Het OM gaat niet in hoger beroep. Met hun advocaten bereiden de vrienden een schadeclaim voor tegen de Nederlandse staat.

Samir en Adil willen nu eenmalig hun kant van het verhaal doen. ‘Want er is de afgelopen jaren veel over ons gepraat, maar niet met ons.’ Ze vertellen waar het volgens hun misging in het strafonderzoek, hoe beeldvorming over moslims daarin een rol speelde en over de grote persoonlijke gevolgen van een onterechte verdenking.

De kat ruikt als eerste onraad, die vroege septemberochtend in 2021. Samir wordt wakker van het geluid van krassende nagels tegen zijn slaapkamerraam. ‘Ik gooide mijn kat de slaapkamer uit en ging terug naar bed’, zegt Samir. Tot beneden de voordeur met een moker wordt ingeramd. Even later duwt de politie Samir geblinddoekt een busje in. Boven Woensel cirkelt een helikopter. Er zijn die ochtend bijna tweehonderd zwaarbewapende agenten op pad om negen jongemannen in te rekenen, onder wie Samirs oudste broer en zijn middelbareschoolvriend Adil. Maar dat weet Samir dan nog niet. Hij heeft überhaupt geen idee waar dit allemaal over gaat.

De geforceerde voordeur van een van de terreurverdachten. Beeld Rob Engelaar / ANP

‘In het arrestantencomplex in Dordrecht mocht ik niemand spreken’, vertelt hij. ‘Tussen vier muren maak je jezelf dan aardig gek. Toen de volgende dag de hulpofficier vroeg of ik wist waarvoor ik was opgepakt, zei ik: geen flauw idee. Ze zei dat ik werd verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Ik dacht: dit moet een prank zijn.’

Zijn vriend Adil zit dan in voorarrest in Rotterdam. ‘Na een paar dagen hoorde ik dat er negen Eindhovense jongens waren opgepakt. Dan zit je in de cel te denken: wie zouden het nog meer zijn? Later ontdekten we dat we allemaal op een ander rijtje namen waren gekomen.’

Want wat door justitie wordt voorgesteld als een hechte vriendengroep van negen, is voor de verdachten een nogal willekeurige greep uit een veel bredere sociale kring van jonge Eindhovense moslims die elkaar kennen van school, studie, sport en de moskee. ‘Sommige vrienden van ons vragen zich nog steeds af waarom wij zijn gearresteerd, en zij niet’, zegt Samir.

De opgepakte mannen, tussen de 19 en 32 jaar, voldoen niet aan het stereotype van de terrorismeverdachte. Het zijn geen getroebleerde jongeren, maar maatschappelijke hoogvliegers met academische studies en goede banen, onder wie twee broers die promoveerden in de natuurkunde. Ook ongekend in terrorismezaken: na hun arrestatie tekenden bijna 1.500 mensen een petitie voor hun vrijlating. Volgens de ondertekenaars gelden de ‘gerespecteerde jongeren’ in hun omgeving zelfs als rolmodel.

In de rechtszaak werd niet duidelijk hoe jullie op de radar van de inlichtingendienst zijn beland. Hebben jullie zelf een idee?

Adil kijkt naar Samir: ‘We denken dat het komt door zijn oudere broer. Hij zou eind 2019 een opdracht gaan doen voor justitie, het ontwikkelen van een app. Dan krijg je een AIVD-screening. Hij werd afgewezen voor de baan. Ze zeggen dan niet waarom, maar in die periode zijn ook de eerste taps verzameld.’

Dezelfde broer van Samir, later de hoofdverdachte, is oprichter van een islamitische studentenvereniging. Uit vorig jaar geopenbaarde berichten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat die de vereniging al in 2018 in het vizier had. De NCTV vond het opmerkelijk dat de studenten een folder bestelden bij Graphic Pencil, volgens de NCTV een jihadistisch ontwerpbureau. Ook viel het de NCTV op dat de studentenvereniging online citaten deelde van de bij jihadi’s geliefde islamgeleerde Ibn Taymiyyah. Al werd niet uitgesloten dat de studenten zich niet helemaal bewust waren van die jihadistische connotaties.

