Hoe het bezoek van de voormalige first lady aan Amsterdam tot stand kwam

Michelle Obama tijdens haar optreden in Stockholm afgelopen woensdag. Beeld Getty Images

Toen popster Justin Timberlake ­vorig jaar optrad in de Amsterdamse Ziggo Dome, kostte het duurste kaartje 760 euro. Wie woensdag in diezelfde concerthal eerste rij zit bij het interview met Michelle Obama, heeft daar ruim duizend euro voor afgetikt. Een absurd bedrag? Weken voor aanvang waren de Gold Meet & Greet-pakketten, waarbij een ‘individueel fotomoment’ is inbegrepen, uitverkocht.

Wereldster

Het moge duidelijk zijn: de voormalige first lady is een wereldster. Haar memoires Becoming, vertaald als Mijn verhaal, was in Amerika verreweg het populairste boek van 2018. Wereldwijd is het nu bijna tien miljoen keer verkocht, waarmee het op weg is de bestverkochte memoires aller tijden te worden. Haar optreden in Amsterdam is onderdeel van haar boekentournee, waarvoor ze 21 steden bezoekt in de Verenigde Staten, Canada en Europa.

Hoe komt zo’n bezoek van Obama aan Amsterdam tot stand? Wie belt wie? En hoe intiem wordt An Intimate Conversation with Michelle Obama, zoals het evenement genoemd wordt?

Onderhandelen over honorarium

Het begon allemaal bij Live Nation, een Amerikaanse entertainmentreus waar diverse Europese concertorganisatoren onderdeel van zijn, zoals het Nederlandse Mojo. Live Nation benaderde The Harry Walker Agency, het gerenommeerde agentschap van Michelle Obama, in 2018 voor een tour rond haar boek. Een eerste ronde van tien optredens, in Amerika en Europa, bleek een succes, waarna voor 2019 een tweede werd gepland.

Een medewerker van Live Nation maakte in september vorig jaar daarvoor een belronde langs Europese collega’s, onder wie Kim Bloem, promotor van Mojo. ‘Of wij geïnteresseerd waren in een optreden in april in Amsterdam? Dat waren we. Op basis van de verwachte grootte van het publiek ­benaderden we de Ziggo Dome (10 duizend zitplaatsen, red.), waar we veel shows organiseren.’

Samen met Live Nation onderhandelen de Europese concertorganisatoren met het agentschap van Obama over haar honorarium. Bloem: ‘Wij maken een begroting: wat zijn de kosten van de organisatie, wat levert de kaartverkoop op? Wat onder aan de streep overblijft, kunnen we Obama aanbieden.’

Beveiliging

Mojo is onder meer verantwoordelijk voor de ticketverkoop, het podium, en de beveiliging van het publiek. Dat laatste is na de terroristische aanslagen in 2017 in Manchester, na een concert van Ariana Grande, bij alle grote evenementen verscherpt, bijvoorbeeld met extra tassencontroles. Voor het bezoek van Obama wordt de beveiliging niet nog verder opgeschroefd, zegt Bloem.

Mojo gaat niet over de persoonlijke beveiliging van Obama. Voor voormalige first lady’s is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verantwoordelijk. De NCTV, zegt een woordvoerder, heeft over het bezoek contact met de Amerikaanse secret service, die oud-presidenten en hun vrouwen op buitenlandse reizen beveiligt. ‘Verder doen we hier geen uitspraken over.’

Voor Mojo is het bezoek van Obama grotendeels business as usual, zegt Bloem. In veel opzichten is het zelfs makkelijker dan anders. ‘Obama heeft geen eisen als een spierwit tapijt in de kleedkamer, zoals artiesten weleens hebben. Ook is er geen behoefte aan laserstralen, en komt ze niet uit het dak vliegen.’

Ook de kaartjes zitten, de vip-pakketten uitgezonderd, in de normale prijsklasse: ze zijn beschikbaar voor 35, 55, 85 en 115 euro. Bloem: ‘Obama eiste dat er ook kaarten aan minderbedeelden werden weggegeven. Dat heb ik niet eerder meegemaakt.’ Op dinsdagavond waren er nog kaarten beschikbaar.

‘Het verboden T-woord’

Mojo faciliteert de avond, maar gaat niet over de inhoud ervan. ‘Toen bekend werd dat deze avond zou plaatsvinden’, zegt Bloem, ‘boden verschillende mensen zich bij ons aan als interviewer. Maar die bleek al door Obama gekozen.’

Dat is de Britse journalist Isha Sesay, een kennis van Obama. Samen reisden ze naar Liberia en Marokko voor de documentaire We Will Rise: Michelle Obama’s Mission to Educate Girls Around the World. Een dag voor Amsterdam, op 16 april, interviewt Sesay haar ook in Parijs.

Het roept de vraag op of sprake zal zijn van een oprecht interview, met prikkelende en onverwachte vragen, of van het nalopen van een script. Antoinnette Scheulderman denkt het laatste, en baseert dat op haar interview met Obama in oktober, voor tijdschrift Linda.

‘Aanvankelijk werd gezegd dat er geen restricties waren’, zegt Scheulderman, ‘maar naarmate het interview naderde, kwamen die er toch: ik mocht ineens niks meer over politiek vragen, het T-woord (Trump, red.) was strikt verboden. En er werd me verzocht van mijn uitgebreide vragenlijst acht vragen te selecteren, waarvan zij er vijf uitkoos. Ik ging er uiteindelijk bijna chagrijnig naartoe. Al begrijp ik ook wel weer dat het in haar positie onmogelijk is om spontane interviews te doen; elke misstap wordt breed en wereldwijd uitgemeten.’

Scheulderman, die ook voor Volkskrant Magazine schrijft, vervolgt: ‘Ik denk dat alle 21 avonden van de boekentour identiek zullen zijn. Het wordt al vergeleken met de tour van Madonna, waarbij elk pasje is voorbereid.’