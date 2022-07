Hoe helder moet een rapport zijn om dit kabinet wél te bewegen tot ingrepen in Hilversum?

Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media. Beeld ANP - Robin Utrecht

Staatssecretaris Gunay Uslu sluit aan in een lange rij bewindslieden die zich deze eeuw voornamen om het omroepbestel te moderniseren. Steevast wordt in kabinetskringen gemopperd over de versnippering, over de kijkcijfers die zwaarder tellen dan de kwaliteit, over het eilandenrijk waarin het uiteindelijk altijd weer ieder voor zich is, over de moeite die het bestel daardoor heeft om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Altijd was er wel een plan, dat altijd stuitte op massief verzet in Hilversum en onder partijen als CDA, PvdA en ChristenUnie, die zich vanouds verbonden voelen met een of meerdere omroepen. Niet één plan werd dan ook ongehavend ingevoerd, en niet één plan loste de gesignaleerde problemen naar voldoening op.

Het Commissariaat voor de Media bevestigde dat dinsdag nog maar eens met alweer een rapport waarin het vertrouwde rijtje kopzorgen wordt opgesomd. Eén: de nadruk ligt te veel op organisaties in plaats van op de inhoud. Twee: de verantwoordelijkheid voor het bestel is te versnipperd. Drie: het is onduidelijk wie exact welke taken en verantwoordelijkheden draagt. Vier: daardoor reageert het bestel te traag op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en haken vooral jongere kijkers af.

De vernieuwingen van voorgaande kabinetten hebben dat probleem niet bepaald opgelost. Sterker: door de verlaging van de toetredingseisen komen er om de haverklap nieuwe omroepen bij, wat weer leidt tot een nog complexer bestel, een steeds kleiner budget per omroep en uiteindelijk minder kwaliteit. Bovendien is er wel een wijd openstaande voordeur, maar geen achterdeur. Nooit moet er eens een omroep verdwijnen. De vernietigende conclusie van het Commissariaat: dit bestel was in in 1920 wel logisch, maar ‘sluit niet langer aan bij de huidige maatschappij’.

Voor Uslu, nota bene staatssecretaris van Media namens een partij (D66) die van oudsher voor vergaande modernisering van het bestel pleit, had die conclusie dinsdag het startsein kunnen zijn voor de lancering van haar grote reorganisatie. In plaats daarvan verwees ze naar alweer een ‘onafhankelijke commissie’ die na de zomer aan de slag gaat en die dus wéér een nieuw rapport gaat schrijven - een beproefd politiek recept om voorlopig geen knopen te hoeven doorhakken.

Als de staatssecretaris deze kans wilde aangrijpen om te bewijzen dat Den Haag in gebrek aan voortvarendheid niet onderdoet voor Hilversum, is ze daarin geslaagd.