Deze associaties kleuren vermoedelijk wel de blik van de veiligheidsdienst, als die twee jaar later in taps ontdekt dat de Eindhovense mannen kijken naar instructievideo’s van IS.

Dat deden ze om ‘zichzelf te informeren’, zeggen de vrienden nu. Adil: ‘De deskundige in de rechtbank noemde het intellectuele nieuwsgierigheid. Ik denk dat dat klopt. We zijn allemaal jongens van de uni, wij houden van discussiëren.’

Sommige jongens waren bovendien gefascineerd door extreem geweld en zagen IS-filmpjes volgens de rechter als ‘alternatief voor horror- en actiefilms’.

Samirs advocaat zei in de rechtbank dat de jongens waarschijnlijk nooit waren gearresteerd als zij als niet-moslim gewelddadige video’s hadden gekeken. ‘Alles wat met islam te maken heeft, boezemt de samenleving angst in.’

De advocaten bij de beveiligde rechtbank in Rotterdam. Beeld Sem van der Wal / ANP

Adil en Samir – beiden op sneakers en in trainingsbroek, de één een zwarte hoodie, de ander een goudgerande bril – weten precies hoe buitenstaanders kijken naar jongens als zij. Adil: ‘Ik heb een baard, ik ga geregeld naar de moskee, ik stem niet. Kijk je dan ook nog IS-video’s, dan is één en één al snel twee.’

Af en toe blikken de mannen om zich heen naar de andere tafeltjes in het café, waar voornamelijk oudere gasten hun tanden zetten in tosti’s en punten appeltaart. Zelf zullen Samir en Adil vandaag niets bijdragen aan de omzet van lunchroom Fifty One – ze vasten vanwege de ramadan.

Hoe strikt zijn jullie in de leer?

Samir: ‘Ik ben praktiserend opgevoed, mijn vader nam me altijd al mee naar de moskee. Ik bid vijf keer per dag, ik vast. Een beetje de gemiddelde moslim dus, niet extreem.’

Jullie gaven mij geen hand aan het begin van het gesprek. Dat is toch een stuk conservatiever dan de gemiddelde moslim?

Samir: ‘Dat is gewoon een duidelijke regel in de islam, dat je als man een vrouw niet aanraakt. Net zoals je geen alcohol drinkt. Natuurlijk zijn er genoeg moslims die handen schudden, net zoals er moslims zijn die Kerst en Sinterklaas vieren. Die weten heus wel dat zij iets doen wat volgens de islam niet is toegestaan. Zij kiezen ervoor om daar concessies aan te doen, omdat ze in Nederland leven. Dat mogen ze zelf weten. Maar ik kies ervoor om wel die regels te volgen.’

Waarom stemmen jullie niet?

Samir: ‘Dat is mijn persoonlijke keuze, omdat het onverenigbaar is met de islamitische wet. Er is nu geen politieke partij die niet ingaat tegen islamitische regels. Om een voorbeeldje te noemen: in bijna elk programma staat wel iets over hypotheekrenteaftrek. Dat is al niet verenigbaar met het uitgangspunt dat je als moslim geen rente mag betalen. In islamitische kring is veel discussie over de voordelen die er voor de moslimgemeenschap te behalen zouden zijn bij democratische verkiezingen. Persoonlijk geloof ik daar niet in.’

Adil: ‘Niet-stemmen wordt snel als extreem uitgelegd. Maar gezien de opkomstpercentages zijn er zoveel mensen die niet stemmen. Je moet kijken naar de reden daarachter. Bij ons gaat dat niet om haat tegen de democratische samenleving of zoiets.’

Samir: ‘Ik heb ook vrienden die wel stemmen. Dat moeten ze zelf weten.’

