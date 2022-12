‘Hoe heftig het kan zijn om aangehouden te worden, daar staan wij te weinig bij stil’

Beeld Anne Stooker

‘Het was tegen 10 uur op een zomeravond. Het was nog licht maar het begon al te schemeren. Ik rondde net mijn dienst af toen de melding kwam dat in Dronten een man rondliep met een groot kapmes, in een winkelgebied. Dan schiet je adrenaline van 0 naar 100 procent. Ik rende naar buiten, samen met mijn collega en met de twee aflossers van onze dienst. We sprongen in twee dienstauto’s en reden snel die kant op.

‘Onderweg belde mijn collega de melder. Hij gaf ons de locatie door: de man was weggerend in onze richting, de melder liep achter hem aan. Onderweg zagen we de man met het mes in een fietstunneltje dat onder de weg door loopt. Het tunneltje is verlicht, maar het werd buiten al donker en we zagen vaag een lange gestalte met in zijn hand een lang, blinkend voorwerp.

‘We sprongen alle vier uit onze auto’s. De twee collega’s die onze dienst kwamen aflossen, renden voor ons uit. Ze hielden hun handen bij hun vuurwapens en riepen: ‘Politie! Laat je handen zien! Op je knieën! Ga op je buik liggen!’ – allemaal precies zoals het ons is aangeleerd. De jongen gooide het voorwerp dat hij vasthield voor zich uit en deed wat mijn collega’s zeiden. Met gespreide armen lag hij op de grond, op zijn buik, met zijn gezicht naar de grond en op zijn rug een zware rugzak.

‘Wij bleven iets achter, want als iemand doet wat we zeggen, hoef je er niet met z’n allen bovenop te springen. Maar direct na de aanhouding zagen we dat het voorwerp helemaal geen kapmes was, maar een reflectorband die je rond je arm klikt bij het hardlopen. Die jongen had die band recht gemaakt en liep ermee in zijn hand. Niks aan de hand. Zijn rugzak was verzwaard om het trainen moeilijker te maken.

‘‘Het is loos alarm’, zei ik via de portofoon tegen de meldkamer. ‘Er is geen mes. De situatie is rustig, er is geen gevaar.’

‘Ondertussen liep ik naar mijn collega, die een stuk verder in het tunneltje bij de melder stond. ‘Goh, hoe kon je dat nou voor een mes aanzien?’, vroegen wij. Hij antwoordde dat hij een schittering op een lang voorwerp had gezien. Hij was ervan overtuigd dat het een mes was en belde 112. Wij konden dat wel begrijpen, en gingen terug naar het bureau.

‘De volgende middag kreeg ik een mail doorgestuurd met het verzoek of ik contact wilde opnemen met die aangehouden jongen, want hij was erg geschrokken. Ik belde hem meteen en nodigde hem uit op het bureau. Hij kwam een halfuurtje later met zijn vader. Ik vermoed dat hij pas 16 of hooguit 17 jaar was. Ik stelde mezelf voor en nam hen allebei mee naar een aangiftekamer. Daar vertelde die jongen dat hij zich rot was geschrokken. Hij was ervan overtuigd dat mijn collega’s met getrokken wapens op hem af waren komen rennen. ‘Jullie behandelden mij heel heftig’, zei hij, ‘maar toen het loos alarm bleek, kreeg ik geen uitleg en geen excuses.’

‘Toen realiseerde ik me: ons optreden is voor ons routine. We gaan een incident in, sluiten het af, en gaan weer door. Voor ons was dit niks. Maar voor zo’n jongen is een aanhouding superheftig. Hij schrikt, denkt er nog lang over na en vertelt erover, thuis en op school. Wij staan daar te weinig bij stil.

‘Die jongen zei: ‘Ik train daar elke dag, ik loop elke dag hetzelfde rondje. Maar nu durf ik niet meer door dat tunneltje, uit angst dat er weer politie op me afstormt en roept dat ik op de grond moet gaan liggen. Ik neem nu een andere route.’

‘Ik verzekerde hem dat mijn collega’s echt hun wapen niet hadden getrokken, dat de clips van hun holsters zelfs nog dicht zaten. Maar ik bood hem wel namens ons allemaal excuses aan en legde hem uit waarom we er zo heftig in gingen. Ik vertelde hoe zo’n melding gaat, dat wij gevaar zagen omdat in dat gebied veel mensen en vooral ook veel kinderen rondlopen. En dat je iemand met een mes nou eenmaal niet vriendelijk kunt vragen of hij het alsjeblieft wil afgeven – wij nemen geen risico’s.

‘Dat begreep hij, en hij bedankte me. Excuses maken in zo’n situatie is enorm belangrijk. Het kan voor een burger het verschil maken tussen angst of begrip voor ons. Dat zouden we allemaal wat vaker moeten doen.

‘Toen ze weggingen, zei ik: ‘Nu heb je in elk geval een stoer verhaal om aan je vrienden te vertellen.’ Daar konden die jongen en zijn vader gelukkig hartelijk om lachen.’