Adil: ‘Het viel in de rechtszaak op dat veel dingen die gewoon conservatief zijn, worden uitgelegd als radicaal. Maar ik kan prima het onderscheid maken tussen de conservatieve islamitische ideologie, en de onzin met geweld die IS daar aan vastplakt. Dat zijn twee verschillende dingen.’

Begrijpen jullie dat de afgeluisterde gesprekken leidden tot zorgen? Vlak voor jullie arrestatie hebben jullie het over het vermoorden van politici als Geert Wilders en Mark Rutte.

Adil: ‘Als je onze opmerkingen leest van papier, zonder de context te kennen, dan zou ik het misschien kunnen begrijpen. Maar de AIVD heeft alle audiobestanden meegestuurd aan justitie. Wacht, ik laat het je horen.’

Adil rommelt op zijn laptop, reikt de verslaggever oortjes aan. Te horen is het afgeluisterde gesprek dat aanleiding was voor hun arrestatie. Op de achtergrond klinkt de actiefilm Man on Fire. ‘Ooit gezien?’, vraagt Adil met een lach. ‘Best een goeie film. Denzel Washington moet de dochter van een zakenman bevrijden. Op gegeven moment wordt er iemand gedood, en dan zeggen wij dingen als: o, gaat dat zo makkelijk?’

Op de opnamen klinkt veel gelach en geouwehoer over wat er op het tv-scherm gebeurt. Iemand zegt dat hij Geert Wilders gaat ontvoeren. Hilariteit. ‘Dan ga ik hem live op Facebook onthoofden.’ Gelach. ‘Dan moet je zeggen dat Samir je inspiratiebron was’, grinnikt een ander (verwijzend naar geïnterviewde Samir, die er niet bij is op de filmavond).

Adil kijkt de verslaggever verwonderd aan: ‘Dit kun je toch niet serieus nemen? Ja, er wordt een opmerking gemaakt over Wilders, maar een minuut later gaat het alweer over het zoeken naar een huis en het huren van een auto voor een bruiloft.’

Dit blijft voor Adil het grootste punt van verbijstering: ‘Minimaal zeven mensen bij de AIVD en justitie hebben deze audio zitten uitluisteren. Hoe kan het dat je op basis van dit gesprek negen arrestatieteams laat uitrukken? Hoe kan het dat niemand heeft gezegd: dit is dom geklets van vrienden onder elkaar?’

De officier van justitie noemde het in de rechtbank ‘zonneklaar’ dat je niet gaat zitten afwachten tot een aanslag wordt gepleegd. Daar komt bij dat de ‘grappen’ van de vrienden in justitiekringen niet worden herkend als humor.

Adil: ‘Als je een baard draagt en je op een bepaalde manier kleedt, weet je hoe je wordt bekeken in de Nederlandse maatschappij. Wij vinden het leuk om te spotten met grappen die anderen maken over mensen die eruitzien zoals wij.’

Samir: ‘Ik snap dat je dat niet begrijpt als je zelf in een andere scene zit. Maar justitie rukte ook doelbewust zaken uit de context.’

Als voorbeeld noemt hij een afgeluisterd gesprek in een auto. ‘Ik deed een filmpje na van Sait Cinar, ken je die niet? Dat is een youtuber met van die onzinvideo’s. In één daarvan zegt hij: ‘Ik ben de nieuwe Osama bin Laden.’ Dus in die auto hoor je mij dat zeggen, met een gek stemmetje, en daarna vraag ik aan die vriend naast me: ‘Zo zei hij het toch?’ Het is overduidelijk dat ik iemand nadoe. Maar de officier zet het serieus in zijn tekst: Samir zegt dat hij de nieuwe Osama bin Laden wil worden.’

Adil: ‘Als je eenmaal in die tunnelvisie zit, is het moeilijk om daar weer uit te komen.’

Samir: ‘Op een van onze telefoons werd een filmpje gevonden van een weekendje Ardennen. We hadden met vrienden gekanood en waren daarna de rivier in gesprongen. Dan krijg je van de politie de vraag: is dit een watertraining? Absurd. Een van ons had blijkbaar ooit vuurwerk afgestoken onder een fietstunnel. Dat hebben ze helemaal uitgepluisd, want dat zagen ze als oefenen met explosieven.’

De garagebox in Eindhoven. Beeld ANP / Rob Engelaar

Hebben jullie achteraf spijt van sommige grappen?

Samir: ‘Had ik deze grappen in het openbaar gemaakt op Facebook, dan kon ik denken: het spijt me dat jullie me verkeerd hebben begrepen. Maar nu zijn er gesprekken openbaar geworden die daar nooit voor waren bedoeld. Ik wist tegen welke vrienden ik deze grappen vertelde en ik wist hoe zij die zouden opvatten. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik er nooit een seconde rekening mee heb gehouden dat ik zou worden afgetapt.’

Adil en Samir denken dat het hun redding is geweest dat de AIVD veel audio heeft doorgestuurd aan justitie, waardoor de rechter de melige toon heeft kunnen horen.

Het is ‘best bijzonder’ dat de dienst afgeluisterde audio vrijgeeft, zegt hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff later aan de telefoon. ‘Dat gebeurt niet zo vaak, omdat de AIVD daarmee een kijkje in de keuken geeft. Het liefst houdt de dienst onderzoeksmethoden en bronnen geheim.’ De hoogleraar vindt het ‘heel zuiver’ dat de AIVD in dit geval wel de context laat zien. ‘Zo kan de rechter alles meewegen en besluiten: er is niet genoeg voor een veroordeling.’

Samir: ‘Door de vrijspraak heb ik wel een beetje vertrouwen teruggekregen in de rechterlijke macht.’

Adil: ‘Maar ons vertrouwen in politie en justitie is helemaal kapot. Wat mij dwarszit is dat het OM ons heeft opgepakt met een houding van ‘we zien wel’. We zijn in september 2021 gearresteerd, in januari 2022 was het dossier klaar. Op basis van dat dossier heeft het OM later vrijspraak geëist tegen zeven van de negen verdachten. Dus in januari 2022 was al bekend dat ik niks strafbaars had gedaan. Toch heb ik daarna nog vier maanden vastgezeten, en sommige anderen zelfs vijf maanden.’

Op de terroristenafdeling (TA) in Vught zitten verdachten van terroristische misdrijven apart van andere gedetineerden, in een strenger regime. Hoe was dat?

Adil: ‘Dat is heftig. Je mag maar een uur per dag luchten. En één uur per week sporten. Het idee van de TA is dat je radicale gedetineerden afzondert van de rest en probeert ze te deradicaliseren. Maar ik zag eerder het tegenovergestelde gebeuren. Door mensen slechter te behandelen dan gewone gevangenen, wordt de haat tegen de staat gevoed. Ik sprak bijvoorbeeld een medegedetineerde die is veroordeeld voor de intentie tot voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Die zei: ‘Ik zou het nooit écht hebben gedaan. Maar ik zit hier al zes jaar voor niks. Nu zou ik wel tot een aanslag in staat zijn.’ En ergens snapte ik zijn frustratie wel.’

Voormalig gevangenisdirecteur Yola Wanders vertelde in een interview dat er op de TA een sterke sfeer van broederschap heerst. Wat merkte je daarvan?

Adil: ‘Ik zat eerst twee maanden op afdeling E, dat is het zwaarste regime. Daar vertelden jongens trots wat ze allemaal hadden willen doen, qua aanslagen. Je zit daar tussen mensen die al zijn veroordeeld voor iets heel heftigs. En tegelijkertijd kregen wij van die jongens een warm onthaal. Want op de TA heerst een klimaat van ‘wij tegen de rest’.

Samir: ‘In het begin heb je nog geen geld op je gevangenisrekening en moet je het doen met gratis diepvriesmaaltijden. Dan zeggen medegedetineerden: geen zorgen, wij koken wat extra voor jou. Of ze draaien even een wasje voor je.’

Adil: ‘Gedetineerden weten dat ze bewaarders gek maken als ze een ideologisch front vormen. De afdeling naast de mijne kwam in verzet omdat een jongen daar in de isoleer moest. Toen hebben alle jongens daar hun tv uit hun cel laten verwijderen, met het verhaal dat ze zich wilden focussen op de Koran. Dat veroorzaakte echt paniek. Directeur Richard (van Olffen, red.) kwam persoonlijk bespreken wat er aan de hand was.’

Na hun voorwaardelijke vrijlating hebben Samir en Adil tot eind 2022 met een enkelband rondgelopen. ‘Ik mocht tussen 15.00 en 20.00 uur naar buiten’, vertelt Samir. ‘Dat is heftig. Voor de bruiloft van een van mijn broers was ik om 1 uur ’s middags buiten. Toen belde mijn advocaat meteen boos op: wat doe je man, ze gaan je zo arresteren.’

Adil: ‘Die enkelband steekt soms een beetje uit. Een medestudent vroeg in de collegezaal: wat heb je daar? Dan zei ik: dat is mijn stappenteller.’ Achteraf lacht hij erom. ‘Maar nog steeds weten alleen de studiebegeleider, de veiligheidscoördinator en een paar goede vrienden op de universiteit van deze zaak. Verder vertel ik er niemand over, ook al zijn we vrijgesproken. Je weet dat veel mensen denken: waar rook is, is vuur.’

Samir: ‘Mijn beste vrienden begrijpen het. Maar kennissen die verder van me afstaan, zijn afstandelijker geworden. Mijn broer is na zijn vrijlating al twee keer ontslagen, nadat ze ontdekten dat hij betrokken was bij deze zaak.’

Adil: ‘Onze namen zijn online gezet. Mijn broer en zus hebben allebei een eigen onderneming, die hebben daar last van. Als potentiële opdrachtgevers zoeken op hun achternaam, komen ze dit verhaal tegen. Ook reizen blijft waarschijnlijk moeilijk, omdat de AIVD onze namen internationaal heeft gedeeld.’

Jullie gesprekken zijn meer dan een jaar afgeluisterd. Wat heeft dat voor invloed?

Adil: ‘Ik ga ervan uit dat we de rest van ons leven worden afgeluisterd en dat mijn huis nog steeds volhangt met microfoons. Als je daar de hele dag over nadenkt, word je paranoïde. Ik heb dat gezien bij een medegedetineerde, die praatte bijna niet meer. Zo wil ik niet leven. Maar veel grappen durf ik niet meer te maken. En als het een avondje gezellig is met vrienden, zetten we onze telefoons uit.’

Het valt me op dat jullie zo kalm zijn. Zijn jullie niet boos?

Samir: ‘De eerste drie weken was ik boos. Maar langer houd je dat niet vol.’

Adil: ‘Op gegeven moment moet je accepteren dat het je lot is dat je in deze situatie bent terechtgekomen.’

Samir: ‘Mijn psychiater heeft me daarbij goed geholpen, tot het punt dat ik er nu vrij rationeel over kan praten.’

Door de regen wandelen Adil en Samir even later van het winkelcentrum naar het doodlopende straatje waar zij in de lockdown een garagebox huurden om te fitnessen. ‘Dat kost 100 euro per maand, met een man of vijftien is dat prima te doen.’

Op het Tiberiaspad wijst Samir naar een groene garagedeur. Spottend: ‘Hier is het dan, het trainingscentrum voor de jihad.’

Adil vertelt dat de eigenaar eerder problemen had gehad met een huurder die drugs bewaarde in de garage. ‘Bij het tekenen van het huurcontract zei hij nog tegen ons: ik ben zo blij dat ik nu normale huurders heb.’